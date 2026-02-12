Федоров на "Рамштайні" представить бачення про оборону України на 2026 рік
Глава Міноборони України Михайло Федоров заявив, що на зустрічі у форматі "Рамштайн" представить бачення щодо протистояння російській агресії на 2026 рік.
Про це він розповів перед засіданням Ради Україна-НАТО в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Подробиці
"Ми продовжуємо боротися з Росією. Наша стратегія працює. Ми знищили 35 000 росіян у грудні, 30 000 росіян у січні. І ми маємо своє бачення на цей рік, і ми представимо це бачення сьогодні на зустрічі. І я думаю, що сьогодні ми отримаємо хорошу підтримку від наших партнерів", - зазначив міністр.
Заява Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що Альянс буде з Україною, коли йдеться про навчання і постачання зброї.
"І, звичайно, союзники по НАТО щодня наполегливо працюють над тим, щоб гарантії безпеки були якомога міцнішими після, сподіваємося, швидкого укладення довгострокового перемир'я або, ще краще, мирної угоди", - сказав він.
Також Рютте зазначив, що росіяни досягають лише дуже незначних успіхів на полі бою на тлі великих втрат.
За два місяці в москалів 65 тисяч втрати,а в України,за словами президента,55 тисяч загальні втрати.
Pandamonium @RudijLis
Ого, тепер зрозуміло, навіщо Фьодорову в радниках Серненко і притуляча Гвоздяр - будуть радити, як краще пиляти допомогу союзників а в закупівлях вже сидить Жумаділов умєрова напоготові - виводить бабло за кордон на рахунки Єрмака, а ЗСУ нічого не отримує
*****на"міністра" фьодорова? З таким "фахівцем" ми б ще три роки тому досягли перемоги.