Військові можуть замовляти наземні роботизовані комплекси через DOT-Chain Defence, - Міноборони

Агенція оборонних закупівель ДОТ Міноборони додала можливість військовим замовляти наземні роботизовані комплекси у маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence. Відтепер підрозділи можуть самостійно обирати й замовляти НРК для виконання бойових і логістичних завдань без залучення особового складу в районі ураження.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Доступні 7 моделей НРК

Наразі на платформі доступні 7 моделей наземних роботизованих комплексів від 6 українських виробників. Загалом маркетплейс DOT-Chain Defence налічує понад 470 зразків техніки та засобів ураження від 135 виробників – серед них FPV-дрони, дрони на оптоволокні, ударні та літакові БпЛА, дрони-перехоплювачі та засоби радіоелектронної боротьби.

Замовлення через DOT-Chain Defence

З початку 2026 року військові вже отримали майже 9 млрд грн для замовлень через DOT-Chain Defence. Такий підхід дозволяє краще планувати виконання бойових завдань, розуміти доступний ресурс і оперативно отримувати необхідні засоби.

"Характер війни змінюється. Зростає потреба в засобах, які дозволяють виконувати завдання без залучення особового складу в районі ураження. Наземні роботизовані комплекси використовуються для евакуації, логістики, доставки боєприпасів і виконання завдань. Відтепер НРК доступні в маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence. У системі військові можуть самостійно замовляти потрібні засоби в межах бюджету, а Агенція забезпечує оформлення, оплату та контроль виконання контрактів", – зазначив директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

Раніше наземні роботизовані комплекси постачалися через DOT-Chain Defence виключно в межах програми "Армія дронів Бонус". Тепер НРК стали повноцінною частиною маркетплейсу і доступні для замовлення усім підрозділам у стандартному режимі.