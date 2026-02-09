24% поляків планують готувати "тривожні" рюкзаки на тлі загрози нападу РФ, - опитування

Більшість громадян Польщі не збираються готувати евакуаційні рюкзаки, рекомендовані урядом у разі надзвичайних ситуацій, свідчать результати соціологічного опитування.

Про це йдеться в опитуванні IBRiS, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Згідно з результатами опитування, 52,4% респондентів заявили, що не планують готувати евакуаційний рюкзак, попри рекомендації, викладені в урядовому "Пораднику з безпеки". Ще 24,2% опитаних повідомили, що планують зібрати такий рюкзак, а 9,4% не визначилися з відповіддю.

Крім того, 14% респондентів зазначили, що ще не отримали урядову брошуру з рекомендаціями щодо дій у надзвичайних ситуаціях. У Міністерстві внутрішніх справ Польщі раніше повідомляли, що надрукували майже 17 мільйонів примірників "Порадника з безпеки", які поширюють безпосередньо по домівках громадян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: 2026 рік буде роком інвестицій в українські технології. Передусім у дрони

Розповсюдження брошури супроводжувалося соціальною інформаційною кампанією. У МВС Польщі пояснювали, що така підготовка є виправданою з огляду на поточну геополітичну ситуацію, а також спільний кордон країни з Білоруссю та Росією.