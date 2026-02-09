Зеленский проигрывает выборы партиям Залужного, Порошенко и Буданова, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Партия Валерия Залужного, "Европейская Солидарность" Петра Порошенко и партия Кирилла Буданова лидируют в результатах опроса.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного New Image Marketing Group, сообщает издание "Деловая столица", информирует Цензор.НЕТ.
Лидеры среди партий
В случае парламентских выборов в ближайшее воскресенье наибольшую поддержку получили бы:
- партия Валерия Залужного — 11,1%;
- "Европейская солидарность" — 10,2%;
- партия Кирилла Буданова — 10,2%;
- партия Владимира Зеленского — 9,9%;
- партия Дмитрия Разумкова — 4,8%.
В то же время 23% опрошенных не определились с выбором.
Среди респондентов, которые определились с выбором и пойдут голосовать, пятерка лидеров остается прежней:
- партия Валерия Залужного — 17%;
- "Европейская солидарность" — 15,9%;
- партия Кирилла Буданова — 15,8%;
- партия Владимира Зеленского — 15,2%;
- партия Дмитрия Разумкова — 7,4%.
При этом по сравнению с декабрем 2025 года потеряли потенциальные голоса:
- партия Залужного — 2,1%;
- партия Зеленского — 1,2%;
- партия Разумкова — 0,5%.
Зато "Европейская солидарность" увеличила поддержку на 1,8%; партия Буданова — на 4,8%.
Методология опроса
Опрос проводился 1-3 февраля в Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областей и Крыма. В нем приняли участие 800 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,54%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не сперечаюсь - всі будуть орієнтуватись на №1 у списку, але це не значить, що буде як у "Слуг"
Хто її бачив і що вона зробила для України?
бред сивої кобили від першого слова до останього.
Але це ж не пройде ...
Значить пройде варіант майдану -заворухи- громадянської війни.. - що те ж добре для хйла ...
Я думаюЄрмак з вовкою міріють Буданова зробити своїм Кабанчуком , а от він стане ним але потім стане НЕ ЇХНІМ ( якщо не повнй ідійот -зрадник)
І мені не подобається, як гарно випливає залужний, так чітко щоб замінити патужніча.
Лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка раніше також фінансував Ахметов.
все як 3авжди