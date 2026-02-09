РУС
11 498 128

Зеленский проигрывает выборы партиям Залужного, Порошенко и Буданова, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Опрос свидетельствует о преимуществе партий Залужного, Порошенко и Буданова над политсилой Зеленского

Партия Валерия Залужного, "Европейская Солидарность" Петра Порошенко и партия Кирилла Буданова лидируют в результатах опроса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного New Image Marketing Group, сообщает издание "Деловая столица", информирует Цензор.НЕТ.

Лидеры среди партий 

В случае парламентских выборов в ближайшее воскресенье наибольшую поддержку получили бы:

  • партия Валерия Залужного — 11,1%;
  • "Европейская солидарность" — 10,2%;
  • партия Кирилла Буданова — 10,2%;
  • партия Владимира Зеленского — 9,9%;
  • партия Дмитрия Разумкова — 4,8%.

рейтинги партий

В то же время 23% опрошенных не определились с выбором.

Среди респондентов, которые определились с выбором и пойдут голосовать, пятерка лидеров остается прежней:

  • партия Валерия Залужного — 17%;
  • "Европейская солидарность" — 15,9%;
  • партия Кирилла Буданова — 15,8%;
  • партия Владимира Зеленского — 15,2%;
  • партия Дмитрия Разумкова — 7,4%.

При этом по сравнению с декабрем 2025 года потеряли потенциальные голоса:

  • партия Залужного — 2,1%;
  • партия Зеленского — 1,2%;
  • партия Разумкова — 0,5%.

Зато "Европейская солидарность" увеличила поддержку на 1,8%; партия Буданова — на 4,8%.

Методология опроса

Опрос проводился 1-3 февраля в Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областей и Крыма. В нем приняли участие 800 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,54%.

Топ комментарии
+20
Ніколи знову....
09.02.2026 18:23 Ответить
+17
А що є такі партії ?))
09.02.2026 18:27 Ответить
+15
Так Буданов замінив Єрмака і не замінив ні одного злодія з ОП.
Єрмак і далі всім крутить.
09.02.2026 18:32 Ответить
Страница 2 из 2
А чому ти вирішив, що це "партії однієї особи"? Тільки через те, що так їх називають журналісти і вони так фігурують в різних соцопитаннях?
Не сперечаюсь - всі будуть орієнтуватись на №1 у списку, але це не значить, що буде як у "Слуг"
10.02.2026 07:26 Ответить
парашютист люся в прольоті, він тепер турист...
09.02.2026 23:32 Ответить
БУданга - наш президент!
09.02.2026 20:02 Ответить
Це такі результати коли він ще при владі, а якщо відірвати від крісла і порозслідувати зєлєнскага то жодних шансів не лишиться, і він це розуміє, тому буде триматись до останнього.
09.02.2026 20:07 Ответить
Які вибори; місце "зеленої мразоти" одне--НА ЗОНІ
09.02.2026 20:13 Ответить
партія Буданова?
Хто її бачив і що вона зробила для України?
бред сивої кобили від першого слова до останього.
09.02.2026 20:34 Ответить
Партію Залужного і Разумкова теж ніхто не бачив.
09.02.2026 20:43 Ответить
Так партія Буданова і є настуною партією Зеленського і Єрмака. А Разумков буде збирати вату, яка раніше голосувала за жопоблок. А разом їх вже більше.
09.02.2026 20:41 Ответить
Ну це якщо ФБР надасть Буданову завдання будувати РАШКУ в Києві ...
Але це ж не пройде ...
Значить пройде варіант майдану -заворухи- громадянської війни.. - що те ж добре для хйла ...
Я думаюЄрмак з вовкою міріють Буданова зробити своїм Кабанчуком , а от він стане ним але потім стане НЕ ЇХНІМ ( якщо не повнй ідійот -зрадник)
09.02.2026 20:49 Ответить
Партія Буданова поїде в Крим, встановлювати там українські прапори. Тому що долб.......би ніколи не вчаться.
09.02.2026 21:32 Ответить
Ну якщо є партія зашкварного будана, який примостився акуратно в крісло козиря, то чому немає партії міністра на всі руки, шмигаля?
І мені не подобається, як гарно випливає залужний, так чітко щоб замінити патужніча.
09.02.2026 21:38 Ответить
Шмигаль - це людина Ахметова, який одночасно фінансує різних кандидатів.
Лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка раніше також фінансував Ахметов.
10.02.2026 00:31 Ответить
как называется онанизм в "социологии"????
09.02.2026 21:48 Ответить
Щось замовкли про вибори і референдум, здається, це був спектакль.
09.02.2026 21:52 Ответить
Нікого вже наша думка не цікавить, таке враження, що нас записали у смертники.
09.02.2026 21:57 Ответить
За зрадника ніхто голосувати не буде, але і за помічників зрадника теж нема ніякого сенсу голосувати. А де Руслан Руслан Кошулинський ?
09.02.2026 22:09 Ответить
Воює в "Свободі ", рота забезпечення десь в тилу.
09.02.2026 23:42 Ответить
"авторитетна" підміна Програм партій іменованими псевдо групами
все як 3авжди
10.02.2026 01:40 Ответить
Все вірно, Україною повинен керувати український козак. Інші можуть в певну годину повтікати в Ізраїль, як Міндич, Цукерман і не лише в Ізраїль
10.02.2026 04:57 Ответить
покажите мне эти 9,9% имбицилов которые готовы голосовать за зеленых. у этих упырей 7 лет монобольшинство, они могли горы свернуть а они только воровали и не сделали за 7 лет практический ничего
10.02.2026 08:47 Ответить
смерть Украины будет тогда когда военные пролезут в политику и управление страной, а у нас мудрый нарИд так и сделает))))
10.02.2026 08:53 Ответить
тобто коли у політику лізуть клоун и і пройдисвіти тебе не бентежить ?
10.02.2026 10:27 Ответить
партія Буданова і Зеленського ? це що якісь різні люди ?
10.02.2026 10:25 Ответить
існує 100 відсоткова закономірність повного краху партій імені себе коханого. усі хто називав свої партії або блоки своїм іменем закінчували провалом. бют єдина хто ще тримається на рівні 5 відсотків. не може одна людина, навіть талановита, створити партію, знайти людей, хуч якусь ідєологію. всі партії імене себе це карикатура на партію
10.02.2026 12:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 