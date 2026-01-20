У Польщі засудили поляка за напад на українських підлітків: вони говорили рідною мовою

Суд Польщі призначив покарання для 41-річного поляка Маріуша В., який у травні 2025 року напав на трьох 14-річних українських підлітків через те, що вони розмовляли українською мовою. Чоловік проведе за ґратами 7 місяців.

Більше про напад

Інцидент стався 11 травня 2025 року в польському місті Тарнув. Поляк, який перебував у стані алкогольного спʼяніння почув, що підлітки — Елеонора С., Данило С. та Ярослав П. — розмовляють українською, це й стало причиною його агресії.

Зазначається, що 41-річний чоловік вживав щодо підлітків вислови, "які вважаються принизливими, а потім через національну приналежність потерпілої застосував насильство щодо Елеонори С., порушуючи її фізичну недоторканність", кажуть польські правоохоронці.

Вирок суду

Польська прокуратура визнала, що цей вчинок мав хуліганський характер, а Маріуш В. діяв "в умовах рецидиву". Його звинуватили у "вчиненні злочину, пов’язаного з мовою ненависті". За кілька років до того поляк уже вчиняв подібний злочин.

  • Цього разу йому присудили сім місяців позбавлення волі. Суд також заборонив на три роки йому наближатися та контактувати з потерпілими й присудив компенсацію — три тисячі злотих для Елеонори С. та по дві тисячі злотих для хлопців.

Невинність української Елеонори навіть в тисячу доларів не оцінили. Виглядає як жарт чи видимість правосуддя.
20.01.2026 23:45 Відповісти
Ніяку невинність ніхто ні в кого не забирав, в статті малось на увазі що він просто її схопив руками. За згвалтування 14-річної 7 місяців арешту ніхто би не давав, там би зовсім інші терміни були
21.01.2026 00:36 Відповісти
присудив компенсацію - три тисячі злотих для Елеонори С. та по дві тисячі злотих для хлопців Джерело: https://censor.net/ua/n3596452
21.01.2026 08:59 Відповісти
А Українські суддівські з Києва, запроданців ************ прощають!
Суд звільнив від покарання подружжя у справі про співпрацю з рф

Солом'янський районний суд Києва звільнив від відбування покарання Марину та Сергія Ольховських, яких обвинувачували у веденні господарської діяльності з росією під час повномасштабної війни. Про це https://mipl.org.ua/sud-zvilnyv-vid-vidbuvannya-pokarannya-podruzhzhya-u-spravi-shhodo-posobnycztva-rf/ повідомляє «Медійна ініціатива за права людини».

12 січня суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між обвинуваченими та стороною обвинувачення. За її умовами подружжя не відбуватиме призначене покарання, але перебуватиме на іспитовому строку.
21.01.2026 00:12 Відповісти
Ще напевне держава їм заплатить за криву челюсть яка Паляніца говорить.
21.01.2026 00:30 Відповісти
Мало за агресію по національному признаку, тим більше не перший раз.
21.01.2026 00:48 Відповісти
Схопив би він мою дочку..... нічого місяць би не хапав, бо у гіпсу складно щось хапати....
21.01.2026 00:49 Відповісти
Треба було російською говорити, тоді пОляк би засцяв.
21.01.2026 00:57 Відповісти
 
 