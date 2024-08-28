Кошерні та халяльні набори: Міноборони оголосило про розробку нових сухпайків

Міністерство оборони оголосило про зміну підходу до формування сухпайків для військовослужбовців. Тепер враховуватимуться їхні релігійні, медичні та етичні потреби.

Про це повідомляє пресслужба Міноброни.

Зазначається, що в межах цієї ініціативи планується значне розширення асортименту сухпайків, що дозволить забезпечити військових більшою різноманітністю продуктів, зокрема рослинними, кошерними та халяльними наборами.

Нові сухпайки стануть доступними військовослужбовцям із грудня 2024 року, коли завершиться процес розробки та затвердження асортименту.

"Державний оператор тилу" спільно з Міноборони вже провели консультації з представниками Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, ісламських та юдейських громад, а також громадських організацій "Кожна Тварина" та UAnimals, які працюють у сфері захисту прав тварин, та представниками ринку.

"Знаємо, що багато наших військових дотримуються різних релігійних традицій або мають особливі дієтичні потреби, тому ми активно співпрацюємо з релігійними громадами та експертами в галузі харчування.

Ми також розуміємо важливість етичного вибору, тому рослинні сухпайки стануть важливою частиною нашої нової стратегії. Це не лише питання харчування, але й поваги до переконань кожного бійця", – підкреслив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Як повідомлялося, Міноборони цифровізувало процес замовлення продуктів для ЗСУ. Відтепер військовим для замовлення продуктів харчування не потрібно роздруковувати і підписувати документи в паперовому вигляді. Для цього вони можуть використовувати КЕП на первинних документах.