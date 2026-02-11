Федоров: 60 із 90 млрд євро кредиту ЄС для України підуть на потреби оборони

60 із 90 мільярдів євро кредиту, які Європарламент схвалив для України на 2026–2027 роки, підуть на потреби оборони.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Європарламент схвалив кредит для України на €90 мільярдів у 2026–2027 роках. З них €60 мільярдів будуть спрямовані на потреби оборони", - сказав міністр.

Федоров зазначив, що Україна "очікує на швидкий процес виділення коштів, щоб ці ресурси без затримок потрапили на передову".

"У цій війні швидкість така ж важлива, як зброя", - наголосив очільник оборонного відомства.

Він також подякував європейським партнерам за сталу підтримку України.

Кредит від ЄС

Нагадаємо, що 11 лютого Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро.

