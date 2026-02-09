Напад на українок на ґрунті ксенофобії у Польщі: поліція затримала чотирьох підозрюваних
У Польщі затримали чотирьох осіб, підозрюваних у нападі на двох громадянок України поблизу Варшави. Поліція розглядає версію, що напад міг бути мотивований національною приналежністю.
Про це пише RMF24, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Польські правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних у нападі на українок у місті Прушкув, що поблизу Варшави.
Інцидент стався у вихідні, після чого потерпілі були доставлені до лікарні. Нападники, як стверджується, використовували дерев'яну биту та газ.
Версії злочину
- За інформацією польського радіо, затримані є громадянами Польщі –– 45-річна жінка та троє чоловіків віком від 23 до 50 років.
За попередніми даними, група агресивних осіб йшла вулицею, пошкоджуючи вікна житлових будинків.
Зазначається, що коли одна з мешканок підійшла до підозрюваних –– на неї напали, використовуючи, серед іншого, газ і дерев'яну биту. Друга жінка, також українка, яка прибігла їй на допомогу, зазнала поранень.
Поліція розслідує обставини інциденту. Збираються докази, підозрювані ще не допитані. Серед іншого, розслідується версія, що напад міг бути мотивований національною приналежністю.
Згідно з повідомленнями, отриманими поліцією, під час нападу нападники викрикували вульгарні слова на адресу жінок, вимагаючи, щоб вони повернулися до своєї країни.
🚨 У Facebook шириться сітка фейкових обліковок, яка підживлює антиукраїнські стереотипи
У польському сегменті соцмереж Facebook активна мережа щонайменше ~50 фейкових акаунтів і груп, які публікують схожі оголошення від нібито жінок з України. Ці профілі використовують згенеровані штучним інтелектом фото.
У фейкових «оголошеннях» молоді жінки з України нібито шукають партнера, часто підкреслюючи важке життя за кордоном.
При цьому зображення й супровід текстів спеціально побудовані так, щоб викликати негативні реакції - обурення, стереотипи та ненависть до українок.
🔸 Аналіз Konkret24 показує: https://konkret24.tvn24.pl/polska/sa-piekne-nieprawdziwe-i-wyrzadzaja-zlo-siatka-falszywych-kont-uderza-w-ukrainki-st8875982
🔸 фотографії з високою ймовірністю згенеровані штучним інтелектом (≈99 %);
🔸 акаунти та сторінки пов'язані однією сіткою та автоматично розміщують схожі пости на різних групах;
🔸 частина профілів побудована на старих реальних фотографіях, але у контексті фальшивих сексуалізованих «історій».
Мета цієї операції - формувати негативні настрої в суспільстві, підживлювати антиукраїнські настрої, стереотипи та мову ворожнечі. Жінки з України зображуються в контрасті з «естетичними» зображеннями польок, що посилює упередження та емоційні реакції на повідомлення.
Це - емоційно заряджений контент, який використовує культурні стереотипи, щоб посіяти ненависть і розкол серед користувачів соцмереж.