Лише 21% українців вірять у перемогу України в 2026 році, у Європі до 30% прогнозують успіх РФ, - опитування

У низці країн Європи переважає думка, що Росія зможе здобути перемогу у війні проти України.

Про це свідчать результати опитування Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За результатами опитування, у 7 з 12 країн, де проводили дослідження (Німеччина, Швейцарія, Франція, Італія, Іспанія, Угорщина, Болгарія), двозначний відсоток респондентів вірить у воєнну перемогу Росії. Найбільш песимістичні щодо України показники зафіксовані у Болгарії - 30% опитаних вважають, що РФ здобуде перемогу.

Водночас віра у перемогу України фактично притаманна лише самим українцям: 21% опитаних в Україні обрали цей варіант. В інших державах таких показників немає - найближчі результати продемонстрували Естонія та Португалія, по 8%.

У статті також звертають увагу на результати Португалії: 30% респондентів очікують, що за рік війна триватиме, а 51% прогнозують підписання мирної угоди.

"Навіть в Угорщині, де керівництво країни веде відкрито антиукраїнську політику, такого немає, там перемоги Кремля чекають "лише" 14%", - йдеться у статті.

Дослідження проводили у листопаді 2025 року в 11 державах НАТО (Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Польща, Данія, Естонія, Португалія, Угорщина, Болгарія), а також у двох країнах поза Альянсом – в Україні та Швейцарії.