Зеленський програє вибори партіям Залужного, Порошенка та Буданова, - опитування
Партія Валерія Залужного, "Європейська Солідарність" Петра Порошенка і партія Кирила Буданова лідирують у результатах опитування.
Про це свідчать результати опитування, проведеного New Image Marketing Group, повідомляє видання "Ділова столиця", інформує Цензор.НЕТ.
Лідери серед партій
У разі парламентських виборів найближчої неділі, найбільшу підтримку отримали б:
- партія Валерія Залужного — 11,1%;
- "Європейська солідарність" — 10,2%;
- партія Кирила Буданова — 10,2%;
- партія Володимира Зеленського — 9,9%;
- партія Дмитра Разумкова — 4,8%.
Водночас 23% опитуваних не визначилися із вибором.
З-поміж респондентів, які визначилися з вибором і підуть голосувати, п'ятірка лідерів залишається такою ж самою:
- партія Валерія Залужного — 17%;
- "Європейська солідарність" — 15,9%;
- партія Кирила Буданова — 15,8%;
- партія Володимира Зеленського — 15,2%;
- партія Дмитра Разумкова — 7,4%.
При цьому порівняно з груднем 2025-го втратили потенційні голоси:
- партія Залужного — 2,1%;
- партія Зеленського — 1,2%;
- партія Разумкова — 0,5%.
Натомість "Європейська солідарність" збільшила підтримку на 1,8%; партія Буданова — на 4,8%.
Методологія опитування
Опитування проводилось 1-3 лютого в Україні, окрім тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської областей і Криму. У ньому взяли участь 800 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка з ймовірністю 0,95 не перевищує 3,54%.
Не сперечаюсь - всі будуть орієнтуватись на №1 у списку, але це не значить, що буде як у "Слуг"
Хто її бачив і що вона зробила для України?
бред сивої кобили від першого слова до останього.
Але це ж не пройде ...
Значить пройде варіант майдану -заворухи- громадянської війни.. - що те ж добре для хйла ...
Я думаюЄрмак з вовкою міріють Буданова зробити своїм Кабанчуком , а от він стане ним але потім стане НЕ ЇХНІМ ( якщо не повнй ідійот -зрадник)
І мені не подобається, як гарно випливає залужний, так чітко щоб замінити патужніча.
Лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка раніше також фінансував Ахметов.
все як 3авжди