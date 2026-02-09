Зеленський програє вибори партіям Залужного, Порошенка та Буданова, - опитування

Партія Валерія Залужного, "Європейська Солідарність" Петра Порошенка і партія Кирила Буданова лідирують у результатах опитування.

Про це свідчать результати опитування, проведеного New Image Marketing Group, повідомляє видання "Ділова столиця", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Лідери серед партій

У разі парламентських виборів найближчої неділі, найбільшу підтримку отримали б:

партія Валерія Залужного — 11,1%;

"Європейська солідарність" — 10,2%;

партія Кирила Буданова — 10,2%;

партія Володимира Зеленського — 9,9%;

партія Дмитра Разумкова — 4,8%.

Водночас 23% опитуваних не визначилися із вибором.

З-поміж респондентів, які визначилися з вибором і підуть голосувати, п'ятірка лідерів залишається такою ж самою:

партія Валерія Залужного — 17%;

"Європейська солідарність" — 15,9%;

партія Кирила Буданова — 15,8%;

партія Володимира Зеленського — 15,2%;

партія Дмитра Разумкова — 7,4%.

При цьому порівняно з груднем 2025-го втратили потенційні голоси:

партія Залужного — 2,1%;

партія Зеленського — 1,2%;

партія Разумкова — 0,5%.

Натомість "Європейська солідарність" збільшила підтримку на 1,8%; партія Буданова — на 4,8%.

Дивіться також: Партії Залужного, Зеленського та Порошенка лідирують в електоральних симпатіях українців, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Методологія опитування

Опитування проводилось 1-3 лютого в Україні, окрім тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської областей і Криму. У ньому взяли участь 800 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка з ймовірністю 0,95 не перевищує 3,54%.

Дивіться також: Партія Залужного лідирує серед політичних сил, рейтинг президентів очолює Зеленський, - опитування. ІНФОГРАФІКА