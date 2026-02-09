24% поляків планують готувати "тривожні" рюкзаки на тлі загрози нападу РФ, - опитування

Більшість громадян Польщі не збираються готувати евакуаційні рюкзаки, рекомендовані урядом у разі надзвичайних ситуацій, свідчать результати соціологічного опитування.

Про це йдеться в опитуванні IBRiS, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами опитування, 52,4% респондентів заявили, що не планують готувати евакуаційний рюкзак, попри рекомендації, викладені в урядовому "Пораднику з безпеки". Ще 24,2% опитаних повідомили, що планують зібрати такий рюкзак, а 9,4% не визначилися з відповіддю.

Крім того, 14% респондентів зазначили, що ще не отримали урядову брошуру з рекомендаціями щодо дій у надзвичайних ситуаціях. У Міністерстві внутрішніх справ Польщі раніше повідомляли, що надрукували майже 17 мільйонів примірників "Порадника з безпеки", які поширюють безпосередньо по домівках громадян.

Розповсюдження брошури супроводжувалося соціальною інформаційною кампанією. У МВС Польщі пояснювали, що така підготовка є виправданою з огляду на поточну геополітичну ситуацію, а також спільний кордон країни з Білоруссю та Росією.

09.02.2026 17:54 Відповісти
Вони вже 4 роки не тікають, і ще 4 не втікатимуть, а може й 10, який жах, страшна доля ухилянта в Польщі. Ще про миття унітазів треба щось додати.
09.02.2026 17:58 Відповісти
Тривожні рюкзаки не допоможуть, потрібно вже записуватись до збройних формувань, отримувати зброю та однострій і навчатись діяти в складі піхотних груп за підтримки різних типів БПЛА, розвідувальних та ударних. Саме несистемні добровольці зупинили і розбили орди путіна під Києвом і поляки мають повторити цей успішний досвід.
09.02.2026 17:59 Відповісти
Їх керівники, нічого не розказують Полякам про інвесторів….
і бажання заглянути ****** в очі…
09.02.2026 17:49 Відповісти
09.02.2026 17:59 Відповісти
А ми можемо допомогти польським добровольцям отримати необхідну військову підготовку та вишкіл, навчити користуватись різними типами БПЛА, які можна зібрати своїми руками з гівна і палок. Можемо навіть провести стажування в умовах дуже наближених до бойових.
09.02.2026 18:02 Відповісти
Самий кращий варіант для поляків це річний контракт з ЗСУ, який дасть Вам можливість отримати повну військову підготовку та бойовий досвід. По завершенню контракта солдат/сержант/офіцер може повноцінно діяти в складі підрозділу та/або самостійно створеної групи по відбиттю збройної агресії путіна.
09.02.2026 18:06 Відповісти
Самий кращий варіант для поляків і не тільки - просто звалити в безпечне місце в разі чого, та і все.
09.02.2026 19:27 Відповісти
Так рашка вже ж всьо, ще 2 - 3 місяці і вона розвалиться. Які збройні формування? Навіщо? З ким воювати?
09.02.2026 18:50 Відповісти
Так поспішайте в ЗСУ, поки ще можна повоювати всласть.
09.02.2026 19:10 Відповісти
А звідки ти взяв що поляки бажають воювати? Це ж ти пропонуєш записуватись до збройних формувань, а не вони. Їм воно і нахрін не потрібне. Тим більше, повторюю, з кожної праски трублять, що економіка рашки вже всьо.
09.02.2026 19:26 Відповісти
Ну, у поляков тоже примерно 25% вменяемых. Все почти как в законе Парето.
09.02.2026 17:51 Відповісти
Тобто, вміняємі ті, що збираються відразу звалити, тобто, ухилянти? Абсолютно згоден!
09.02.2026 18:58 Відповісти
а наші мільойн ухилянтів тепер куди з Польші тікати будуть?
09.02.2026 17:52 Відповісти
09.02.2026 17:58 Відповісти
те що ссикуняки там непогано влаштувались то факт! питання в тому чи це лайно захоче захищати польшу в разі нападу! однозначно ні! пристосуванці втечуть в іншу країну!
09.02.2026 18:17 Відповісти
правильно роблять.
09.02.2026 18:21 Відповісти
згоден! ссикливі щуряки тут непотрібні!
09.02.2026 18:36 Відповісти
Підтримую! Треба відкрити кордони і всім громадянам України, незалежно від віку і статі, поставити ультиматум: або на фронт, або нахрін з країни. Безповоротно. Прикинь, яка армія миттю збереться. Кацапи аж за Уралом отямляться...
09.02.2026 18:55 Відповісти
Так! Треба всіх сцикунів депортувати і забрати паспорт. Підтримую. І готовий бути першим.
09.02.2026 20:41 Відповісти
Правильно і зроблять. Розумні люди. Чи краще загинути, поки різні міндічі розкрадають бюджет і насолоджуються життям?
09.02.2026 18:52 Відповісти
09.02.2026 17:54 Відповісти
Як то кажуть - краще перебЗдіти, ніж недобЗдіти
09.02.2026 17:57 Відповісти
Тупо. Краще мати спакованим рюкзак з усім необхідним, ніж готуватися до шашликів, а потім з голою сракою бігти кудись світ заочі під кацапськими кулями.
09.02.2026 18:08 Відповісти
це нереально. принаймі - для України.
09.02.2026 18:14 Відповісти
Ще нічого не бачили, а вже обісрались.
09.02.2026 18:09 Відповісти
Пан Пілсудський у труні перевертається від цих запитань та відповідей. Де було б "Диво на Віслі", якби поляки у 1920-му готували евакуаційні рюкзаки перед кіннотою Тухачевського та Будьонного.
09.02.2026 18:11 Відповісти
Как же повезло кремляди, что сперва атакована была именно Украина. Если бы сразу пошли на Европу, то время до капитуляции европейцев можно было бы засекать не с календарём, а скорее с секундомером😒🫣
09.02.2026 18:11 Відповісти
тревожные трусы уже приготовили
09.02.2026 18:21 Відповісти
А скільки їх уже зібрали свої рюкзаки?
09.02.2026 18:30 Відповісти
Поляки готуються з тривожними чемоданами здриснуть в Германію чи Англію при першому ж шухері.
09.02.2026 18:39 Відповісти
Я так розумію, що всі коментатори в ЗСУ, або не підлягають мобілізації?
09.02.2026 19:06 Відповісти
Звісно, не підлягають. Як і ти.
09.02.2026 19:09 Відповісти
Гомік, я в ЗСУ!
10.02.2026 11:23 Відповісти
 
 