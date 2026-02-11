Лише 21% українців вірять у перемогу України в 2026 році, у Європі до 30% прогнозують успіх РФ, - опитування
У низці країн Європи переважає думка, що Росія зможе здобути перемогу у війні проти України.
Про це свідчать результати опитування Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
За результатами опитування, у 7 з 12 країн, де проводили дослідження (Німеччина, Швейцарія, Франція, Італія, Іспанія, Угорщина, Болгарія), двозначний відсоток респондентів вірить у воєнну перемогу Росії. Найбільш песимістичні щодо України показники зафіксовані у Болгарії - 30% опитаних вважають, що РФ здобуде перемогу.
Водночас віра у перемогу України фактично притаманна лише самим українцям: 21% опитаних в Україні обрали цей варіант. В інших державах таких показників немає - найближчі результати продемонстрували Естонія та Португалія, по 8%.
У статті також звертають увагу на результати Португалії: 30% респондентів очікують, що за рік війна триватиме, а 51% прогнозують підписання мирної угоди.
"Навіть в Угорщині, де керівництво країни веде відкрито антиукраїнську політику, такого немає, там перемоги Кремля чекають "лише" 14%", - йдеться у статті.
Дослідження проводили у листопаді 2025 року в 11 державах НАТО (Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Польща, Данія, Естонія, Португалія, Угорщина, Болгарія), а також у двох країнах поза Альянсом – в Україні та Швейцарії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Перед розвалом 15 республік срср, це теж було!!
Так что, по всем стратегическим критериям Украина одержала военно-политическую победу.
Я от теж не вірю, що за рік завершиться.
І більшість в інших країнах тієї ж думки.
За рік перемогу росії віддають 5-15 відсотків опитаних.
Болгари дивні.
Точно так же, как Финляндия одержала совершенно оглушительную победу в марте 1940 года: вот простые цифры без всяких пафосный эмоций:
на маленькую аграрную страну с населением всего лишь 3 миллиона 600 тысяч человек напал огромный военный монстр СССР с населением 200 миллионов жителей и с армией, которая была по численности больше, чем всё население Финляндии включая младенцев до стариков.
И вот при таких исходных условиях великий и могучий Советский Союз ценой страшных потерь вместо запланированного захвата всей Финляндии смог захватить лишь территорию размером с 1/3 обычной советской области типа Саратовской или Ульяновской...
Советские потери в 3-х месячной Зимней войне составили убитыми 132 тысячи 257 красноармейцев и командиров, плюс к этому ещё 28 тысяч 647 красноармейцев были учтены как без вести пропавшие, которые пропали навечно. Типа комсомольского лыжного отряда из Архангельска, в количестве 985 бойцов, погибших все до одного в финском Заполярье, после попадания в полное окружение. Этих убитых лыжников финны захоронили в индивидуальных могилах под номерами, потому в Красной армии этим долбанутым энтузиастам, комсомольцам-добровольцам, вообще не выжали никаких документов. Все эти 985 красноармейцев-лыжников попали не в список убитых, а в очень удобный для начальства список "пропавших": пропали и всё: это же просто замечательно для родной Советской власти: ей не надо было ни хрена платить никаких пособий и пенсий семьям, вдовам и детям. Ведь эти комсомольцы не "пали смертью храбрых в боях за Советскую Родину", а просто пошли на лыжную прогулку в шюцкоровско-фашистскую Финляндию и там ПРОПАЛИ...
Какие на хрен претензии к родной Советской власти и к родной Коммунистической партии, главной и единственной целью которых является служение Народу и забота о его благосостоянии ...
"Великого победоносного " СССРа больше нет на карте мира, а "побежденная" Финляндия последние 30 лет является страной с наивысшим в мире уровнем и качеством жизни.
Такая же ситуация будет и с Украиной через 10 лет: инвестиции в Украину за 10 лет составят ТРИЛЛИОНЫ евро, из Германии, Австрии, Голландии, Бельгии, загаженных многомиллионными ордами мигрантов из диких стран третьего мира, миллионы западноевропейцев переселятся в славянско-христианскую Украину, как переселились 2,5 миллиона немцев в 19-ом веке...