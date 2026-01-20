РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5121 посетитель онлайн
Новости Украинцы в Польше Избиение украинцев в Польше
3 603 8

В Польше осудили поляка за нападение на украинских подростков: они говорили на родном языке

Польща

Суд Польши назначил наказание 41-летнему поляку Мариушу В., который в мае 2025 года напал на трех 14-летних украинских подростков из-за того, что они разговаривали на украинском языке. Мужчина проведет за решеткой 7 месяцев.

Об этом сообщает польское издание TVN24, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробнее о нападении

Инцидент произошел 11 мая 2025 года в польском городе Тарнув. Поляк, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, услышал, что подростки — Элеонора С., Даниил С. и Ярослав П. — разговаривают на украинском языке, что и стало причиной его агрессии.

Отмечается, что 41-летний мужчина использовал в отношении подростков выражения, "которые считаются унизительными, а затем из-за национальной принадлежности потерпевшей применил насилие в отношении Элеоноры С., нарушая ее физическую неприкосновенность", говорят польские правоохранители.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Группа мужчин избила украинца в польском Радоме: посол Боднар призвал наказать виновных

Приговор суда

Польская прокуратура признала, что этот поступок имел хулиганский характер, а Мариуш В. действовал "в условиях рецидива". Его обвинили в "совершении преступления, связанного с языком ненависти". За несколько лет до этого поляк уже совершал подобное преступление.

  • На этот раз ему присудили семь месяцев лишения свободы. Суд также запретил ему на три года приближаться и контактировать с потерпевшими и присудил компенсацию — три тысячи злотых для Элеоноры С. и по две тысячи злотых для ребят.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ксенофобия в отношении украинцев в Польше недопустима и должна наказываться, - Сибига

Автор: 

Ксенофобия (140) нападение (2274) Польша (8994) суд (24670) украинцы (3903)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невинність української Елеонори навіть в тисячу доларів не оцінили. Виглядає як жарт чи видимість правосуддя.
показать весь комментарий
20.01.2026 23:45 Ответить
Ніяку невинність ніхто ні в кого не забирав, в статті малось на увазі що він просто її схопив руками. За згвалтування 14-річної 7 місяців арешту ніхто би не давав, там би зовсім інші терміни були
показать весь комментарий
21.01.2026 00:36 Ответить
присудив компенсацію - три тисячі злотих для Елеонори С. та по дві тисячі злотих для хлопців Джерело: https://censor.net/ua/n3596452
показать весь комментарий
21.01.2026 08:59 Ответить
А Українські суддівські з Києва, запроданців ************ прощають!
Суд звільнив від покарання подружжя у справі про співпрацю з рф

Солом'янський районний суд Києва звільнив від відбування покарання Марину та Сергія Ольховських, яких обвинувачували у веденні господарської діяльності з росією під час повномасштабної війни. Про це https://mipl.org.ua/sud-zvilnyv-vid-vidbuvannya-pokarannya-podruzhzhya-u-spravi-shhodo-posobnycztva-rf/ повідомляє «Медійна ініціатива за права людини».

12 січня суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між обвинуваченими та стороною обвинувачення. За її умовами подружжя не відбуватиме призначене покарання, але перебуватиме на іспитовому строку.
показать весь комментарий
21.01.2026 00:12 Ответить
Ще напевне держава їм заплатить за криву челюсть яка Паляніца говорить.
показать весь комментарий
21.01.2026 00:30 Ответить
Мало за агресію по національному признаку, тим більше не перший раз.
показать весь комментарий
21.01.2026 00:48 Ответить
Схопив би він мою дочку..... нічого місяць би не хапав, бо у гіпсу складно щось хапати....
показать весь комментарий
21.01.2026 00:49 Ответить
Треба було російською говорити, тоді пОляк би засцяв.
показать весь комментарий
21.01.2026 00:57 Ответить
 
 