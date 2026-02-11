В большинстве стран Европы только 10-15% считают США союзником, в Украине - 18%, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Все больше жителей европейских государств теряют доверие к США как к союзнику по НАТО на фоне напряженности между Вашингтоном и европейскими столицами, в частности из-за посягательств президента Дональда Трампа на Гренландию.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
В большинстве государств, где проводилось исследование, только 10-15% респондентов считают США союзником. Только в трех из 11 стран НАТО более четверти опрошенных разделяют такое мнение - это Польша, Великобритания и Венгрия. В то же время Украина с показателем 18% остается среди стран с относительно проамериканскими настроениями.
По сравнению с 2024 годом уровень доверия к США снизился во всех странах исследования. Наибольшее падение зафиксировали в Дании - с 30% до 15% - на фоне претензий Трампа в отношении Гренландии.
Исследование также показало рост доли тех, кто считает США соперником или противником. В Германии, Франции и Испании по 28% респондентов назвали США соперником или противником. В большинстве других стран эта доля также является двузначной.
Опрос проводился в 11 государствах НАТО (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Польша, Дания, Эстония, Португалия, Венгрия, Болгария), а также в Украине и Швейцарии.
«я тобі поясню, зайди до мене окремо… Тихе життя там у вас в..."
Ну, ну. До штатів зараз відносяться майже з такою ж відразою, як до русні. Здобули
Без американської зброї та технологій єіропі та ссср був би нінець до 43 року
Не тому часом шо під час Другої світової війни нейтральна Швейцарія стала основним фінансовим хабом для нацистської Німеччини, приймаючи величезні обсяги золота в обмін на конвертовану валюту (швейцарські франки).
Основні факти про «нацистське золото» у Швейцарії:
Масштаби операцій: Швейцарський національний банк (ШНБ) прийняв близько 76-79% усього золота, яке Німеччина вивезла за кордон під час війни.Джерела походження: Згідно зі звітом https://en.wikipedia.org/wiki/Bergier_commission комісії Берж'є, ШНБ отримав золота на суму близько 440 млн доларів (за цінами того часу), з яких понад 316 млн доларів вважаються награбованими...
Може якшо копнуть то так само буде???
Афганістанці вважали сша союзником?
В'єтнамці вважали?
Як швидко піндоси здристнуть з південної Кореї у разі продовження війни?
Бо сша, дофіга гарант по Будапешту, як з'ясувалося.