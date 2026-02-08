Украина открывает экспорт дронов: В 2026 году в Европе будет уже десять экспортных центров, - Зеленский
В Европе в 2026 году будут работать десять экспортных центров.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Украина открывает экспорт
"Сегодня мы открываем экспорт. В Европе в 2026 году будет уже десять экспортных центров. Это и Балтийские страны, и страны Северной Европы. В 2026-м будут работать десять представительств. В середине февраля мы увидим производство наших дронов в Германии. Я приму первый дрон. Это линия, которая работает. В Британии действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии", - отметил президент.
Украинские технологии
Зеленский подчеркнул, что сегодня безопасность Европы построена на технологиях и на дронах.
"Есть несколько разных проектов. Все это будет базироваться в основном на украинских технологиях и украинских специалистах. Мы просто в войне, и еще не все компании чувствуют такую свободу, что могут выходить на все другие рынки", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1422 года) разрешить народу свободное производство\оборот\продажу\ношение\ использованиене только дронов, но и всего спектра оружия и бк включая пулеметы, мины и ракеты. кто сделал больше\лучше - тем можно условную госпомощь\энергию\бесплатный доступ к пока еще не спи**енным ресурсам\логистику и т.д. и т.п. що ще *****як захистити рідну, таку любиму ним Україну. пи@дливий гімнюкпотужний невтікувач) ракет? Що з ними робити? А так якась копійчина (чи шекель) бідним хлопцям на прожиття у рідному Ізраїлі. Так що, не зупиняйся, сонечко ти наше! От тільки побережи себе, хоч трішки дозу зменш, якщо можна, бо осиротиш, хто ж нас захистить тоді?
Вивезти фахівців - зроблено. Вивезти креслення -зроблено. Запустити заводи в Британії, поки в Україні виробників кошмарять податкова і ТЦК - бінго! Це не просто бізнес, це вишукане знущання: ми даємо світу зброю, яку нам самим "нема за що купити".
Майстер-клас із утилізації народу: Поки ви радієте посту цього блазня про "українські технології в ЄС", згадайте, що ці технології оплачені життями тих, хто цих дронів так і не дочекався. Але навіщо "геноцидному лідОру" перемога всередині країни, якщо можна стати успішним збройовим бароном на міжнародному ринку?
Навіщо ж воювати, якщо можна продати квитки в перший ряд і ще й торгувати реквізитом?
Україна 2026: ми продамо вам дрон, яким ви зможете висловити "глибоку стурбованість", поки нас закопують у чорнозем під патріотичні відосики з Банкової.
Чекаємо на відкриття філій у Монако та Куршевелі. Мабуть, наступним кроком буде експорт снарядів, бо в нас їх "забагато", чи не так?
Наступна ваша фраза : "Але оборонка - це не про капіталізацію, а про гарантовану наявність зброї в окопі тут і зараз. " Я так розумію що "оборонка " це більше про державні підприємства , а не про приватний бізнес що виконує державний контракт ( якщо не прискіпуватися до деталей ) Тоді чому приватне підприємство не має права скористатися власною розробкою (хай навіть і тією що прийнята на озброєння та на яку є державне замовлення ) і поки на цю розробку є світовий попит не заробити на своїй інтелектуальній власності додаткові кошти , які дадуть змогу в тім числі розширити можливості розробки новітніх зразків озброєння , пришвидшити їхнє впровадження у масове виробництво та вже повторюся - те виробництво здешевити ?
А щодо "конкурентів у галузі інтелектуальної власності" , то китаю плювати на вашу власність , достатньо отримати зразок для копіювання , що може бути підібраний на тому самому полі бою , а далі ваша інтелектуальна власність плавно перетече у китайські юані , але вже не для українських розробників .
Если в целях продажи по разным странам , то как-то очень странно….
Мы здесь скидываемся на дроны , медикаменты , вещи , еду и пересылаем по разным бригадам напрямую ( хлопцы говорят ооочень дронов не хватает ) а Украина их будет распродавать налево и направо ??? … 🤔🤪