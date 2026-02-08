Украина открывает экспорт дронов: В 2026 году в Европе будет уже десять экспортных центров, - Зеленский

В Европе в 2026 году будут работать десять экспортных центров.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

Украина открывает экспорт

"Сегодня мы открываем экспорт. В Европе в 2026 году будет уже десять экспортных центров. Это и Балтийские страны, и страны Северной Европы. В 2026-м будут работать десять представительств. В середине февраля мы увидим производство наших дронов в Германии. Я приму первый дрон. Это линия, которая работает. В Британии действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии", - отметил президент.

Украинские технологии

Зеленский подчеркнул, что сегодня безопасность Европы построена на технологиях и на дронах.

"Есть несколько разных проектов. Все это будет базироваться в основном на украинских технологиях и украинских специалистах. Мы просто в войне, и еще не все компании чувствуют такую свободу, что могут выходить на все другие рынки", - добавил он.

