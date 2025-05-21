Стартует спецпрограмма подготовки специалистов служб сопровождения в медучреждениях, - Минобороны

Министерство обороны Украины начинает специализированную программу подготовки военнослужащих служб сопровождения в медицинских учреждениях. После прохождения этой программы обучения по поддержке и помощи новые специалисты будут работать в медучреждениях системы оборонного ведомства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом во время координационного совещания в Офисе Президента Украины сообщил начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Александр Кутков.

Отмечается, что военнослужащих будут обучать усиленной психологической поддержке и особенностям социальной помощи раненым. Сейчас идет набор будущих специалистов на первый курс по обновленной программе обучения.

"Военнослужащие, которые получили ранения, травму, контузию или заболели во время выполнения боевых задач, нуждаются в особой поддержке и помощи. Это связано с временными физическими ограничениями и психологическим истощением", - отметил Александр Кутков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны запускает службу сопровождения военных

По его словам, в медучреждениях будут работать те военные, которые успешно пройдут курсы с фокусом на особенностях общения с ранеными военнослужащими и оказании им социальной поддержки во время лечения.

Сообщается, что на первом этапе работники служб сопровождения будут работать в медицинских учреждениях в 24-х городах Украины.

К обучению и дальнейшей работе работниками служб сопровождения приглашаются действующие военнослужащие, ветераны войны, в том числе с инвалидностью.

Также читайте: Минобороны Украины вводит должности офицеров, сержантов и солдат социального сопровождения

Их задача - предоставлять военным и членам их семей сопроводительную помощь и консультации по правовым, социально-бытовым и медицинским вопросам. Работники служб сопровождения поддерживают постоянную связь между военными, их семьями, медучреждениями, социальными службами, общественными организациями и органами власти.