В ВСУ внедряют программу для автоматизации питания подразделений

Военным на лечении изменят питание

К использованию в ВСУ официально допущена специальная компьютерная программа Управление процессами продовольственной службы (СКП УППС). Она помогает организовать питание в подразделениях.

Что это за программа

СКП УППС — это инструмент, который автоматизирует работу и позволяет:

  • вести учет продуктов в подразделениях;
  • формировать заявки на поставку;
  • составлять меню;
  • быстро создавать отчеты.

Кто будет пользоваться программой

С СКП УППС будут работать начальники продовольственной службы воинских частей. Это военные, которые ежедневно отвечают за питание личного состава — чтобы люди были накормлены качественно, вовремя и по установленным нормам. От их работы напрямую зависит ежедневная способность подразделения выполнять задачи.

Какие преимущества внедрения программы

  • Скорость: время на расчет меню-раскладки сокращается в разы.
  • Упрощение: меньше бумаг и ручной работы, меньше ошибок.
  • Единая система для всех: унифицированный подход к формированию меню в подразделениях.

Что изменилось

Раньше меню-раскладку считали вручную или использовали дополнительные инструменты. Теперь все необходимое — в одной программе и по единому стандарту.

Кто создал и внедряет

Программу разработали военнослужащие Центра масштабирования технологических решений ВСУ. Заказчиком и распорядителем является Командование Сил логистики, а координацию обеспечивает Центр трансформации процессов управления оборонными ресурсами Минобороны.

Як чудово! Скачав програму - і зразу всі ситі і задоволені. Скатерть-самобранка курить. Треба і собі таку поставити, бо в холодильнику голяк.
Автоматизація крадівництва на харчуванні
Сидить воїн 100-200 днів на КСП без харчування і може подивитися, як зам по тилу йому харчі на дроні планує привезти....
А хто тобі винен? Видно, ти при Союзі не жив... Або, якщо й жив, то у столиці... І комора у квартирі, у тебе для зберігання старих речей, служила... Нормальні українці запаси почали створювать ще з літа 21-го, коли кацапи почали стягувать війська, до кордонів України. Весною 22-го сиділи більше місяця. в блокаді - так проблеми навіть у хлібі не було - мішок борошна і сухі дріжджі виручали. У нас у коморі консервації ще з довоєнних часів залишаються - і кожен сезон поповнюємо. Тиждень тому закрив невеличку партію тушонки... (Якщо зараз "триндіть" почнеш, що я придумую - відкрий на "Цензорі" авторську тему "Ватра", і передивися... Там і про блокаду цілий "щоденник" є...)
как на продуктах воровали так и будут воровать, только теперь стало удобнее😎🤣
з харчуванням було все нормально, давно потрібно було щось з цим зробити
Сидить воїн 100-200 днів на КСП без харчування і може подивитися, як зам по тилу йому харчі на дроні планує привезти....
Знайомий на Явору як проходив бзвп розказував, що в столові давали по три чотири маленькі шматочки м'яса в супі кожному, потім він стояв курив і дивився як кухарі виливають залишки супу у пару кілограмів хорошої яловичини (!!!) в канаву , цій кухарці було просто ліньки зачерпати з дна каструлі і вона дріб'язок сипала, біля кухні лежало метрові гори свинини яловичини свіжої , хто в шаленому плюсі були тільки місцеві коти і собаки, там їх розпердолило тільки так
І це було два роки тому, що зараз, страшно уявити
Знайомий на Явору як проходив бзвп розказував, що в столові давали по три чотири маленькі шматочки м'яса в супі кожному, потім він стояв курив і дивився як кухарі виливають залишки супу у пару кілограмів хорошої яловичини (!!!) в канаву , цій кухарці було просто ліньки зачерпати з дна каструлі і вона дріб'язок сипала, біля кухні лежало метрові гори свинини яловичини свіжої , хто в шаленому плюсі були тільки місцеві коти і собаки
Якось в одного селянина запитали:
Приїде НРК і погодує всіх з ложечки
Люди розсереджені, живуть по хатах, сараях, гаражах, закинутих фермах...і це не самий передок...приїхав бусик, або своїм транспортом там закинули в багажник...і далі їбіться як хочете холодильника нема, газова прита з балоном теж далеко не у всіх, в кращому випадку переносний на 5л, або туристична горілка зі вставним балоном...багато продуктів псується та і готувати не завжди є час...а про 0 взагалі мовчу
