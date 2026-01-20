В Польше осудили поляка за нападение на украинских подростков: они говорили на родном языке
Суд Польши назначил наказание 41-летнему поляку Мариушу В., который в мае 2025 года напал на трех 14-летних украинских подростков из-за того, что они разговаривали на украинском языке. Мужчина проведет за решеткой 7 месяцев.
Об этом сообщает польское издание TVN24, передает Цензор.НЕТ.
Подробнее о нападении
Инцидент произошел 11 мая 2025 года в польском городе Тарнув. Поляк, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, услышал, что подростки — Элеонора С., Даниил С. и Ярослав П. — разговаривают на украинском языке, что и стало причиной его агрессии.
Отмечается, что 41-летний мужчина использовал в отношении подростков выражения, "которые считаются унизительными, а затем из-за национальной принадлежности потерпевшей применил насилие в отношении Элеоноры С., нарушая ее физическую неприкосновенность", говорят польские правоохранители.
Приговор суда
Польская прокуратура признала, что этот поступок имел хулиганский характер, а Мариуш В. действовал "в условиях рецидива". Его обвинили в "совершении преступления, связанного с языком ненависти". За несколько лет до этого поляк уже совершал подобное преступление.
- На этот раз ему присудили семь месяцев лишения свободы. Суд также запретил ему на три года приближаться и контактировать с потерпевшими и присудил компенсацию — три тысячи злотых для Элеоноры С. и по две тысячи злотых для ребят.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
