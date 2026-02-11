РУС
1 015 33

В большинстве стран Европы только 10-15% считают США союзником, в Украине - 18%, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Все больше жителей европейских государств теряют доверие к США как к союзнику по НАТО на фоне напряженности между Вашингтоном и европейскими столицами, в частности из-за посягательств президента Дональда Трампа на Гренландию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

опрос о доверии к США

В большинстве государств, где проводилось исследование, только 10-15% респондентов считают США союзником. Только в трех из 11 стран НАТО более четверти опрошенных разделяют такое мнение - это Польша, Великобритания и Венгрия. В то же время Украина с показателем 18% остается среди стран с относительно проамериканскими настроениями.

По сравнению с 2024 годом уровень доверия к США снизился во всех странах исследования. Наибольшее падение зафиксировали в Дании - с 30% до 15% - на фоне претензий Трампа в отношении Гренландии.

Исследование также показало рост доли тех, кто считает США соперником или противником. В Германии, Франции и Испании по 28% респондентов назвали США соперником или противником. В большинстве других стран эта доля также является двузначной.

Опрос проводился в 11 государствах НАТО (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Польша, Дания, Эстония, Португалия, Венгрия, Болгария), а также в Украине и Швейцарии.

опрос (3049) США (29249)
Топ комментарии
+5
А США без ЄС, да с трампонутим теж стануть пустим місцем
11.02.2026 11:00 Ответить
+4
Допоки Трамп при владі цей хаос і не визначеність зберігатимутся ,можливо після виборів в конгрес щось змінится на краще і дід трохи порозумнішає.
11.02.2026 10:58 Ответить
+2
Цікаво!
Афганістанці вважали сша союзником?
В'єтнамці вважали?
Як швидко піндоси здристнуть з південної Кореї у разі продовження війни?
Бо сша, дофіга гарант по Будапешту, як з'ясувалося.
11.02.2026 11:02 Ответить
Європа без США то пусте місце
11.02.2026 10:52 Ответить
«Хто це сказав? Підніміться»
«я тобі поясню, зайди до мене окремо… Тихе життя там у вас в..."
11.02.2026 10:59 Ответить
Не довіряю я вам 🤣🤣шоб заходить до вас🤣🤣
11.02.2026 11:03 Ответить
А США без ЄС, да с трампонутим теж стануть пустим місцем
11.02.2026 11:00 Ответить
США при демократах глобалістах вже стали пустим місцем..маєм надію шо Трамп поверне повагу до штатів
11.02.2026 11:05 Ответить
Тобто ви вважаєте, що ми зараз є свідками повернення поваги до штатів?
Ну, ну. До штатів зараз відносяться майже з такою ж відразою, як до русні. Здобули
11.02.2026 11:17 Ответить
Хто це так відноситься цікаво?? Ліберали демократи -глобалісти які засіли у владі останні 15 років??? Я вам скажу шо Трамп вичистить цю погань в штатах а інші без підтримки і самі зникнуть або сядуть
11.02.2026 11:22 Ответить
Ой дурак .Ты хоть читал последние соцопрсы в сша или следил за местными выборами недавно в красных штатах где демократы сейчас одерживают победы с ошеломительными результатами примерно такими какие сам трамп получил на свох последних президентских выборах там. Демократы побеждают в красных штатах таких как Техпс, Флорида это впервые с 1991 года , Карл. Трамп и республиканская партия с треском проиграют промежуточные выборы и потеряют не только палату но теперь уже есть и угроза потерять сенат . Даже сами трамписты такие как Пинкус это уже признют.О чем ты дорогой?
11.02.2026 11:36 Ответить
Ой дурак.нвсе це відомо всім🤣не кричи гоп поки не перестрибнеш🤣🤣 почекай саме цікаве попереду
11.02.2026 11:39 Ответить
Если в красных штатах вотчине трампа и республиканцев побеждают демократы то про остальные и говорить нечего.Трамп как и республиканская партия представляют интересы американских олигархов -миллиардеров и очень не популярны сейчас в сша из-за последних законов , что они напринимали типа большого прекрасного биля и отмени obamacare и медпомощи для миллионов американцев
11.02.2026 11:47 Ответить
Говорю тобі не швиди...фантазії не допоможуть --до виборів ще далеко
11.02.2026 11:50 Ответить
Ви дуже цікавий персонаж, якщо оце все ви це пишете з ваших переконань, а не стьобу заради.
11.02.2026 19:36 Ответить
Ага в мире очень уважают педофилов ,что заокеанских,что запоребриковых.Это видно воочию
11.02.2026 11:22 Ответить
Ти погано проінформований,,на плівках Трампа немає але є вся ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ США,,,А КЛІНТОН ТАМ ЗІРКА.......Але діло тільки наберає оборотів....допитують Обаму ....Хіларі і Білла Клінтонів
11.02.2026 11:27 Ответить
Миллион раз трамп на пленках фигурирует и это толко на тех отредактированных ,что показали
11.02.2026 11:38 Ответить
Ой дурак.. З 2019 року жодного фото ..жодного відео ...і це при владі були демократи і чому вони не використали під час виборів протитрампа?
11.02.2026 11:42 Ответить
Ти справді так думаєш? Згадай як одна Німеччина поставила раком пів світу і навалювала америкосам. А америкоси не можуть воювати даже з босоногими в'єтнамцями і драпали звідусільдаже з Афганістану від бабуїнів на верблюдах.
11.02.2026 11:25 Ответить
🤣🤣учи історію..якби американці не надавали зброю а потім і самі не вступили в війну то німці все закінчили б до 43 року
11.02.2026 11:29 Ответить
Американцы вступили в войну только после Перл-Харбора и то только против Японии и еще долго потом решали аж до 1944 помогать ли им Европе и отправлять туда свои войска
11.02.2026 11:40 Ответить
Масштабні поставки американської зброї в Європу під час Другої світової війни розпочалися після прийняття закону про https://www.google.com/search?q=%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D1%96%D0%B7&sca_esv=45db5178ae3da301&sxsrf=ANbL-n6LROjsdehYyYZvS2NTIIQCOS-Vxw%3A1770802990003&source=hp&ei=LU-MaY_OOuPTwPAP1ozf2QQ&iflsig=AFdpzrgAAAAAaYxdPsVVCaRR2krjTbvJ3AkiE3DRrJJD&oq=&gs_lp=Egdnd3Mtd2l6IgBIAFAAWABwAHgAkAEAmAEAoAEAqgEAuAESyAEA-AEGmAIAoAIAmAMAkgcAoAcAsgcAuAcAwgcAyAcAgAgB&sclient=gws-wiz&gs_ivs=1&mstk=AUtExfB1NqEyLKGryZ0GqtztDX0kw6CTw8pkBKD6_o9PcLCBGHj18IX_m1BkYFp1aY3MyO7GhVaXFwD3bvWR59tZJcVrdCxHJgKAfyzPhN2hh3bXfYVu-***************************************************************************************************-VRYxuDyX_5lPkvhruYVFGaXZndT-QTfH-BeB3kVemGYdZRvaKu-tnJMaJEIy5TovG3Tm6lic2mcgIVy8e_Zz-4FAg&csui=3&ved=2ahUKEwj-1Pudk9GSAxW2EhAIHUU-**************** ленд-ліз у березні 1941 року. Першою допомогу отримала Велика Британія у 1940-1941 роках (за принципом «купуй за золото»), а з червня 1941 року поставки пішли до СРСР. Постачання продовжувалися до кінця війни у 1945 році.
Без американської зброї та технологій єіропі та ссср був би нінець до 43 року
11.02.2026 11:45 Ответить
Ну тк и нам они оружие поставлялют и про дают и что?
11.02.2026 11:49 Ответить
Ну без зброї будем по завітам кулеби воювати лопатами
11.02.2026 11:53 Ответить
А чому так Швейцарія проти штатів цікаао???
Не тому часом шо під час Другої світової війни нейтральна Швейцарія стала основним фінансовим хабом для нацистської Німеччини, приймаючи величезні обсяги золота в обмін на конвертовану валюту (швейцарські франки).

Основні факти про «нацистське золото» у Швейцарії:

Масштаби операцій: Швейцарський національний банк (ШНБ) прийняв близько 76-79% усього золота, яке Німеччина вивезла за кордон під час війни.Джерела походження: Згідно зі звітом https://en.wikipedia.org/wiki/Bergier_commission комісії Берж'є, ШНБ отримав золота на суму близько 440 млн доларів (за цінами того часу), з яких понад 316 млн доларів вважаються награбованими...
Може якшо копнуть то так само буде???
11.02.2026 10:56 Ответить
Допоки Трамп при владі цей хаос і не визначеність зберігатимутся ,можливо після виборів в конгрес щось змінится на краще і дід трохи порозумнішає.
11.02.2026 10:58 Ответить
З останнім не згоден, він зовсім мозок втратить
11.02.2026 11:02 Ответить
Цікаво!
Афганістанці вважали сша союзником?
В'єтнамці вважали?
Як швидко піндоси здристнуть з південної Кореї у разі продовження війни?
Бо сша, дофіга гарант по Будапешту, як з'ясувалося.
11.02.2026 11:02 Ответить
Південної Кореї 😳😳. Та вона 70 років під куполом, так як і Європа, може час дорослішати? А то 100 річний підлітковий період якось занадто.
11.02.2026 11:11 Ответить
Певно ті, що "не вважають", сподіваються, що Китай їм порядок в Світі наведе. Що б там не було в головах, але якби не США, то мордор вже б здолав Україну. При всій, як здається "суперником"чи "супротивником", ми досі ще тримаємось тільки завдяки США.
11.02.2026 11:20 Ответить
Две трети разведпомощи со времени прихода трампа к власти в сша теперь предоставляет гам Франция и Макрон это подтвердил.Оружие теперь тоже покупает ЕС для нас за свои деньги и все больше европейское не американское и 90 млрд на 2 года выделяет теперь тот же ЕС , а не штаты так что не слишком уже и зависим
11.02.2026 11:27 Ответить
Продовжуйте дивитися марахфона і слухати Макрона, а краще вже Сі Цзіньпіня
11.02.2026 13:23 Ответить
Идиоты. США союзник и Европы и Украины. То, что Трамп ведет политику хитрожопую не изменит, что мы все союзники и Украина и США и Европа и Великобритания и Канада и Австралия и Новая Зеландия и Япония и Израиль и Турция и Тайвань и Южная Корея и т.д. Потому что так раскладывается геополитическая доска. Потому что так странам лучше. Без союзников хуже взаимно будет. Потому что гео-пластично - это усиливает друг-друга при необходимости. От этого отказываться никто не будет. Тут нет о чем говорить!
11.02.2026 11:22 Ответить
 
 