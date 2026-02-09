24% поляков планируют готовить "тревожные" рюкзаки на фоне угрозы нападения РФ, - опрос

Большинство граждан Польши не собираются готовить эвакуационные рюкзаки, рекомендованные правительством в случае чрезвычайных ситуаций, свидетельствуют результаты социологического опроса.

Об этом говорится в опросе IBRiS, передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам опроса, 52,4% респондентов заявили, что не планируют готовить эвакуационный рюкзак, несмотря на рекомендации, изложенные в правительственном "Руководстве по безопасности". Еще 24,2% опрошенных сообщили, что планируют собрать такой рюкзак, а 9,4% не определились с ответом.

Кроме того, 14% респондентов отметили, что еще не получили правительственную брошюру с рекомендациями по действиям в чрезвычайных ситуациях. В Министерстве внутренних дел Польши ранее сообщали, что напечатали почти 17 миллионов экземпляров "Руководства по безопасности", которые распространяют непосредственно по домам граждан.

Распространение брошюры сопровождалось социальной информационной кампанией. В МВД Польши объясняли, что такая подготовка оправдана с учетом текущей геополитической ситуации, а также общей границы страны с Беларусью и Россией.