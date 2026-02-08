Реформирование системы сопровождения: Минобороны начинает консультации с семьями военнослужащих
Министерство обороны привлекает семьи военнослужащих к реформированию системы сопровождения.
Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Люди – ключевая ценность
"Люди являются ключевой ценностью украинской армии, поэтому любые изменения в системе социального сопровождения должны в первую очередь работать на военнослужащих и их семьи. Это сложная и деликатная тема, в частности для семей военных, пропавших без вести во время боевых действий, и именно поэтому мы подходим к этому вопросу максимально ответственно и осторожно", - говорится в сообщении.
О чем идет речь?
Министерство обороны Украины начинает дополнительные консультации с семьями военнослужащих и с представителями бригад и Офисом Военного омбудсмана, чтобы определить модель, которая будет эффективной в нынешних условиях и обеспечит качественную поддержку для тех, кто в ней больше всего нуждается.
Отмечается, что после завершения консультаций будет принята согласованная модель и определены дальнейшие шаги, а обо всех решениях и изменениях будет сообщено отдельно и заблаговременно.
Всех желающих приглашают присоединиться к обсуждению изменений в системе социального сопровождения военнослужащих, пропавших без вести, и членов их семей.
Свои предложения можно присылать на e-mail.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль