У більшості країн Європи лише 10-15% вважають США союзником, в Україні - 18%, - опитування
Дедалі більше жителів європейських держав втрачають довіру до США як до союзника по НАТО на тлі напруження між Вашингтоном і європейськими столицями, зокрема через зазіхання президента Дональда Трампа на Гренландію.
Про це свідчать результати опитування Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
У більшості держав, де проводили дослідження, лише 10-15% респондентів вважають США союзником. Лише у трьох з 11 країн НАТО понад чверть опитаних поділяють таку думку - це Польща, Велика Британія та Угорщина. Водночас Україна з показником 18% залишається серед країн із відносно проамериканськими настроями.
Порівняно з 2024 роком рівень довіри до США знизився у всіх країнах дослідження. Найбільше падіння зафіксували у Данії - з 30% до 15% - на тлі претензій Трампа щодо Гренландії.
Дослідження також показало зростання частки тих, хто вважає США суперником або супротивником. У Німеччині, Франції та Іспанії по 28% респондентів назвали США суперником або супротивником. У більшості інших країн ця частка також є двозначною.
Опитування проводилося в 11 державах НАТО (Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Польща, Данія, Естонія, Португалія, Угорщина, Болгарія), а також в Україні та Швейцарії.
«я тобі поясню, зайди до мене окремо… Тихе життя там у вас в..."
Ну, ну. До штатів зараз відносяться майже з такою ж відразою, як до русні. Здобули
Без американської зброї та технологій єіропі та ссср був би нінець до 43 року
Не тому часом шо під час Другої світової війни нейтральна Швейцарія стала основним фінансовим хабом для нацистської Німеччини, приймаючи величезні обсяги золота в обмін на конвертовану валюту (швейцарські франки).
Основні факти про «нацистське золото» у Швейцарії:
Масштаби операцій: Швейцарський національний банк (ШНБ) прийняв близько 76-79% усього золота, яке Німеччина вивезла за кордон під час війни.Джерела походження: Згідно зі звітом https://en.wikipedia.org/wiki/Bergier_commission комісії Берж'є, ШНБ отримав золота на суму близько 440 млн доларів (за цінами того часу), з яких понад 316 млн доларів вважаються награбованими...
Може якшо копнуть то так само буде???
Афганістанці вважали сша союзником?
В'єтнамці вважали?
Як швидко піндоси здристнуть з південної Кореї у разі продовження війни?
Бо сша, дофіга гарант по Будапешту, як з'ясувалося.