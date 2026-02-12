Федоров на "Рамштайні" представить бачення про оборону України на 2026 рік

Глава Міноборони України Михайло Федоров заявив, що на зустрічі у форматі "Рамштайн" представить бачення щодо протистояння російській агресії на 2026 рік.

Про це він розповів перед засіданням Ради Україна-НАТО в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Подробиці

"Ми продовжуємо боротися з Росією. Наша стратегія працює. Ми знищили 35 000 росіян у грудні, 30 000 росіян у січні. І ми маємо своє бачення на цей рік, і ми представимо це бачення сьогодні на зустрічі. І я думаю, що сьогодні ми отримаємо хорошу підтримку від наших партнерів", - зазначив міністр.

Заява Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що Альянс буде з Україною, коли йдеться про навчання і постачання зброї.

"І, звичайно, союзники по НАТО щодня наполегливо працюють над тим, щоб гарантії безпеки були якомога міцнішими після, сподіваємося, швидкого укладення довгострокового перемир'я або, ще краще, мирної угоди", - сказав він.

Також Рютте зазначив, що росіяни досягають лише дуже незначних успіхів на полі бою на тлі великих втрат.

Топ коментарі
+4
https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium @RudijLis



https://x.com/RudijLis/status/2021935524668486042

Ого, тепер зрозуміло, навіщо Фьодорову в радниках Серненко і притуляча Гвоздяр - будуть радити, як краще пиляти допомогу союзників а в закупівлях вже сидить Жумаділов умєрова напоготові - виводить бабло за кордон на рахунки Єрмака, а ЗСУ нічого не отримує
12.02.2026 16:46 Відповісти
+2
"Ми продовжуємо боротися з Росією. Наша стратегія працює. Ми знищили 35 000 росіян у грудні, 30 000 росіян у січні. Джерело: https://censor.net/ua/n3600266

За два місяці в москалів 65 тисяч втрати,а в України,за словами президента,55 тисяч загальні втрати.
12.02.2026 16:32 Відповісти
+1
повноцінна оборона від ядерної країни неможлива без ядерної зброї
12.02.2026 16:32 Відповісти
Так і є, бо ядерна країна програти не може, а неядерна - як два пальці обі...сфальт.
12.02.2026 16:42 Відповісти
бачення сліпого.котрий не бачив армії і в ній не служив...абзац...Смішно буде війсковим яструбам СШАІ ЄВРОПИ.ЯКІ ВСЕ СВІДОМЕ ЖИТТЯ ВІДДАНІ ВІЙСКОВІЙ СПРАВІ.СЛУХАТИ "БАЧЕННЯ" "ЗЕЛЕНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ"
12.02.2026 16:34 Відповісти
Черговий потужний менеджер пудритиме мізки лохам в Мюнхені.
12.02.2026 16:51 Відповісти
Розкаже про своє лазерне ружжо?

12.02.2026 17:44 Відповісти
Так федоров обікрав Україну на дронах! ))) Він злодій. Чому не в тюрьмі, а на Рамштайні?)))
12.02.2026 18:25 Відповісти
Чому ж це так довго буратінка тримав під килимком такого здібного та прозорливого *****на "міністра" фьодорова? З таким "фахівцем" ми б ще три роки тому досягли перемоги.
12.02.2026 18:41 Відповісти
Яке нах... у нього бачення, він армії з близька не бачив.
12.02.2026 20:06 Відповісти
 
 