Реформирование системы сопровождения: Минобороны начинает консультации с семьями военнослужащих

Министерство обороны привлекает семьи военнослужащих к реформированию системы сопровождения.

Об этом сообщает Минобороны.

Люди – ключевая ценность

"Люди являются ключевой ценностью украинской армии, поэтому любые изменения в системе социального сопровождения должны в первую очередь работать на военнослужащих и их семьи. Это сложная и деликатная тема, в частности для семей военных, пропавших без вести во время боевых действий, и именно поэтому мы подходим к этому вопросу максимально ответственно и осторожно", - говорится в сообщении.

О чем идет речь?

Министерство обороны Украины начинает дополнительные консультации с семьями военнослужащих и с представителями бригад и Офисом Военного омбудсмана, чтобы определить модель, которая будет эффективной в нынешних условиях и обеспечит качественную поддержку для тех, кто в ней больше всего нуждается.

Отмечается, что после завершения консультаций будет принята согласованная модель и определены дальнейшие шаги, а обо всех решениях и изменениях будет сообщено отдельно и заблаговременно.

Всех желающих приглашают присоединиться к обсуждению изменений в системе социального сопровождения военнослужащих, пропавших без вести, и членов их семей.

Свои предложения можно присылать на e-mail.

