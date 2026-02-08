Зеленський: 2026 рік буде роком інвестицій в українські технології. Передусім у дрони
Індустрія дронів
Президент Володимир Зеленський заявив, що 2026 рік стане роком інвестицій в українські технології. Передусім йдеться про дрони.
Про це глава держави сказав під час зустрічі з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова, повідомляє Цензор.НЕТ.
2026 - рік інвестицій
"Авіація – один із перспективних напрямків для інвестування в Україну. Ми технологічні, дуже. У нас на сьогодні 450 компаній, які виробляють дрони. З них 40-50 – топи. Усі хочуть інвестувати. Наступний, 2026 рік, буде роком інвестицій у наші технології. Передусім дрони. Це велика індустрія, нова індустрія", - сказав президент.
Він додав, що виробництво безпілотників стало найбільшою індустрією в Україні під час війни.
"Згідно з фінансами, які заходять в Україну під час війни, це найбільша індустрія, яка є в Україні", - зазначив Зеленський.
Експорт зброї
- Нагадаємо, що також президент розповів, що в Європі у 2026 році працюватимуть десять експортних центрів зброї.
