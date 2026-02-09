УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8071 відвідувач онлайн
Новини Повоєнні вибори Рейтинги партій
12 557 135

Зеленський програє вибори партіям Залужного, Порошенка та Буданова, - опитування

Опитування свідчить про перевагу партій Залужного, Порошенка та Буданова над політсилою Зеленського

Партія Валерія Залужного, "Європейська Солідарність" Петра Порошенка і партія Кирила Буданова лідирують у результатах опитування.

Про це свідчать результати опитування, проведеного New Image Marketing Group, повідомляє видання "Ділова столиця", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Лідери серед партій 

У разі парламентських виборів найближчої неділі, найбільшу підтримку отримали б:

  • партія Валерія Залужного — 11,1%;
  • "Європейська солідарність" — 10,2%;
  • партія Кирила Буданова — 10,2%;
  • партія Володимира Зеленського — 9,9%;
  • партія Дмитра Разумкова — 4,8%.

рейтинги партій

Водночас 23% опитуваних не визначилися із вибором.

З-поміж респондентів, які визначилися з вибором і підуть голосувати, п'ятірка лідерів залишається такою ж самою:

  • партія Валерія Залужного — 17%;
  • "Європейська солідарність" — 15,9%;
  • партія Кирила Буданова — 15,8%;
  • партія Володимира Зеленського — 15,2%;
  • партія Дмитра Разумкова — 7,4%.

При цьому порівняно з груднем 2025-го втратили потенційні голоси:

  • партія Залужного — 2,1%;
  • партія Зеленського — 1,2%;
  • партія Разумкова — 0,5%.

Натомість "Європейська солідарність" збільшила підтримку на 1,8%; партія Буданова — на 4,8%.

Дивіться також: Партії Залужного, Зеленського та Порошенка лідирують в електоральних симпатіях українців, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Методологія опитування

Опитування проводилось 1-3 лютого в Україні, окрім тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської областей і Криму. У ньому взяли участь 800 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка з ймовірністю 0,95 не перевищує 3,54%.

Дивіться також: Партія Залужного лідирує серед політичних сил, рейтинг президентів очолює Зеленський, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Буданов Кирило (623) ВР (15148) вибори (6776) Зеленський Володимир (27784) опитування (2174) партія (373) Порошенко Петро (14964) Залужний Валерій (799)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Ніколи знову....
показати весь коментар
09.02.2026 18:23 Відповісти
+17
А що є такі партії ?))
показати весь коментар
09.02.2026 18:27 Відповісти
+15
Так Буданов замінив Єрмака і не замінив ні одного злодія з ОП.
Єрмак і далі всім крутить.
показати весь коментар
09.02.2026 18:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А чому ти вирішив, що це "партії однієї особи"? Тільки через те, що так їх називають журналісти і вони так фігурують в різних соцопитаннях?
Не сперечаюсь - всі будуть орієнтуватись на №1 у списку, але це не значить, що буде як у "Слуг"
показати весь коментар
10.02.2026 07:26 Відповісти
парашютист люся в прольоті, він тепер турист...
показати весь коментар
09.02.2026 23:32 Відповісти
БУданга - наш президент!
показати весь коментар
09.02.2026 20:02 Відповісти
Це такі результати коли він ще при владі, а якщо відірвати від крісла і порозслідувати зєлєнскага то жодних шансів не лишиться, і він це розуміє, тому буде триматись до останнього.
показати весь коментар
09.02.2026 20:07 Відповісти
Які вибори; місце "зеленої мразоти" одне--НА ЗОНІ
показати весь коментар
09.02.2026 20:13 Відповісти
партія Буданова?
Хто її бачив і що вона зробила для України?
бред сивої кобили від першого слова до останього.
показати весь коментар
09.02.2026 20:34 Відповісти
Партію Залужного і Разумкова теж ніхто не бачив.
показати весь коментар
09.02.2026 20:43 Відповісти
Так партія Буданова і є настуною партією Зеленського і Єрмака. А Разумков буде збирати вату, яка раніше голосувала за жопоблок. А разом їх вже більше.
показати весь коментар
09.02.2026 20:41 Відповісти
Ну це якщо ФБР надасть Буданову завдання будувати РАШКУ в Києві ...
Але це ж не пройде ...
Значить пройде варіант майдану -заворухи- громадянської війни.. - що те ж добре для хйла ...
Я думаюЄрмак з вовкою міріють Буданова зробити своїм Кабанчуком , а от він стане ним але потім стане НЕ ЇХНІМ ( якщо не повнй ідійот -зрадник)
показати весь коментар
09.02.2026 20:49 Відповісти
Партія Буданова поїде в Крим, встановлювати там українські прапори. Тому що долб.......би ніколи не вчаться.
показати весь коментар
09.02.2026 21:32 Відповісти
Ну якщо є партія зашкварного будана, який примостився акуратно в крісло козиря, то чому немає партії міністра на всі руки, шмигаля?
І мені не подобається, як гарно випливає залужний, так чітко щоб замінити патужніча.
показати весь коментар
09.02.2026 21:38 Відповісти
Шмигаль - це людина Ахметова, який одночасно фінансує різних кандидатів.
Лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка раніше також фінансував Ахметов.
показати весь коментар
10.02.2026 00:31 Відповісти
как называется онанизм в "социологии"????
показати весь коментар
09.02.2026 21:48 Відповісти
Щось замовкли про вибори і референдум, здається, це був спектакль.
показати весь коментар
09.02.2026 21:52 Відповісти
Нікого вже наша думка не цікавить, таке враження, що нас записали у смертники.
показати весь коментар
09.02.2026 21:57 Відповісти
За зрадника ніхто голосувати не буде, але і за помічників зрадника теж нема ніякого сенсу голосувати. А де Руслан Руслан Кошулинський ?
показати весь коментар
09.02.2026 22:09 Відповісти
Воює в "Свободі ", рота забезпечення десь в тилу.
показати весь коментар
09.02.2026 23:42 Відповісти
"авторитетна" підміна Програм партій іменованими псевдо групами
все як 3авжди
показати весь коментар
10.02.2026 01:40 Відповісти
Все вірно, Україною повинен керувати український козак. Інші можуть в певну годину повтікати в Ізраїль, як Міндич, Цукерман і не лише в Ізраїль
показати весь коментар
10.02.2026 04:57 Відповісти
покажите мне эти 9,9% имбицилов которые готовы голосовать за зеленых. у этих упырей 7 лет монобольшинство, они могли горы свернуть а они только воровали и не сделали за 7 лет практический ничего
показати весь коментар
10.02.2026 08:47 Відповісти
смерть Украины будет тогда когда военные пролезут в политику и управление страной, а у нас мудрый нарИд так и сделает))))
показати весь коментар
10.02.2026 08:53 Відповісти
тобто коли у політику лізуть клоун и і пройдисвіти тебе не бентежить ?
показати весь коментар
10.02.2026 10:27 Відповісти
тебя не научили военные в парламенте 2014-2019? одна надька савченко чего стоит))))) а клоунов выбрало 73% таких же клоунов
показати весь коментар
17.02.2026 14:54 Відповісти
ха ха . справа в тому що я сам військовий. і вважаю що краще вже такі як я підуть у політику ніж ті хто зараз у тилу бігають від ТЦКашників. ми хоч своє право заслужили захищаючи цю країну
показати весь коментар
17.02.2026 15:54 Відповісти
ты дитя 15 летнее)))) горе военный))) ну хочешь военным быть это хорошо, только немного подрости
показати весь коментар
17.02.2026 19:58 Відповісти
олень ты черниговский мне 54 года
показати весь коментар
18.02.2026 08:53 Відповісти
54 хера тебе в ухо)))) дурная малолетка
показати весь коментар
18.02.2026 12:48 Відповісти
***** ты тупорылый
показати весь коментар
18.02.2026 14:10 Відповісти
в чем?
показати весь коментар
18.02.2026 17:37 Відповісти
партія Буданова і Зеленського ? це що якісь різні люди ?
показати весь коментар
10.02.2026 10:25 Відповісти
існує 100 відсоткова закономірність повного краху партій імені себе коханого. усі хто називав свої партії або блоки своїм іменем закінчували провалом. бют єдина хто ще тримається на рівні 5 відсотків. не може одна людина, навіть талановита, створити партію, знайти людей, хуч якусь ідєологію. всі партії імене себе це карикатура на партію
показати весь коментар
10.02.2026 12:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 