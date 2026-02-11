3 501 62

Лише 21% українців вірять у перемогу України в 2026 році, у Європі до 30% прогнозують успіх РФ, - опитування

У низці країн Європи переважає думка, що Росія зможе здобути перемогу у війні проти України.

Про це свідчать результати опитування Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За результатами опитування, у 7 з 12 країн, де проводили дослідження (Німеччина, Швейцарія, Франція, Італія, Іспанія, Угорщина, Болгарія), двозначний відсоток респондентів вірить у воєнну перемогу Росії. Найбільш песимістичні щодо України показники зафіксовані у Болгарії - 30% опитаних вважають, що РФ здобуде перемогу.

Водночас віра у перемогу України фактично притаманна лише самим українцям: 21% опитаних в Україні обрали цей варіант. В інших державах таких показників немає - найближчі результати продемонстрували Естонія та Португалія, по 8%.

У статті також звертають увагу на результати Португалії: 30% респондентів очікують, що за рік війна триватиме, а 51% прогнозують підписання мирної угоди.

"Навіть в Угорщині, де керівництво країни веде відкрито антиукраїнську політику, такого немає, там перемоги Кремля чекають "лише" 14%", - йдеться у статті.

Дослідження проводили у листопаді 2025 року в 11 державах НАТО (Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Польща, Данія, Естонія, Португалія, Угорщина, Болгарія), а також у двох країнах поза Альянсом – в Україні та Швейцарії.

Люди шо сліпі??не бачать шо відбувається??
11.02.2026 11:32 Відповісти
Україна цю війну вже виграла і доведе її до кінця, і наша влада повинна це наголошувати щоб більший процент людей не тільки вірив але знав це!
11.02.2026 11:35 Відповісти
Они просто телемарахфон не смотрят.
11.02.2026 11:36 Відповісти
11.02.2026 11:32 Відповісти
***, і хто ж тебе залякав переляканий?
11.02.2026 11:40 Відповісти
Ось це:
11.02.2026 11:49 Відповісти
Ой, лаптьом тхнуло. Ти чурбан москворотий шолі?
11.02.2026 13:30 Відповісти
Чим же тебе так залякали, чи може ти таким народився?
11.02.2026 11:42 Відповісти
І яку ж думку??? Капітулянтську???
11.02.2026 11:42 Відповісти
Які опитували такі й відповіді!!
Перед розвалом 15 республік срср, це теж було!!
11.02.2026 11:53 Відповісти
А писдесь той завжди підкрадається незамітно
11.02.2026 11:54 Відповісти
читайте не тільки заголовки
11.02.2026 11:35 Відповісти
Виправився)) та сутність не міняється тому що соціологічні опитування це така " шляпа", там можна цифрами і результатами вертіти, як циган сонцем.
11.02.2026 11:36 Відповісти
так, згоден
11.02.2026 12:56 Відповісти
Вот мне весьма интересно, на хрена писать огромными буквами в заголовке статьи, что "в Европе верят в победу России до 30 %", если эти 30 % существуют только в полу-совковой отсталой и ничтожной провинции под названием Болгария?
11.02.2026 20:36 Відповісти
11.02.2026 11:35 Відповісти
Дорогами польских «перемог» )))
11.02.2026 11:40 Відповісти
Це не ти там кричав на кордоні https://www.youtube.com/shorts/kOLrTeOy_oI «Я в Польщіііі, я не вірю..
11.02.2026 11:48 Відповісти
Ні не я, я в Польщі проживаю вже десятки років!
11.02.2026 11:49 Відповісти
Точно ти....відео то старе🤣🤣🤣ти там ..ти
11.02.2026 11:51 Відповісти
Я тут.. А то ти точно ..
11.02.2026 11:56 Відповісти
Ця війна програна не вчора і не місяць тому, вона програна у другій половині 2023 року - тоді ще можна було зробити висновки і будувати теж саме що побудували загарбники за півроку на окупованій території - ешелоновану оборону яку вкрай важко подолати, а якщо навіть подолати - то сенсу у цьому вже не буде. Натомість нам чухали про каву у Ялті і ніх..я не робили, а пиз..ли бабло. Витягували за рахунок простого піхотинця, доки цього ресурсу вистачало, це була стратегічна фатальна помилка, яка не могла закінчитися інакше як ми зараз спостерігаємо. Тому можна далі надувати щоки, посилати Трампа з його мирними ініціативами та пиляти далі те що дають. На виході - срака, повна срака. Вона вже дуже близько, жодних висновків, а тим більш реальних дій направлених на посилення військового потенціалу не зроблено, а тепер і не робиться - бо немає вже сенсу, мета одна - розпиляти те що дають, і щоб давали ще хоч скільки часу. Така система вижити не може. Фініш.____Хто автор-не зберіг
11.02.2026 12:04 Відповісти
Ця війна виграна на початку 2022 року і ніщо це вже не зміниться, вона буде доведена до кінця звільненням усіх українських територій та знищенням кількох мільйонів кацапів, все решта не має значення!
11.02.2026 12:07 Відповісти
Не пий багато шнапса
11.02.2026 14:31 Відповісти
Так почему ты сам не пойдешь с Польши ее вызволять? 95% сторонников продолжения войны находятся как раз за бугром. Ты вот ярый тому пример, патриот забугорный.
11.02.2026 15:14 Відповісти
Абсолютно прав, уважаемый Дмитро : если агрессор не смог достичь важнейшей стратегической цели развязанной им войны и при этом понёс огромные потери в 1 миллион 300 тысяч убитых и раненых, то это поражение агрессора и победа страны, на которую агрессор напал.

Так что, по всем стратегическим критериям Украина одержала военно-политическую победу.
12.02.2026 00:18 Відповісти
11.02.2026 11:36 Відповісти
Готують підгрунтя, щоб не було сюрприз на референдумі про мир...
11.02.2026 11:38 Відповісти
Там "за рік" кажуть.
Я от теж не вірю, що за рік завершиться.
І більшість в інших країнах тієї ж думки.
За рік перемогу росії віддають 5-15 відсотків опитаних.
Болгари дивні.
11.02.2026 11:41 Відповісти
двушка на мацкву, травневі шашлики та шатли до Криму, розмінування Чонгару, звільнення під час повномасштабної війни бойових Генералів, повна ліквідаця ракетної програми, пройобаний захист енергетики, відвертість Ваганяна не дають підстав щиро вірити у світле майбутнє
11.02.2026 11:40 Відповісти
якщо Європа хоче нашої перемоги то хай висилає ссикливих ухилянтів в Україну!
11.02.2026 11:43 Відповісти
тцк пожене їх в м'ясні атаки і відразу буде перемога ! я на відміну від довдограїв як ти , вважаю що Європа повинна передавати всю зброю без обмежень в кількості і найменування тоді переможемо .
11.02.2026 11:55 Відповісти
бачиш якими штампами ти розмірковуєш! а я про повноцінну пілготовку говорю! оператори бпла та не тільки! це ти запропонував людей в мясні штурми кидати а не я! і хто з нас після цього гандон?
11.02.2026 12:49 Відповісти
штамп тобі в голові совок поставив , що можно м'ясом війну виграти . повноцінна підготовка це 1,5 року , а не 1,5 місяці ! якщо б ти цікавився станом речей на фронті то знав що операторів вистачає ! не вистачає дронів ,зарядних станцій , пікапів , обладнаних місць для роботи операторів і безпечних місць для відпочинку . але тобі головне пернути на сайті .
11.02.2026 13:40 Відповісти
про мясо сказав ти а не я! це ти запропонув кидати українців як мясо в штурми! я говорив про повноцінну підготовку хай рік навіть на це знадобиться! але такі ссикуняки як ти придумають 100 причин та відмазок щоб виправдати свій нікчений побіг за кордон!
11.02.2026 14:09 Відповісти
ніхто тобі не винен , що ти читає і не розумієш прочитаного ! я не пропоную кидати захисників в м'ясні штурми . ти нічого не знаючи про мене гавкаєш як дурний пес . я з лютого 2022 допомагаю ЗСУ знаходячись в 15 км від фронта . на вихідних коли ти пердів в свій диван , я в мороз -15 заготовляв дрова для НГУ . а що зробив ти за останній місяць для ЗСУ ?
11.02.2026 14:29 Відповісти
Не допоможе. Потрібно блокування танкерів та припинення прибутків від продажу нафти. М'ясом ти ерефію не закидаєш.
11.02.2026 11:58 Відповісти
Сцикливі ухилянти нароблят багато біди на передку,аксіома
11.02.2026 12:15 Відповісти
Якийсь під@рас статтю на замовлення написав.
11.02.2026 11:46 Відповісти
кто победил в Советско Финской войне? Да Советы отяпали часть территории разменяли на тысячи трупов своих солдат так что до сих пор обсикаються от страха напасть снова. Обратите внимание как мало истерик было при вступлении Финов в НАТО ) Украина сохранила государственность и независимость что еще можно хотеть при таком соотношении сил?
11.02.2026 11:55 Відповісти
главной целью было присоединение Финляндии как советской республики а когда получили по зубам придумали победу в качестве буферной зоны Ленинграда отодвинули на 120 км . Сейчас есть Финляндия и нет совка
11.02.2026 14:31 Відповісти
Украина одержала стратегическую, политическую и моральную победу ещё в ноябре 2022 года после освобождения Херсона от оккупации орков.

Точно так же, как Финляндия одержала совершенно оглушительную победу в марте 1940 года: вот простые цифры без всяких пафосный эмоций:

на маленькую аграрную страну с населением всего лишь 3 миллиона 600 тысяч человек напал огромный военный монстр СССР с населением 200 миллионов жителей и с армией, которая была по численности больше, чем всё население Финляндии включая младенцев до стариков.

И вот при таких исходных условиях великий и могучий Советский Союз ценой страшных потерь вместо запланированного захвата всей Финляндии смог захватить лишь территорию размером с 1/3 обычной советской области типа Саратовской или Ульяновской...

Советские потери в 3-х месячной Зимней войне составили убитыми 132 тысячи 257 красноармейцев и командиров, плюс к этому ещё 28 тысяч 647 красноармейцев были учтены как без вести пропавшие, которые пропали навечно. Типа комсомольского лыжного отряда из Архангельска, в количестве 985 бойцов, погибших все до одного в финском Заполярье, после попадания в полное окружение. Этих убитых лыжников финны захоронили в индивидуальных могилах под номерами, потому в Красной армии этим долбанутым энтузиастам, комсомольцам-добровольцам, вообще не выжали никаких документов. Все эти 985 красноармейцев-лыжников попали не в список убитых, а в очень удобный для начальства список "пропавших": пропали и всё: это же просто замечательно для родной Советской власти: ей не надо было ни хрена платить никаких пособий и пенсий семьям, вдовам и детям. Ведь эти комсомольцы не "пали смертью храбрых в боях за Советскую Родину", а просто пошли на лыжную прогулку в шюцкоровско-фашистскую Финляндию и там ПРОПАЛИ...

Какие на хрен претензии к родной Советской власти и к родной Коммунистической партии, главной и единственной целью которых является служение Народу и забота о его благосостоянии ...

"Великого победоносного " СССРа больше нет на карте мира, а "побежденная" Финляндия последние 30 лет является страной с наивысшим в мире уровнем и качеством жизни.

Такая же ситуация будет и с Украиной через 10 лет: инвестиции в Украину за 10 лет составят ТРИЛЛИОНЫ евро, из Германии, Австрии, Голландии, Бельгии, загаженных многомиллионными ордами мигрантов из диких стран третьего мира, миллионы западноевропейцев переселятся в славянско-христианскую Украину, как переселились 2,5 миллиона немцев в 19-ом веке...
12.02.2026 00:14 Відповісти
Україна успішно бореться чотири роки з навалою орди. І це вже перемога.
11.02.2026 12:04 Відповісти
З такими американо -європейськими політиками *********** в Другій Світовій Війні ,на сьогоднішній день по Уралу би проходила границя німецької народної республіки ,
11.02.2026 12:15 Відповісти
Не падайте духом,а падайте брюхом,от і всьо
11.02.2026 12:16 Відповісти
Щось дуже мало вірять в перемогу. Ми одержимо перед могу у 2029 році . При іншому президентові.
11.02.2026 12:17 Відповісти
Треба наголосити,що на цих "опитуваннях" заробляють ся організаторами шалені гроші. Хтось працює на підприємствах,хтось воює, в ці дармоїди "опитують" не виходячи з приміщень...Але оформлюють мандрівки та відмивають кошти....Хто заплатить - того і результат. Опитайте ще на червоній площі у москві....
11.02.2026 12:18 Відповісти
Будь-яка віра і сподівання повинні бути підкріплені вчинками і діями. Ніхто не буде вірити в пусті обіцянки і балачки. Коли наша влада це нарешті зрозуміє, тоді я повірю, шо вона в нас є і працює для народу.
11.02.2026 12:20 Відповісти
Блин, такой заголовок, такая сенсация, а по факту подавляющее большинство опрошенных считают, что через год война будет продолжаться.
11.02.2026 12:28 Відповісти
Тільки вороги або інертні спостерігачі, які бачать цю війну як біг коней на іподромі і вирішують на якого коня поставити, роблять такі статистичні опитування. Статисти роблять свою роботу за вказівкою з кремля. Цифри зʼявляються для впливу на населення.
11.02.2026 14:02 Відповісти
 
 