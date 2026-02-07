В ВСУ внедряют программу для автоматизации питания подразделений
К использованию в ВСУ официально допущена специальная компьютерная программа Управление процессами продовольственной службы (СКП УППС). Она помогает организовать питание в подразделениях.
Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Что это за программа
СКП УППС — это инструмент, который автоматизирует работу и позволяет:
- вести учет продуктов в подразделениях;
- формировать заявки на поставку;
- составлять меню;
- быстро создавать отчеты.
Кто будет пользоваться программой
С СКП УППС будут работать начальники продовольственной службы воинских частей. Это военные, которые ежедневно отвечают за питание личного состава — чтобы люди были накормлены качественно, вовремя и по установленным нормам. От их работы напрямую зависит ежедневная способность подразделения выполнять задачи.
Какие преимущества внедрения программы
- Скорость: время на расчет меню-раскладки сокращается в разы.
- Упрощение: меньше бумаг и ручной работы, меньше ошибок.
- Единая система для всех: унифицированный подход к формированию меню в подразделениях.
Что изменилось
Раньше меню-раскладку считали вручную или использовали дополнительные инструменты. Теперь все необходимое — в одной программе и по единому стандарту.
Кто создал и внедряет
Программу разработали военнослужащие Центра масштабирования технологических решений ВСУ. Заказчиком и распорядителем является Командование Сил логистики, а координацию обеспечивает Центр трансформации процессов управления оборонными ресурсами Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Що б ти робив, якби став царем?
- Їв би сало три рази на день.
Ти не відповів - і написав дурь подібну... Чим ти від того дописувача, відрізняєшся?
... не-не-не
... 330?
.... кожному!