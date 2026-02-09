Зеленский проигрывает выборы партиям Залужного, Порошенко и Буданова, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Партия Валерия Залужного, "Европейская Солидарность" Петра Порошенко и партия Кирилла Буданова лидируют в результатах опроса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного New Image Marketing Group, сообщает издание "Деловая столица", информирует Цензор.НЕТ.

Лидеры среди партий

В случае парламентских выборов в ближайшее воскресенье наибольшую поддержку получили бы:

партия Валерия Залужного — 11,1%;

"Европейская солидарность" — 10,2%;

партия Кирилла Буданова — 10,2%;

партия Владимира Зеленского — 9,9%;

партия Дмитрия Разумкова — 4,8%.

В то же время 23% опрошенных не определились с выбором.

Среди респондентов, которые определились с выбором и пойдут голосовать, пятерка лидеров остается прежней:

партия Валерия Залужного — 17%;

"Европейская солидарность" — 15,9%;

партия Кирилла Буданова — 15,8%;

партия Владимира Зеленского — 15,2%;

партия Дмитрия Разумкова — 7,4%.

При этом по сравнению с декабрем 2025 года потеряли потенциальные голоса:

партия Залужного — 2,1%;

партия Зеленского — 1,2%;

партия Разумкова — 0,5%.

Зато "Европейская солидарность" увеличила поддержку на 1,8%; партия Буданова — на 4,8%.

Методология опроса

Опрос проводился 1-3 февраля в Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областей и Крыма. В нем приняли участие 800 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,54%.

