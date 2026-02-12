Військові можуть замовляти наземні роботизовані комплекси через DOT-Chain Defence, - Міноборони

Агенція оборонних закупівель ДОТ Міноборони додала можливість військовим замовляти наземні роботизовані комплекси у маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence. Відтепер підрозділи можуть самостійно обирати й замовляти НРК для виконання бойових і логістичних завдань без залучення особового складу в районі ураження.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Доступні 7 моделей НРК

Наразі на платформі доступні 7 моделей наземних роботизованих комплексів від 6 українських виробників. Загалом маркетплейс DOT-Chain Defence налічує понад 470 зразків техніки та засобів ураження від 135 виробників – серед них FPV-дрони, дрони на оптоволокні, ударні та літакові БпЛА, дрони-перехоплювачі та засоби радіоелектронної боротьби.

Замовлення через DOT-Chain Defence

З початку 2026 року військові вже отримали майже 9 млрд грн для замовлень через DOT-Chain Defence. Такий підхід дозволяє краще планувати виконання бойових завдань, розуміти доступний ресурс і оперативно отримувати необхідні засоби.

"Характер війни змінюється. Зростає потреба в засобах, які дозволяють виконувати завдання без залучення особового складу в районі ураження. Наземні роботизовані комплекси використовуються для евакуації, логістики, доставки боєприпасів і виконання завдань. Відтепер НРК доступні в маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence. У системі військові можуть самостійно замовляти потрібні засоби в межах бюджету, а Агенція забезпечує оформлення, оплату та контроль виконання контрактів", – зазначив директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

Раніше наземні роботизовані комплекси постачалися через DOT-Chain Defence виключно в межах програми "Армія дронів Бонус". Тепер НРК стали повноцінною частиною маркетплейсу і доступні для замовлення усім підрозділам у стандартному режимі.

А чому "замовляти", а не одержувати
12.02.2026 15:07 Відповісти
Раніше могло замовляти лише міністерство за своїми, часто дивними критеріями. Тепер на ці потреби гроші з міністерства виділяються напряму до частини й на цю сумму вони самі вирішують що їм замовляти з переліку на сайті.
12.02.2026 15:25 Відповісти
Безкоштовна піхота закінчилася і тепер доводиться використовувати дорогі НРК замість неї.
12.02.2026 17:39 Відповісти
Щоб була піхота, то треба як мінімум щоб люди могли жити на середньому рівні. Бо багато останніх років тут би самостійно б вижити, не кажучи про дітей. Одна оренда тільки скільки зжирає. І тому доказ величезна демографічна яма, нація просто вимирає. А після політики забусярення, то взагалі питання як влада збирається мотивувати народжувати. Але то напевно не треба, в чиновників все ок, вони будуть напевно витягувати країну і демографію ))).

Все вони знають, навіть документ є "про демографічні перспективи" чи якось так. Просто бабло треба на чиновників, їх апарат, шалені пенсії суддям і т.д.

Більшості молоді без житла взагалі плювати де працювати і де знімати житло.
12.02.2026 21:05 Відповісти
Задача влади красти, а не думати про народ. Все одно через 5 років буде інша влада і це вже в неї будуть проблеми з народом.
Молодь виїде з "вільної країни вільних людей". А залишаться тут лише хабарники і бусифікатори.
12.02.2026 22:25 Відповісти
Нажаль, напевно так і буде ...
13.02.2026 12:32 Відповісти
Як би це не звучало, але щоби було багато піхоти, треба щоби люди жили дуже бідно, а не багато! Рашисти тому гарний приклад - вигрібають зі своїх депресивних регіонів народ. А вот москвичі не спішать ідти воювати!
13.02.2026 02:15 Відповісти
раша вигрібає лишки що лишилися з часів совка, 90-х, 2000-х, багато старих там. На зараз навіть Африка та Індія вийшли на плато і вже йдуть на зменшення народжуваності. Не спішать воювати "москвічі", бо вони не хочуть помирати за ідеї бункерного діда. А з депресивних вигрібають, бо таких грошей їм ніде заробити, але потім це дасть шалені наслідки і ті регіони в рази швидше вимруть.

Діти не тупі і за народження і бідності вони батькам дякую не скажуть, особливо в епоху інтернета. Забудьте про часи, коли народжували по 5+ дітей, ніхто не говорить в який вигляд мали жінки після такого конвеєра і скільки їх помирало також від різних хвороб і родів. В Україні жінки щоб не народжувати часто, то годували дітей до 4-х років, щоб чоловік не ліх і це є в книгах. Про аборти тодішні, то більше 60% помирало.

В природі навіть, якщо дорослим нема їсти, то вони або не народжують, або навіть буквально можуть вбити потомство через брак харчів.

У людини треба багато всього окрім їжі, і зараз якщо дитина помре чи щось не так, то від 3х років ТЮРМИ батьками, і в них не будуть питати чи було за що утримувати.

В Польщі на українських дітей наче до 16 років (точно не знаю) платять по 800 злотих в місяць, чого вистачає на їжу, одяг, гуртки і різне для школи, школа безкоштовно. От і все. У нас оплата на дитину 1000 у.о., які держава податками навіть на мінімалці забирає за 5 місяців, тобто люди не треба.

В Уураїні основна причина АБОРТІВ - нема можливості фінансової на виховання, нажаль це у владі прекрасно знають.

Ось були знову статті в Європі, то в Україні середній дохід 230 євро, що є найнижчим показником і вдвічі менший за передостанній. Німеччина 2400 євро.
13.02.2026 12:31 Відповісти
Перевести на хозрасчєт ? ( ГоспРозрахунок). Пересироєчний термін
12.02.2026 22:37 Відповісти
 
 