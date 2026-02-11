Європарламент схвалив надання Україні кредиту в 90 млрд євро
Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро.
Про це повідомила пресслужба Європарламенту, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"За" проголосували 458 євродепутатів, 140 виступили проти та 44 утрималися від голосування.
Кредит складається із 60 млрд євро на оборону України та 30 млрд бюджетної підтримки.
"Україна повинна зобов'язатися продовжувати демократичні реформи та боротися з корупцією. Позику буде профінансовано за рахунок спільних запозичень ЄС, Україна поверне її після отримання репарацій від Росії", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
- 14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.
