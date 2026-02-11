У більшості країн Європи лише 10-15% вважають США союзником, в Україні - 18%, - опитування

Дедалі більше жителів європейських держав втрачають довіру до США як до союзника по НАТО на тлі напруження між Вашингтоном і європейськими столицями, зокрема через зазіхання президента Дональда Трампа на Гренландію.

Про це свідчать результати опитування Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

У більшості держав, де проводили дослідження, лише 10-15% респондентів вважають США союзником. Лише у трьох з 11 країн НАТО понад чверть опитаних поділяють таку думку - це Польща, Велика Британія та Угорщина. Водночас Україна з показником 18% залишається серед країн із відносно проамериканськими настроями.

Порівняно з 2024 роком рівень довіри до США знизився у всіх країнах дослідження. Найбільше падіння зафіксували у Данії - з 30% до 15% - на тлі претензій Трампа щодо Гренландії.

Дослідження також показало зростання частки тих, хто вважає США суперником або супротивником. У Німеччині, Франції та Іспанії по 28% респондентів назвали США суперником або супротивником. У більшості інших країн ця частка також є двозначною.

Опитування проводилося в 11 державах НАТО (Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Польща, Данія, Естонія, Португалія, Угорщина, Болгарія), а також в Україні та Швейцарії.

Топ коментарі
+5
А США без ЄС, да с трампонутим теж стануть пустим місцем
11.02.2026 11:00 Відповісти
11.02.2026 11:00 Відповісти
+4
Допоки Трамп при владі цей хаос і не визначеність зберігатимутся ,можливо після виборів в конгрес щось змінится на краще і дід трохи порозумнішає.
11.02.2026 10:58 Відповісти
11.02.2026 10:58 Відповісти
+2
Цікаво!
Афганістанці вважали сша союзником?
В'єтнамці вважали?
Як швидко піндоси здристнуть з південної Кореї у разі продовження війни?
Бо сша, дофіга гарант по Будапешту, як з'ясувалося.
11.02.2026 11:02 Відповісти
11.02.2026 11:02 Відповісти
Європа без США то пусте місце
11.02.2026 10:52 Відповісти
«Хто це сказав? Підніміться»
«я тобі поясню, зайди до мене окремо… Тихе життя там у вас в..."
11.02.2026 10:59 Відповісти
Не довіряю я вам 🤣🤣шоб заходить до вас🤣🤣
11.02.2026 11:03 Відповісти
11.02.2026 11:00 Відповісти
США при демократах глобалістах вже стали пустим місцем..маєм надію шо Трамп поверне повагу до штатів
11.02.2026 11:05 Відповісти
Тобто ви вважаєте, що ми зараз є свідками повернення поваги до штатів?
Ну, ну. До штатів зараз відносяться майже з такою ж відразою, як до русні. Здобули
11.02.2026 11:17 Відповісти
Хто це так відноситься цікаво?? Ліберали демократи -глобалісти які засіли у владі останні 15 років??? Я вам скажу шо Трамп вичистить цю погань в штатах а інші без підтримки і самі зникнуть або сядуть
11.02.2026 11:22 Відповісти
Ой дурак .Ты хоть читал последние соцопрсы в сша или следил за местными выборами недавно в красных штатах где демократы сейчас одерживают победы с ошеломительными результатами примерно такими какие сам трамп получил на свох последних президентских выборах там. Демократы побеждают в красных штатах таких как Техпс, Флорида это впервые с 1991 года , Карл. Трамп и республиканская партия с треском проиграют промежуточные выборы и потеряют не только палату но теперь уже есть и угроза потерять сенат . Даже сами трамписты такие как Пинкус это уже признют.О чем ты дорогой?
11.02.2026 11:36 Відповісти
Ой дурак.нвсе це відомо всім🤣не кричи гоп поки не перестрибнеш🤣🤣 почекай саме цікаве попереду
11.02.2026 11:39 Відповісти
Если в красных штатах вотчине трампа и республиканцев побеждают демократы то про остальные и говорить нечего.Трамп как и республиканская партия представляют интересы американских олигархов -миллиардеров и очень не популярны сейчас в сша из-за последних законов , что они напринимали типа большого прекрасного биля и отмени obamacare и медпомощи для миллионов американцев
11.02.2026 11:47 Відповісти
Говорю тобі не швиди...фантазії не допоможуть --до виборів ще далеко
11.02.2026 11:50 Відповісти
Ви дуже цікавий персонаж, якщо оце все ви це пишете з ваших переконань, а не стьобу заради.
11.02.2026 19:36 Відповісти
Ага в мире очень уважают педофилов ,что заокеанских,что запоребриковых.Это видно воочию
11.02.2026 11:22 Відповісти
Ти погано проінформований,,на плівках Трампа немає але є вся ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ США,,,А КЛІНТОН ТАМ ЗІРКА.......Але діло тільки наберає оборотів....допитують Обаму ....Хіларі і Білла Клінтонів
11.02.2026 11:27 Відповісти
Миллион раз трамп на пленках фигурирует и это толко на тех отредактированных ,что показали
11.02.2026 11:38 Відповісти
Ой дурак.. З 2019 року жодного фото ..жодного відео ...і це при владі були демократи і чому вони не використали під час виборів протитрампа?
11.02.2026 11:42 Відповісти
Ти справді так думаєш? Згадай як одна Німеччина поставила раком пів світу і навалювала америкосам. А америкоси не можуть воювати даже з босоногими в'єтнамцями і драпали звідусільдаже з Афганістану від бабуїнів на верблюдах.
11.02.2026 11:25 Відповісти
🤣🤣учи історію..якби американці не надавали зброю а потім і самі не вступили в війну то німці все закінчили б до 43 року
11.02.2026 11:29 Відповісти
Американцы вступили в войну только после Перл-Харбора и то только против Японии и еще долго потом решали аж до 1944 помогать ли им Европе и отправлять туда свои войска
11.02.2026 11:40 Відповісти
Масштабні поставки американської зброї в Європу під час Другої світової війни розпочалися після прийняття закону про ленд-ліз у березні 1941 року. Першою допомогу отримала Велика Британія у 1940-1941 роках (за принципом «купуй за золото»), а з червня 1941 року поставки пішли до СРСР. Постачання продовжувалися до кінця війни у 1945 році.
Без американської зброї та технологій єіропі та ссср був би нінець до 43 року
11.02.2026 11:45 Відповісти
Ну тк и нам они оружие поставлялют и про дают и что?
11.02.2026 11:49 Відповісти
Ну без зброї будем по завітам кулеби воювати лопатами
11.02.2026 11:53 Відповісти
А чому так Швейцарія проти штатів цікаао???
Не тому часом шо під час Другої світової війни нейтральна Швейцарія стала основним фінансовим хабом для нацистської Німеччини, приймаючи величезні обсяги золота в обмін на конвертовану валюту (швейцарські франки).

Основні факти про «нацистське золото» у Швейцарії:

Масштаби операцій: Швейцарський національний банк (ШНБ) прийняв близько 76-79% усього золота, яке Німеччина вивезла за кордон під час війни.Джерела походження: Згідно зі звітом https://en.wikipedia.org/wiki/Bergier_commission комісії Берж'є, ШНБ отримав золота на суму близько 440 млн доларів (за цінами того часу), з яких понад 316 млн доларів вважаються награбованими...
Може якшо копнуть то так само буде???
11.02.2026 10:56 Відповісти
11.02.2026 10:58 Відповісти
З останнім не згоден, він зовсім мозок втратить
11.02.2026 11:02 Відповісти
Цікаво!
Афганістанці вважали сша союзником?
В'єтнамці вважали?
Як швидко піндоси здристнуть з південної Кореї у разі продовження війни?
Бо сша, дофіга гарант по Будапешту, як з'ясувалося.
11.02.2026 11:02 Відповісти
Південної Кореї 😳😳. Та вона 70 років під куполом, так як і Європа, може час дорослішати? А то 100 річний підлітковий період якось занадто.
11.02.2026 11:11 Відповісти
Певно ті, що "не вважають", сподіваються, що Китай їм порядок в Світі наведе. Що б там не було в головах, але якби не США, то мордор вже б здолав Україну. При всій, як здається "суперником"чи "супротивником", ми досі ще тримаємось тільки завдяки США.
11.02.2026 11:20 Відповісти
Две трети разведпомощи со времени прихода трампа к власти в сша теперь предоставляет гам Франция и Макрон это подтвердил.Оружие теперь тоже покупает ЕС для нас за свои деньги и все больше европейское не американское и 90 млрд на 2 года выделяет теперь тот же ЕС , а не штаты так что не слишком уже и зависим
11.02.2026 11:27 Відповісти
Продовжуйте дивитися марахфона і слухати Макрона, а краще вже Сі Цзіньпіня
11.02.2026 13:23 Відповісти
Идиоты. США союзник и Европы и Украины. То, что Трамп ведет политику хитрожопую не изменит, что мы все союзники и Украина и США и Европа и Великобритания и Канада и Австралия и Новая Зеландия и Япония и Израиль и Турция и Тайвань и Южная Корея и т.д. Потому что так раскладывается геополитическая доска. Потому что так странам лучше. Без союзников хуже взаимно будет. Потому что гео-пластично - это усиливает друг-друга при необходимости. От этого отказываться никто не будет. Тут нет о чем говорить!
11.02.2026 11:22 Відповісти
 
 