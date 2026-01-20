У Польщі засудили поляка за напад на українських підлітків: вони говорили рідною мовою
Суд Польщі призначив покарання для 41-річного поляка Маріуша В., який у травні 2025 року напав на трьох 14-річних українських підлітків через те, що вони розмовляли українською мовою. Чоловік проведе за ґратами 7 місяців.
Про це повідомляє польське видання TVN24, передає Цензор.НЕТ.
Більше про напад
Інцидент стався 11 травня 2025 року в польському місті Тарнув. Поляк, який перебував у стані алкогольного спʼяніння почув, що підлітки — Елеонора С., Данило С. та Ярослав П. — розмовляють українською, це й стало причиною його агресії.
Зазначається, що 41-річний чоловік вживав щодо підлітків вислови, "які вважаються принизливими, а потім через національну приналежність потерпілої застосував насильство щодо Елеонори С., порушуючи її фізичну недоторканність", кажуть польські правоохоронці.
Вирок суду
Польська прокуратура визнала, що цей вчинок мав хуліганський характер, а Маріуш В. діяв "в умовах рецидиву". Його звинуватили у "вчиненні злочину, пов’язаного з мовою ненависті". За кілька років до того поляк уже вчиняв подібний злочин.
- Цього разу йому присудили сім місяців позбавлення волі. Суд також заборонив на три роки йому наближатися та контактувати з потерпілими й присудив компенсацію — три тисячі злотих для Елеонори С. та по дві тисячі злотих для хлопців.
