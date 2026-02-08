Зеленский: 2026 год будет годом инвестиций в украинские технологии. Прежде всего - в дроны
Индустрия дронов
Президент Владимир Зеленский заявил, что 2026 год станет годом инвестиций в украинские технологии. Прежде всего речь идет о дронах.
Об этом глава государства сказал во время встречи с преподавателями и студентами Киевского авиационного института по случаю 120-летия со дня рождения авиаконструктора Олега Антонова, сообщает Цензор.НЕТ.
2026-й - год инвестиций
"Авиация - одно из перспективных направлений для инвестирования в Украину. Мы технологичные, очень. У нас на сегодня 450 компаний, которые производят дроны. Из них 40-50 - топы. Все хотят инвестировать. Следующий, 2026 год, будет годом инвестиций в наши технологии. Прежде всего дроны. Это большая индустрия, новая индустрия", - сказал президент.
Он добавил, что производство беспилотников стало крупнейшей индустрией в Украине во время войны.
"Согласно финансам, которые поступают в Украину во время войны, это крупнейшая индустрия, которая есть в Украине", - отметил Зеленский.
Экспорт оружия
- Напомним, что также президент рассказал, что в Европе в 2026 году будут работать десять экспортных центров оружия.
