Нападение на украинок на почве ксенофобии в Польше: полиция задержала четырех подозреваемых
В Польше задержали четырех человек, подозреваемых в нападении на двух гражданок Украины вблизи Варшавы. Полиция рассматривает версию, что нападение могло быть мотивировано национальной принадлежностью.
Об этом пишет RMF24, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Польские правоохранители задержали четырех подозреваемых в нападении на украинок в городе Прушкув, что недалеко от Варшавы.
Инцидент произошел в выходные, после чего пострадавшие были доставлены в больницу. Нападавшие, как утверждается, использовали деревянную биту и газ.
Версии преступления
- По информации польского радио, задержанные являются гражданами Польши – 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 23 до 50 лет.
По предварительным данным, группа агрессивных лиц шла по улице, повреждая окна жилых домов.
Отмечается, что когда одна из жительниц подошла к подозреваемым - на нее напали, используя, среди прочего, газ и деревянную биту. Вторая женщина, также украинка, которая прибежала ей на помощь, получила ранения.
Полиция расследует обстоятельства инцидента. Собираются доказательства, подозреваемые еще не допрошены. Среди прочего, расследуется версия, что нападение могло быть мотивировано национальной принадлежностью.
Согласно сообщениям, полученным полицией, во время нападения нападавшие выкрикивали вульгарные слова в адрес женщин, требуя, чтобы они вернулись в свою страну.
