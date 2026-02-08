УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8779 відвідувачів онлайн
Новини Індустрія дронів
2 200 49

Зеленський: 2026 рік буде роком інвестицій в українські технології. Передусім у дрони

Індустрія дронів

Зеленський: Пріоритет 2026 року — інвестиції в дрони та оборонні технології

Президент Володимир Зеленський заявив, що 2026 рік стане роком інвестицій в українські технології. Передусім йдеться про дрони.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту з нагоди 120-річчя від дня народження авіаконструктора Олега Антонова, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

2026 - рік інвестицій

"Авіація – один із перспективних напрямків для інвестування в Україну. Ми технологічні, дуже. У нас на сьогодні 450 компаній, які виробляють дрони. З них 40-50 – топи. Усі хочуть інвестувати. Наступний, 2026 рік, буде роком інвестицій у наші технології. Передусім дрони. Це велика індустрія, нова індустрія", - сказав президент.

Він додав, що виробництво безпілотників стало найбільшою індустрією в Україні під час війни.

"Згідно з фінансами, які заходять в Україну під час війни, це найбільша індустрія, яка є в Україні", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Близько 60% уражень на фронті завдаються саме дронами. 40% - артилерією, - Сирський

Експорт зброї

  • Нагадаємо, що також президент розповів, що в Європі у 2026 році працюватимуть десять експортних центрів зброї. 

Читайте також: Україна відкриває експорт: У 2026 році в Європі буде вже десять експортних центрів, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27778) опитування (2174) виробництво (1980) дрони (8149)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
2026 буде черговим, вже восьмим, роком незламної невпинної потужної брехні, цинічної хуцпи, мегакорупції, провалів, пройобів та важких втрат. І все це буде під товстезним вонючим шаром зеленої пропаганди... і так буде поки зелений покидьок при владі.
показати весь коментар
08.02.2026 17:45 Відповісти
+17
Єнергетика в ауті повній, як ти будеш ти ті дрони виробляти? Своїми теплими потужностями?
показати весь коментар
08.02.2026 17:22 Відповісти
+13
Киньте в нього вже чимось важким..задовбав..
показати весь коментар
08.02.2026 17:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Єнергетика в ауті повній, як ти будеш ти ті дрони виробляти? Своїми теплими потужностями?
показати весь коментар
08.02.2026 17:22 Відповісти
Наші дрони з гівна і палок нікому нецікаві крим терористів, наркоторговців та найбідніших країн. На що розраховує Зеленський навіть складно уявити.
показати весь коментар
08.02.2026 17:37 Відповісти
Звідки інфа шо наши дрони з гівна і палок?
показати весь коментар
08.02.2026 17:42 Відповісти
З практики. Наші дрони збираються з найбільш дешевих матеріалів доступних нам під час війни. Такі дрони не схочуть купляти розвинуті держави, бо в них є технологічні можливості робити ці дрони меншими, непомітнішими, більш автономними і більш смертоносними. Тому наші напрацювання цікавлять їх тільки в плані тактики та реальної спроможності ворожих ЗРК та РЛС бачити ті чи інші розміри БПЛА в небі. А самі дрони як готові вибори можуть зацікавити тільки африканські, близькосхідні чи піденно-азійські країни, в яких немає навіть такого рівня технологій.
показати весь коментар
08.02.2026 17:49 Відповісти
Це твій особистий 3,14здьож. давай офіційни документи де вказано шо наши дрони зроблені з гівна і палок.
показати весь коментар
08.02.2026 18:18 Відповісти
Хто має Вам видати такий документ? Хіба те що наші дрони не використовуються ніде в ЄС чи США не наводить Вас на правильні думки?
показати весь коментар
08.02.2026 18:22 Відповісти
Ну ти ж це десь вичитав. От і давай силку на документ де ти це вичитав.
Чи ти знов, як і вчора, таку інфу з віслючего пісюна висмоктав, удмурт?
показати весь коментар
08.02.2026 18:25 Відповісти
То звідки інфа шо наши дрони з гівна і палок?
показати весь коментар
08.02.2026 17:47 Відповісти
А ти для кого тут москворотиш? Для інфи на кацапстан про те, як у нас все погано?
показати весь коментар
08.02.2026 18:50 Відповісти
Може найвеличніший мав на увазі - у дропи?...
показати весь коментар
08.02.2026 17:26 Відповісти
Киньте в нього вже чимось важким..задовбав..
показати весь коментар
08.02.2026 17:32 Відповісти
О, нарешті прийшов час вечірнього гундосика.....🤮🤮🤮
показати весь коментар
08.02.2026 17:32 Відповісти
Карлсон з Шугарменом улетіли але почув про "рік інвестицій" обіцяли повернуться.
показати весь коментар
08.02.2026 17:36 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2026 17:38 Відповісти
та він знущається над нами! на кого ця пиз--ш розрахована?
показати весь коментар
08.02.2026 17:38 Відповісти
Як на кого? На ********* та інши, розумово недоразвинені верстви населення.
показати весь коментар
08.02.2026 17:41 Відповісти
На безкуту й дурку на Кирилівській..
показати весь коментар
08.02.2026 18:11 Відповісти
Ага, 1000 000 дронів вже було, 3000 ракет вже було, мільярд дерев теж було, 4000 долярів лохам-освітянам було, кумів та друзів зась теж було. Едине про шо не сбрехал цей крадін то - буде війна та 1 доляр по 40, коли він казав - ну казали ж а покі ж нема такого. так воно вже давно є, так ********?
показати весь коментар
08.02.2026 17:40 Відповісти
Ще - я ваш вирок - теж не збрехав..
показати весь коментар
08.02.2026 18:12 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2026 17:44 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2026 18:49 Відповісти
2026 буде черговим, вже восьмим, роком незламної невпинної потужної брехні, цинічної хуцпи, мегакорупції, провалів, пройобів та важких втрат. І все це буде під товстезним вонючим шаром зеленої пропаганди... і так буде поки зелений покидьок при владі.
показати весь коментар
08.02.2026 17:45 Відповісти
А де попередні обіцяні мільйон дронів? Лох нас теж тримає за лохів?
показати весь коментар
08.02.2026 17:45 Відповісти
Як де? В Ізраїле.
показати весь коментар
08.02.2026 17:48 Відповісти
Після датських інвестицій у виробництво "міндіч фламінго" українським виробникам довіри нуль цілих куй десятих,Дрони ,це технологічно досить простий виріб і те.що"свистить "зека3,14здун" нікому і даром не потрібне.Це "зелена туфта" без якої "зеленій владі" могила....
показати весь коментар
08.02.2026 17:53 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
08.02.2026 17:56 Відповісти
Шо воно меле? Це ж повна шляпа.Наполеон ще й у авіації та дронобудивництві розуміє шось.Геніально.Одного погляду на цю небриту пику достатно,щоб в країну хлинув натовп інвесторів.
показати весь коментар
08.02.2026 17:59 Відповісти
Таким же як і 2019 - 2025 ?
показати весь коментар
08.02.2026 18:01 Відповісти
Це ще зеленський додав і оті шлахбауми, від міндіча з бакановим та наумовим з аброхаміям та КабМіндічами з Козина!!??????
показати весь коментар
08.02.2026 18:04 Відповісти
2023 рік вже був «переломним».
показати весь коментар
08.02.2026 18:08 Відповісти
Скільки вже можна брехати цим бідним і виснажених війною і воровською шоблою Голобородька'? Думаю всі вже знають ціну слів брехуна.
показати весь коментар
08.02.2026 18:31 Відповісти
Головне щоб 2026 рік НЕ був роком Міндічгейту.
показати весь коментар
08.02.2026 18:33 Відповісти
Чим більше намутять води, тим більше риби наловлять.
показати весь коментар
08.02.2026 18:36 Відповісти
Реальні інвестиції в Україну були з 2015 і до 2019 року. Починаючи після виборів 2019 року в Україну повернулися не інвестиції, а шайки крадунів і мародерів у вигляді: Бені, портнових, ригівська шобла, на яку після Майдану були введені санкції і люстрація. Під дахом Найвєличнішого Лідора Всесвіту докрали те, що нам дали для захисту партнери.
показати весь коментар
08.02.2026 18:40 Відповісти
Як жеж вам не соромно. От ********* ж ви ВладимСанича. Він на інвестиціях дуже добре знается. Не вірити? то спитайте того, кому він з друзяками шомісяця, а може і шотиждня, інвістував двушечку на москву. І в марафон інвестує, правда не власні а наши з вами кошти але ж інвестує вже котрий рік. І в офшори багато інвестує з бюджету України тощо.
показати весь коментар
08.02.2026 19:06 Відповісти
ЗЕміндічам приготуватися...
показати весь коментар
08.02.2026 20:13 Відповісти
А як думаєш,найвеличніший,скільки грошей вибухаєш у перевибори Янелоха? І воно тобі допоможе? Ноу,Лєнка,ноу,пролітаю над Парижем,яко фанера нефарбована. Андрюша штурман.. Міндіч особисто квитки купував. Шефір зустрічатиме.
Цукермени спонсори зустрічі. Ні,тільки з Ондрюшею. Інші присіли на дорожку.
показати весь коментар
08.02.2026 20:52 Відповісти
Що, знову красти будете? Скотиняки...
показати весь коментар
08.02.2026 21:37 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2026 23:01 Відповісти
 
 