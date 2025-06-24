"Оператор тилу" не зміг закупити халяльні і кошерні сухпайки для військових, нема постачальників

Закупівельна агенція "Державний оператор тилу" Міноборони 19 червня скасував закупівлю добових наборів харчів для військових, які мали включати халяльні та кошерші продукти.

Про це свідчать дані "Прозорро", передають "Наші гроші".

До кінця року планували законтрактувати 180 тисяч сухпайків на 61,05 млн грн. Кожен ящик мав містити дев’ять раціонів: сім звичайних, один халяльний і один кошерний.

Оголосили чотири лоти по 45 тисяч наборів, однак жоден не отримав пропозицій від учасників.

Намір розширити перелік раціонів виник ще 2024 року після опитування в застосунку "Армія+". Із понад 9 тисяч опитаних військових близько 25% вказали на потребу в інклюзивному харчуванні – з урахуванням релігійних, медичних або етичних обмежень.

У квітні 2025 року Міноборони затвердило нову технічну специфікацію. До звичних 14 меню додали ще чотири – два халяльні для військових, які дотримуються ісламських харчових норм, та два кошерні – для тих, хто сповідує юдаїзм.

Згідно з ТС халяльні набори мають супроводжуватись сертифікатом Халяль. Його видає офіційний орган мусульман України зі статусом "Духовного управління" або іноземна установа, яка має акредитацію в країнах Організації ісламського співробітництва.

Сертифікат видається після перевірки всіх етапів виробництва. Окрім цього, первинне пакування продуктів має відбуватись під наглядом експерта Халяль, а на упаковці обов’язково має бути відповідне маркування.

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Ті самі правила діють і для кошерних меню: сертифікат Кошер може видати лише зареєстрований в Україні орган, який уповноважений релігійними організаціями іудейських громад. Виробничі процеси так само перевіряються, первинне пакування – під контролем експерта Кошер, на наборі ‒ відповідне маркування.

У складі таких раціонів не може бути заборонених харчових добавок та інгредієнтів.

Попри запровадження нової специфікації, ДОТ поки не зміг знайти жодного охочого взяти участь у постачанні таких наборів.