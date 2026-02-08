Реформування системи супроводу: Міноборони розпочинає консультації з родинами військовослужбовців

Міністерство оборони залучає родини військовослужбовців до реформування системи супроводу.

Про це повідомляє Міноборони.

Люди – ключова цінність

"Люди є ключовою цінністю українського війська, тому будь-які зміни в системі соціального супроводу мають насамперед працювати на військовослужбовців і на їхні родини. Це складна і сенситивна тема, зокрема для родин військових, зниклих безвісти під час бойових дій, і саме тому ми підходимо до цього питання максимально відповідально та обережно", - йдеться в повідомленні.

Про що йдеться?

Міністерство оборони України розпочинає додаткові консультації з родинами військовослужбовців і з представниками бригад та Офісом Військового омбудсмана, щоб визначити модель, яка буде ефективною в нинішніх умовах і забезпечить якісну підтримку для тих, хто її найбільше потребує.

Зазначається, що після завершення консультацій буде ухвалено узгоджену модель та визначено подальші кроки, а про всі рішення і зміни буде повідомлено окремо і завчасно.

Усіх охочих запрошують долучитися до обговорення змін у системі соціального супроводу військовослужбовців зниклих безвісти та членів їхніх сімей.

Свої пропозиції можна надсилати на e-mail.

