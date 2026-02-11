Федоров: 60 із 90 млрд євро кредиту ЄС для України підуть на потреби оборони

Федоров розповів, як Україна витратить кредит від Євросоюзу

60 із 90 мільярдів євро кредиту, які Європарламент схвалив для України на 2026–2027 роки, підуть на потреби оборони.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

60 млрд з кредиту на оборону

"Європарламент схвалив кредит для України на €90 мільярдів у 2026–2027 роках. З них €60 мільярдів будуть спрямовані на потреби оборони", - сказав міністр.

Федоров зазначив, що Україна "очікує на швидкий процес виділення коштів, щоб ці ресурси без затримок потрапили на передову".

"У цій війні швидкість така ж важлива, як зброя", - наголосив очільник оборонного відомства.

Він також подякував європейським партнерам за сталу підтримку України.

Кредит від ЄС

Нагадаємо, що 11 лютого Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро.

кредит (4149) допомога (9148) Євросоюз (15072) Федоров Михайло (1106)
+17
Це при умові якщо зе ******* до цього часу не вкраде
11.02.2026 17:35 Відповісти
+16
Головне щоб не пішли на неіснуючі або пройобані військові потреби. Зелений зашквар вже такий що в ніякі ворота не влізає.
11.02.2026 17:34 Відповісти
+16
Чекаємо на розробку чергової вундервафлі яка буде націлена на москву а полетить у Ізраїль разом з грошима.
11.02.2026 17:42 Відповісти
11.02.2026 17:34 Відповісти
Головне це захистити міндічя і єрмака в Тель-Авіві. Хоб їх не вбив бурят з українським паспортом що отримав пісталєт токарєва в посольстві мордору.
11.02.2026 17:47 Відповісти
Міндіч і шурма з шиферами, уже виїзджають в Україну, щоб шлахбаумів було достатньо на такі гроші з ЄС!!
Всі гроші намародерені підуть на вибори пересидента! Бо тоді йому і портновським, буде ВРАДІЇВКА2!!
11.02.2026 19:01 Відповісти
2023
11.02.2026 21:22 Відповісти
11.02.2026 17:35 Відповісти
очікує на швидкий процес виділення коштів Джерело: https://censor.net/ua/n3600083

Ех гуляти не перегуляти.
А інші 30 підуть на нові "3-х шарові захістні споруди" все як заповідав хлопчик з афганістану. Руки в них вже аж не те шо потераются, а так засвербіли зі сьогоднішньої новини про кредит шо аж гай шумить.
11.02.2026 17:35 Відповісти
расєя звісно
11.02.2026 17:55 Відповісти
"Переможців не осуджують". Так що дуже сумніваюсь
11.02.2026 19:00 Відповісти
Ти усе пропустив. расєя вже платить. Поки що % зі своїх заморожених рахунків
11.02.2026 19:23 Відповісти
Це тобі хто сказав? Українська медіа? А по-друге кому платить? А платить європейським компаніям, які втратили свої активи в кацапії. Україні все іде кредитом (потім потрібно віддавати, якщо Україна залишиться існувати)
11.02.2026 19:32 Відповісти
11.02.2026 17:39 Відповісти
Дайте йому "болгарку" 😁
11.02.2026 18:10 Відповісти
Ручки він добре накачав на цій процедурі... так що і без "болгарки" справиться
12.02.2026 01:32 Відповісти
А це хвьодоров вже вирішує одноосібно?
11.02.2026 17:42 Відповісти
11.02.2026 17:42 Відповісти
Цікаво скільки міліардів розкрадуть.
11.02.2026 17:42 Відповісти
Як положено - половину
11.02.2026 18:24 Відповісти
Все вже сказано в заголовку!Цікаво,двушканамоскву ще буде????
11.02.2026 18:53 Відповісти
Читала його біографію....це лютий треш.....
11.02.2026 17:48 Відповісти
Інших біля себе янелох не тримає
11.02.2026 18:15 Відповісти
Підуть? - головне шоб їм ноги не зробили
11.02.2026 17:57 Відповісти
99 відсотків шобло фсбешне смародере
11.02.2026 18:02 Відповісти
Що тепер і фламінго полетять і дрони будуть?
11.02.2026 18:05 Відповісти
"У цій війні швидкість така ж важлива, як зброя", Джерело: https://censor.net/ua/n3600083

Мається на увазі швидкість з якою крадуть
11.02.2026 18:06 Відповісти
Нє...ну це вже зовсім зашквар. 15 - собі на кішеню, на маскву решта 15.
11.02.2026 18:29 Відповісти
Ага,грілки вже "попали" замість передової в чиюсь кишеню
11.02.2026 18:19 Відповісти
Ржунімагу. Зелохам зайде)))
11.02.2026 18:28 Відповісти
На "паперові" мільярди дронів, стільки ж "Фламінго" і широко довжелезні Нептуни.
11.02.2026 18:45 Відповісти
Хфьодоров вже парламент і премьер? Бюджет дає парламент,а премьер з кабміном його виконує,або їде геть!
11.02.2026 18:53 Відповісти
Віримо!!!
11.02.2026 20:14 Відповісти
Хлопці дуже прошу,крадіть з прибутку,не з обороту. І поставте шлахбаум,5%,вам вистачить.
11.02.2026 20:55 Відповісти
Із 2019року у нас в Україні почали з'являтись нові олігархи мільярдери з команди 95кварталу - Зеленський, Єрмак, Міндіч, Шефір, Чернишов, Арахамія, Татаров, Шурма, Шмигаль, Гетьманцев, Стефанчук.
Тепер на крадіжках з Військового бюджету буде ще один новий олігарх мільярдер з команди Зеленського - москаль Фьодоров.
12.02.2026 00:07 Відповісти
Ну після того, як європейчики виділили бабло, я зразу сказав, що в 2026 році ніякого миру не буде. Гроші на рік війни дали, можна торпедувати будь-які варіанти зупинки бойових дій і воювати далі, ну і красти звісно.
12.02.2026 00:54 Відповісти
Так ось навіщо його поставили міністром! Бо 60 лярдів.
12.02.2026 07:44 Відповісти

користувачі міндіч і цукерман ставлять лайк
12.02.2026 08:08 Відповісти
 
 