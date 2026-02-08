Цензор.НЕТ
Новости Индустрия дронов
Зеленский: 2026 год будет годом инвестиций в украинские технологии. Прежде всего - в дроны

Президент Владимир Зеленский заявил, что 2026 год станет годом инвестиций в украинские технологии. Прежде всего речь идет о дронах.

Об этом глава государства сказал во время встречи с преподавателями и студентами Киевского авиационного института по случаю 120-летия со дня рождения авиаконструктора Олега Антонова, сообщает Цензор.НЕТ.

2026-й - год инвестиций

"Авиация - одно из перспективных направлений для инвестирования в Украину. Мы технологичные, очень. У нас на сегодня 450 компаний, которые производят дроны. Из них 40-50 - топы. Все хотят инвестировать. Следующий, 2026 год, будет годом инвестиций в наши технологии. Прежде всего дроны. Это большая индустрия, новая индустрия", - сказал президент.

Он добавил, что производство беспилотников стало крупнейшей индустрией в Украине во время войны.

"Согласно финансам, которые поступают в Украину во время войны, это крупнейшая индустрия, которая есть в Украине", - отметил Зеленский.

Экспорт оружия

  • Напомним, что также президент рассказал, что в Европе в 2026 году будут работать десять экспортных центров оружия. 

+23
2026 буде черговим, вже восьмим, роком незламної невпинної потужної брехні, цинічної хуцпи, мегакорупції, провалів, пройобів та важких втрат. І все це буде під товстезним вонючим шаром зеленої пропаганди... і так буде поки зелений покидьок при владі.
08.02.2026 17:45 Ответить
+17
Єнергетика в ауті повній, як ти будеш ти ті дрони виробляти? Своїми теплими потужностями?
08.02.2026 17:22 Ответить
+13
Киньте в нього вже чимось важким..задовбав..
08.02.2026 17:32 Ответить
Наші дрони з гівна і палок нікому нецікаві крим терористів, наркоторговців та найбідніших країн. На що розраховує Зеленський навіть складно уявити.
08.02.2026 17:37 Ответить
Звідки інфа шо наши дрони з гівна і палок?
08.02.2026 17:42 Ответить
З практики. Наші дрони збираються з найбільш дешевих матеріалів доступних нам під час війни. Такі дрони не схочуть купляти розвинуті держави, бо в них є технологічні можливості робити ці дрони меншими, непомітнішими, більш автономними і більш смертоносними. Тому наші напрацювання цікавлять їх тільки в плані тактики та реальної спроможності ворожих ЗРК та РЛС бачити ті чи інші розміри БПЛА в небі. А самі дрони як готові вибори можуть зацікавити тільки африканські, близькосхідні чи піденно-азійські країни, в яких немає навіть такого рівня технологій.
08.02.2026 17:49 Ответить
Це твій особистий 3,14здьож. давай офіційни документи де вказано шо наши дрони зроблені з гівна і палок.
08.02.2026 18:18 Ответить
Хто має Вам видати такий документ? Хіба те що наші дрони не використовуються ніде в ЄС чи США не наводить Вас на правильні думки?
08.02.2026 18:22 Ответить
Ну ти ж це десь вичитав. От і давай силку на документ де ти це вичитав.
Чи ти знов, як і вчора, таку інфу з віслючего пісюна висмоктав, удмурт?
08.02.2026 18:25 Ответить
То звідки інфа шо наши дрони з гівна і палок?
08.02.2026 17:47 Ответить
А ти для кого тут москворотиш? Для інфи на кацапстан про те, як у нас все погано?
08.02.2026 18:50 Ответить
Може найвеличніший мав на увазі - у дропи?...
08.02.2026 17:26 Ответить
Киньте в нього вже чимось важким..задовбав..
08.02.2026 17:32 Ответить
О, нарешті прийшов час вечірнього гундосика.....🤮🤮🤮
08.02.2026 17:32 Ответить
Карлсон з Шугарменом улетіли але почув про "рік інвестицій" обіцяли повернуться.
08.02.2026 17:36 Ответить
та він знущається над нами! на кого ця пиз--ш розрахована?
08.02.2026 17:38 Ответить
Як на кого? На ********* та інши, розумово недоразвинені верстви населення.
08.02.2026 17:41 Ответить
На безкуту й дурку на Кирилівській..
08.02.2026 18:11 Ответить
Ага, 1000 000 дронів вже було, 3000 ракет вже було, мільярд дерев теж було, 4000 долярів лохам-освітянам було, кумів та друзів зась теж було. Едине про шо не сбрехал цей крадін то - буде війна та 1 доляр по 40, коли він казав - ну казали ж а покі ж нема такого. так воно вже давно є, так ********?
08.02.2026 17:40 Ответить
Ще - я ваш вирок - теж не збрехав..
08.02.2026 18:12 Ответить
А де попередні обіцяні мільйон дронів? Лох нас теж тримає за лохів?
08.02.2026 17:45 Ответить
Як де? В Ізраїле.
08.02.2026 17:48 Ответить
Після датських інвестицій у виробництво "міндіч фламінго" українським виробникам довіри нуль цілих куй десятих,Дрони ,це технологічно досить простий виріб і те.що"свистить "зека3,14здун" нікому і даром не потрібне.Це "зелена туфта" без якої "зеленій владі" могила....
08.02.2026 17:53 Ответить
🤣🤣🤣
08.02.2026 17:56 Ответить
Шо воно меле? Це ж повна шляпа.Наполеон ще й у авіації та дронобудивництві розуміє шось.Геніально.Одного погляду на цю небриту пику достатно,щоб в країну хлинув натовп інвесторів.
08.02.2026 17:59 Ответить
Таким же як і 2019 - 2025 ?
08.02.2026 18:01 Ответить
Це ще зеленський додав і оті шлахбауми, від міндіча з бакановим та наумовим з аброхаміям та КабМіндічами з Козина!!??????
08.02.2026 18:04 Ответить
2023 рік вже був «переломним».
08.02.2026 18:08 Ответить
Скільки вже можна брехати цим бідним і виснажених війною і воровською шоблою Голобородька'? Думаю всі вже знають ціну слів брехуна.
08.02.2026 18:31 Ответить
Головне щоб 2026 рік НЕ був роком Міндічгейту.
08.02.2026 18:33 Ответить
Чим більше намутять води, тим більше риби наловлять.
08.02.2026 18:36 Ответить
Реальні інвестиції в Україну були з 2015 і до 2019 року. Починаючи після виборів 2019 року в Україну повернулися не інвестиції, а шайки крадунів і мародерів у вигляді: Бені, портнових, ригівська шобла, на яку після Майдану були введені санкції і люстрація. Під дахом Найвєличнішого Лідора Всесвіту докрали те, що нам дали для захисту партнери.
08.02.2026 18:40 Ответить
Як жеж вам не соромно. От ********* ж ви ВладимСанича. Він на інвестиціях дуже добре знается. Не вірити? то спитайте того, кому він з друзяками шомісяця, а може і шотиждня, інвістував двушечку на москву. І в марафон інвестує, правда не власні а наши з вами кошти але ж інвестує вже котрий рік. І в офшори багато інвестує з бюджету України тощо.
08.02.2026 19:06 Ответить
ЗЕміндічам приготуватися...
08.02.2026 20:13 Ответить
А як думаєш,найвеличніший,скільки грошей вибухаєш у перевибори Янелоха? І воно тобі допоможе? Ноу,Лєнка,ноу,пролітаю над Парижем,яко фанера нефарбована. Андрюша штурман.. Міндіч особисто квитки купував. Шефір зустрічатиме.
Цукермени спонсори зустрічі. Ні,тільки з Ондрюшею. Інші присіли на дорожку.
08.02.2026 20:52 Ответить
Що, знову красти будете? Скотиняки...
08.02.2026 21:37 Ответить
