У більшості країн Європи лише 10-15% вважають США союзником, в Україні - 18%, - опитування

Дедалі більше жителів європейських держав втрачають довіру до США як до союзника по НАТО на тлі напруження між Вашингтоном і європейськими столицями, зокрема через зазіхання президента Дональда Трампа на Гренландію.

Про це свідчать результати опитування Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR).

У більшості держав, де проводили дослідження, лише 10-15% респондентів вважають США союзником. Лише у трьох з 11 країн НАТО понад чверть опитаних поділяють таку думку - це Польща, Велика Британія та Угорщина. Водночас Україна з показником 18% залишається серед країн із відносно проамериканськими настроями.

Порівняно з 2024 роком рівень довіри до США знизився у всіх країнах дослідження. Найбільше падіння зафіксували у Данії - з 30% до 15% - на тлі претензій Трампа щодо Гренландії.

Дослідження також показало зростання частки тих, хто вважає США суперником або супротивником. У Німеччині, Франції та Іспанії по 28% респондентів назвали США суперником або супротивником. У більшості інших країн ця частка також є двозначною.

Опитування проводилося в 11 державах НАТО (Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Польща, Данія, Естонія, Португалія, Угорщина, Болгарія), а також в Україні та Швейцарії.

