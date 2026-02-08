Реформування системи супроводу: Міноборони розпочинає консультації з родинами військовослужбовців
Міністерство оборони залучає родини військовослужбовців до реформування системи супроводу.
Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Люди – ключова цінність
"Люди є ключовою цінністю українського війська, тому будь-які зміни в системі соціального супроводу мають насамперед працювати на військовослужбовців і на їхні родини. Це складна і сенситивна тема, зокрема для родин військових, зниклих безвісти під час бойових дій, і саме тому ми підходимо до цього питання максимально відповідально та обережно", - йдеться в повідомленні.
Про що йдеться?
Міністерство оборони України розпочинає додаткові консультації з родинами військовослужбовців і з представниками бригад та Офісом Військового омбудсмана, щоб визначити модель, яка буде ефективною в нинішніх умовах і забезпечить якісну підтримку для тих, хто її найбільше потребує.
Зазначається, що після завершення консультацій буде ухвалено узгоджену модель та визначено подальші кроки, а про всі рішення і зміни буде повідомлено окремо і завчасно.
Усіх охочих запрошують долучитися до обговорення змін у системі соціального супроводу військовослужбовців зниклих безвісти та членів їхніх сімей.
Свої пропозиції можна надсилати на e-mail.
