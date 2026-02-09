РУС
Новости Угроза агрессии рф для Европы
1 129 32

24% поляков планируют готовить "тревожные" рюкзаки на фоне угрозы нападения РФ, - опрос

польща

Большинство граждан Польши не собираются готовить эвакуационные рюкзаки, рекомендованные правительством в случае чрезвычайных ситуаций, свидетельствуют результаты социологического опроса.

Об этом говорится в опросе IBRiS, передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам опроса, 52,4% респондентов заявили, что не планируют готовить эвакуационный рюкзак, несмотря на рекомендации, изложенные в правительственном "Руководстве по безопасности". Еще 24,2% опрошенных сообщили, что планируют собрать такой рюкзак, а 9,4% не определились с ответом.

Кроме того, 14% респондентов отметили, что еще не получили правительственную брошюру с рекомендациями по действиям в чрезвычайных ситуациях. В Министерстве внутренних дел Польши ранее сообщали, что напечатали почти 17 миллионов экземпляров "Руководства по безопасности", которые распространяют непосредственно по домам граждан.

Распространение брошюры сопровождалось социальной информационной кампанией. В МВД Польши объясняли, что такая подготовка оправдана с учетом текущей геополитической ситуации, а также общей границы страны с Беларусью и Россией.

опрос (3049) Польша (9164)
09.02.2026 17:54 Ответить
Вони вже 4 роки не тікають, і ще 4 не втікатимуть, а може й 10, який жах, страшна доля ухилянта в Польщі. Ще про миття унітазів треба щось додати.
09.02.2026 17:58 Ответить
Тривожні рюкзаки не допоможуть, потрібно вже записуватись до збройних формувань, отримувати зброю та однострій і навчатись діяти в складі піхотних груп за підтримки різних типів БПЛА, розвідувальних та ударних. Саме несистемні добровольці зупинили і розбили орди путіна під Києвом і поляки мають повторити цей успішний досвід.
09.02.2026 17:59 Ответить
Їх керівники, нічого не розказують Полякам про інвесторів….
і бажання заглянути ****** в очі…
09.02.2026 17:49 Ответить
09.02.2026 17:59 Ответить
А ми можемо допомогти польським добровольцям отримати необхідну військову підготовку та вишкіл, навчити користуватись різними типами БПЛА, які можна зібрати своїми руками з гівна і палок. Можемо навіть провести стажування в умовах дуже наближених до бойових.
09.02.2026 18:02 Ответить
Самий кращий варіант для поляків це річний контракт з ЗСУ, який дасть Вам можливість отримати повну військову підготовку та бойовий досвід. По завершенню контракта солдат/сержант/офіцер може повноцінно діяти в складі підрозділу та/або самостійно створеної групи по відбиттю збройної агресії путіна.
09.02.2026 18:06 Ответить
Самий кращий варіант для поляків і не тільки - просто звалити в безпечне місце в разі чого, та і все.
09.02.2026 19:27 Ответить
Так рашка вже ж всьо, ще 2 - 3 місяці і вона розвалиться. Які збройні формування? Навіщо? З ким воювати?
09.02.2026 18:50 Ответить
Так поспішайте в ЗСУ, поки ще можна повоювати всласть.
09.02.2026 19:10 Ответить
А звідки ти взяв що поляки бажають воювати? Це ж ти пропонуєш записуватись до збройних формувань, а не вони. Їм воно і нахрін не потрібне. Тим більше, повторюю, з кожної праски трублять, що економіка рашки вже всьо.
09.02.2026 19:26 Ответить
Ну, у поляков тоже примерно 25% вменяемых. Все почти как в законе Парето.
09.02.2026 17:51 Ответить
Тобто, вміняємі ті, що збираються відразу звалити, тобто, ухилянти? Абсолютно згоден!
показать весь комментарий
а наші мільойн ухилянтів тепер куди з Польші тікати будуть?
показать весь комментарий
09.02.2026 17:58 Ответить
те що ссикуняки там непогано влаштувались то факт! питання в тому чи це лайно захоче захищати польшу в разі нападу! однозначно ні! пристосуванці втечуть в іншу країну!
09.02.2026 18:17 Ответить
правильно роблять.
09.02.2026 18:21 Ответить
згоден! ссикливі щуряки тут непотрібні!
09.02.2026 18:36 Ответить
Підтримую! Треба відкрити кордони і всім громадянам України, незалежно від віку і статі, поставити ультиматум: або на фронт, або нахрін з країни. Безповоротно. Прикинь, яка армія миттю збереться. Кацапи аж за Уралом отямляться...
09.02.2026 18:55 Ответить
Так! Треба всіх сцикунів депортувати і забрати паспорт. Підтримую. І готовий бути першим.
09.02.2026 20:41 Ответить
Правильно і зроблять. Розумні люди. Чи краще загинути, поки різні міндічі розкрадають бюджет і насолоджуються життям?
09.02.2026 18:52 Ответить
09.02.2026 17:54 Ответить
Як то кажуть - краще перебЗдіти, ніж недобЗдіти
09.02.2026 17:57 Ответить
Тупо. Краще мати спакованим рюкзак з усім необхідним, ніж готуватися до шашликів, а потім з голою сракою бігти кудись світ заочі під кацапськими кулями.
09.02.2026 18:08 Ответить
це нереально. принаймі - для України.
09.02.2026 18:14 Ответить
Ще нічого не бачили, а вже обісрались.
09.02.2026 18:09 Ответить
Пан Пілсудський у труні перевертається від цих запитань та відповідей. Де було б "Диво на Віслі", якби поляки у 1920-му готували евакуаційні рюкзаки перед кіннотою Тухачевського та Будьонного.
09.02.2026 18:11 Ответить
Как же повезло кремляди, что сперва атакована была именно Украина. Если бы сразу пошли на Европу, то время до капитуляции европейцев можно было бы засекать не с календарём, а скорее с секундомером😒🫣
09.02.2026 18:11 Ответить
тревожные трусы уже приготовили
09.02.2026 18:21 Ответить
А скільки їх уже зібрали свої рюкзаки?
09.02.2026 18:30 Ответить
Поляки готуються з тривожними чемоданами здриснуть в Германію чи Англію при першому ж шухері.
09.02.2026 18:39 Ответить
Я так розумію, що всі коментатори в ЗСУ, або не підлягають мобілізації?
09.02.2026 19:06 Ответить
Звісно, не підлягають. Як і ти.
09.02.2026 19:09 Ответить
Гомік, я в ЗСУ!
10.02.2026 11:23 Ответить
 
 