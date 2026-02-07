В ВСУ внедряют программу для автоматизации питания подразделений

К использованию в ВСУ официально допущена специальная компьютерная программа Управление процессами продовольственной службы (СКП УППС). Она помогает организовать питание в подразделениях.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что это за программа

СКП УППС — это инструмент, который автоматизирует работу и позволяет:

вести учет продуктов в подразделениях;

формировать заявки на поставку;

составлять меню;

быстро создавать отчеты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны заказало сухпайки для ВСУ на 390 миллионов. Стоимость суточного набора значительно выросла

Кто будет пользоваться программой

С СКП УППС будут работать начальники продовольственной службы воинских частей. Это военные, которые ежедневно отвечают за питание личного состава — чтобы люди были накормлены качественно, вовремя и по установленным нормам. От их работы напрямую зависит ежедневная способность подразделения выполнять задачи.

Какие преимущества внедрения программы

Скорость: время на расчет меню-раскладки сокращается в разы.

Упрощение: меньше бумаг и ручной работы, меньше ошибок.

Единая система для всех: унифицированный подход к формированию меню в подразделениях.

Смотрите также: Билецкий об изменениях в бригадах: Офицеры теперь едят то же, что и солдаты. Недобросовестных отправляют на боевые задания. ВИДЕО

Что изменилось

Раньше меню-раскладку считали вручную или использовали дополнительные инструменты. Теперь все необходимое — в одной программе и по единому стандарту.

Кто создал и внедряет

Программу разработали военнослужащие Центра масштабирования технологических решений ВСУ. Заказчиком и распорядителем является Командование Сил логистики, а координацию обеспечивает Центр трансформации процессов управления оборонными ресурсами Минобороны.

Читайте также: ДОТ Минобороны закупает на 37 млрд грн продовольствия для ВСУ на 2026 год