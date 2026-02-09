РУС
Нападение на украинок на почве ксенофобии в Польше: полиция задержала четырех подозреваемых

Польская полиция

В Польше задержали четырех человек, подозреваемых в нападении на двух гражданок Украины вблизи Варшавы. Полиция рассматривает версию, что нападение могло быть мотивировано национальной принадлежностью.

Что известно

Польские правоохранители задержали четырех подозреваемых в нападении на украинок в городе Прушкув, что недалеко от Варшавы.

Инцидент произошел в выходные, после чего пострадавшие были доставлены в больницу. Нападавшие, как утверждается, использовали деревянную биту и газ.

Версии преступления

  • По информации польского радио, задержанные являются гражданами Польши – 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 23 до 50 лет.

По предварительным данным, группа агрессивных лиц шла по улице, повреждая окна жилых домов.

Отмечается, что когда одна из жительниц подошла к подозреваемым - на нее напали, используя, среди прочего, газ и деревянную биту. Вторая женщина, также украинка, которая прибежала ей на помощь, получила ранения.

Полиция расследует обстоятельства инцидента. Собираются доказательства, подозреваемые еще не допрошены. Среди прочего, расследуется версия, что нападение могло быть мотивировано национальной принадлежностью.

Согласно сообщениям, полученным полицией, во время нападения нападавшие выкрикивали вульгарные слова в адрес женщин, требуя, чтобы они вернулись в свою страну.

избиение (9921) Ксенофобия (140) нападение (2303) Польша (9164) украинцы (3971)
Пся крев у всій своїй красі
09.02.2026 17:00 Ответить
Тут поляки масово жебрали, крали буїади після того як їм безвіз зробили. До їх олиїзду в магазах ніякої охорони не було. Можна навіть сказати що місцевих навчили красти. Стояли на перехреськах, сиділи під магазинми і т.п. і ніхто їх не рухав. Потім зробили безвів румунам, тут появились цигани і почали битись з конкурентами-поляками за злачні місця. Потім, як полякам дозволили працювати, вони звідси щезли, а цигани залишились і дальше жебрають, але не так агресивно як поляки.
09.02.2026 17:53 Ответить
* бухали.
09.02.2026 17:54 Ответить
*До їх приїзду
09.02.2026 17:57 Ответить
SPRAVDI:
🚨 У Facebook шириться сітка фейкових обліковок, яка підживлює антиукраїнські стереотипи
У польському сегменті соцмереж Facebook активна мережа щонайменше ~50 фейкових акаунтів і груп, які публікують схожі оголошення від нібито жінок з України. Ці профілі використовують згенеровані штучним інтелектом фото.
У фейкових «оголошеннях» молоді жінки з України нібито шукають партнера, часто підкреслюючи важке життя за кордоном.
При цьому зображення й супровід текстів спеціально побудовані так, щоб викликати негативні реакції - обурення, стереотипи та ненависть до українок.
Аналіз Konkret24 показує (https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqa1JNYmhhdnY2a3g5X1RQSnpWS2pWbVg4WUZvUXxBQ3Jtc0tua04ySlZ5V1JVTENzQnhucGowM2NrVDNYRHlVQVFhdHh2a2lwLUhCNFg2RHJUZzlDNW1EUmk3RXJfVnV2VC1nQjd1SFFSNnlGM0ZXVjl2VVdES1ZlM0lvMFB2d3NSdjhrQ2tGdkdKZllqQ2dEU3d5MA&q=https%3A%2F%2Fkonkret24.tvn24.pl%2Fpolska%2Fsa-piekne-nieprawdziwe-i-wyrzadzaja-zlo-siatka-falszywych-kont-uderza-w-ukrainki-st8875982%29%3A https://konkret24.tvn24.pl/polska/sa-...
🔸 фотографії з високою ймовірністю згенеровані штучним інтелектом (≈99 %);
🔸 акаунти та сторінки пов'язані однією сіткою та автоматично розміщують схожі пости на різних групах;
🔸 частина профілів побудована на старих реальних фотографіях, але у контексті фальшивих сексуалізованих «історій».
Мета цієї операції - формувати негативні настрої в суспільстві, підживлювати антиукраїнські настрої, стереотипи та мову ворожнечі. Жінки з України зображуються в контрасті з «естетичними» зображеннями польок, що посилює упередження та емоційні реакції на повідомлення.
Це - емоційно заряджений контент, який використовує культурні стереотипи, щоб посіяти ненависть і розкол серед користувачів соцмереж.
09.02.2026 18:31 Ответить
 
 