В большинстве стран Европы только 10-15% считают США союзником, в Украине - 18%, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Все больше жителей европейских государств теряют доверие к США как к союзнику по НАТО на фоне напряженности между Вашингтоном и европейскими столицами, в частности из-за посягательств президента Дональда Трампа на Гренландию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В большинстве государств, где проводилось исследование, только 10-15% респондентов считают США союзником. Только в трех из 11 стран НАТО более четверти опрошенных разделяют такое мнение - это Польша, Великобритания и Венгрия. В то же время Украина с показателем 18% остается среди стран с относительно проамериканскими настроениями.

По сравнению с 2024 годом уровень доверия к США снизился во всех странах исследования. Наибольшее падение зафиксировали в Дании - с 30% до 15% - на фоне претензий Трампа в отношении Гренландии.

Исследование также показало рост доли тех, кто считает США соперником или противником. В Германии, Франции и Испании по 28% респондентов назвали США соперником или противником. В большинстве других стран эта доля также является двузначной.

Опрос проводился в 11 государствах НАТО (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Польша, Дания, Эстония, Португалия, Венгрия, Болгария), а также в Украине и Швейцарии.

