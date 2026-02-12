Військові можуть замовляти наземні роботизовані комплекси через DOT-Chain Defence, - Міноборони
Агенція оборонних закупівель ДОТ Міноборони додала можливість військовим замовляти наземні роботизовані комплекси у маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence. Відтепер підрозділи можуть самостійно обирати й замовляти НРК для виконання бойових і логістичних завдань без залучення особового складу в районі ураження.
Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Доступні 7 моделей НРК
Наразі на платформі доступні 7 моделей наземних роботизованих комплексів від 6 українських виробників. Загалом маркетплейс DOT-Chain Defence налічує понад 470 зразків техніки та засобів ураження від 135 виробників – серед них FPV-дрони, дрони на оптоволокні, ударні та літакові БпЛА, дрони-перехоплювачі та засоби радіоелектронної боротьби.
Замовлення через DOT-Chain Defence
З початку 2026 року військові вже отримали майже 9 млрд грн для замовлень через DOT-Chain Defence. Такий підхід дозволяє краще планувати виконання бойових завдань, розуміти доступний ресурс і оперативно отримувати необхідні засоби.
"Характер війни змінюється. Зростає потреба в засобах, які дозволяють виконувати завдання без залучення особового складу в районі ураження. Наземні роботизовані комплекси використовуються для евакуації, логістики, доставки боєприпасів і виконання завдань. Відтепер НРК доступні в маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence. У системі військові можуть самостійно замовляти потрібні засоби в межах бюджету, а Агенція забезпечує оформлення, оплату та контроль виконання контрактів", – зазначив директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.
Раніше наземні роботизовані комплекси постачалися через DOT-Chain Defence виключно в межах програми "Армія дронів Бонус". Тепер НРК стали повноцінною частиною маркетплейсу і доступні для замовлення усім підрозділам у стандартному режимі.
Все вони знають, навіть документ є "про демографічні перспективи" чи якось так. Просто бабло треба на чиновників, їх апарат, шалені пенсії суддям і т.д.
Більшості молоді без житла взагалі плювати де працювати і де знімати житло.
Молодь виїде з "вільної країни вільних людей". А залишаться тут лише хабарники і бусифікатори.
Діти не тупі і за народження і бідності вони батькам дякую не скажуть, особливо в епоху інтернета. Забудьте про часи, коли народжували по 5+ дітей, ніхто не говорить в який вигляд мали жінки після такого конвеєра і скільки їх помирало також від різних хвороб і родів. В Україні жінки щоб не народжувати часто, то годували дітей до 4-х років, щоб чоловік не ліх і це є в книгах. Про аборти тодішні, то більше 60% помирало.
В природі навіть, якщо дорослим нема їсти, то вони або не народжують, або навіть буквально можуть вбити потомство через брак харчів.
У людини треба багато всього окрім їжі, і зараз якщо дитина помре чи щось не так, то від 3х років ТЮРМИ батьками, і в них не будуть питати чи було за що утримувати.
В Польщі на українських дітей наче до 16 років (точно не знаю) платять по 800 злотих в місяць, чого вистачає на їжу, одяг, гуртки і різне для школи, школа безкоштовно. От і все. У нас оплата на дитину 1000 у.о., які держава податками навіть на мінімалці забирає за 5 місяців, тобто люди не треба.
В Уураїні основна причина АБОРТІВ - нема можливості фінансової на виховання, нажаль це у владі прекрасно знають.
Ось були знову статті в Європі, то в Україні середній дохід 230 євро, що є найнижчим показником і вдвічі менший за передостанній. Німеччина 2400 євро.