УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8717 відвідувачів онлайн
Новини Індустрія дронів Експорт української зброї
4 820 72

Україна відкриває експорт дронів: У 2026 році в Європі буде вже десять експортних центрів, - Зеленський

Індустрія дронів

Зеленський про експорт

У Європі у 2026 році працюватимуть десять експортних центрів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна відкриває експорт

"Сьогодні ми відкриваємо експорт. У Європі у 2026 році буде вже десять експортних центрів. Це й Балтійські країни, і країни Північної Європи. У 2026-му працюватимуть десять представництв. У середині лютого ми побачимо виробництво наших дронів у Німеччині. Я прийму перший дрон. Це лінія, яка працює. У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології", - зазначив президент.

Також читайте: Україна готує відкриття в Берліні офісу з експорту зброї, - Зеленський

Українські технології

Зеленський наголосив, що сьогодні безпека Європи побудована на технологіях і на дронах.

"Є кілька різних проєктів. Усе це базуватиметься здебільшого на українських технологіях і українських спеціалістах. Ми просто у війні, і ще не всі компанії відчувають такий простір свободи, що можуть заходити на всі інші ринки", - додав він.

Також читайте: Україна відкриє перші представництва з експорту зброї у Берліні та Копенгагені, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (27778) технології (1051) експорт (4881)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+42
Який може бути експорт якщо на фронті системно не вистачає дронів?
показати весь коментар
08.02.2026 17:18 Відповісти
+23
А Рьошиків з Карлсонами будуть виробляти в Ізраїлі?
показати весь коментар
08.02.2026 16:35 Відповісти
+19
Якійсь неконтрольований потік свідомості в нього
показати весь коментар
08.02.2026 16:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Рьошиків з Карлсонами будуть виробляти в Ізраїлі?
показати весь коментар
08.02.2026 16:35 Відповісти
Якійсь неконтрольований потік свідомості в нього
показати весь коментар
08.02.2026 16:37 Відповісти
Який може бути експорт якщо на фронті системно не вистачає дронів?
показати весь коментар
08.02.2026 17:18 Відповісти
То не до мене питання)) моє враження вище..
показати весь коментар
08.02.2026 17:29 Відповісти
Не тільки дронів, а самого елементарного.Під час великих морозів Найвеличніший Лідор всесвіту Голобородько, чи навмисне, чи забувся поставити на фронт грілки для ЗСУ. А ви всі вірте в чергову і потужну брехню Голобородька'. Як можна після всього скоєного виступати і гнути із себе патріота?
показати весь коментар
08.02.2026 18:58 Відповісти
Русским тоже дронов не хватает, надо помочь.
показати весь коментар
09.02.2026 04:37 Відповісти
Не двушечкой, так дронами.
показати весь коментар
09.02.2026 10:46 Відповісти
Що Є-Зе цікавить саме експорт дронів і бабло, було зрозуміло ще на початку пекельної війни. Коли в нас дронів майже не було, він обіцяв мільйон. А самі кинули сили на винаходи і десятки експериментальних взірців / а це кошти і час!/та відтерміновані замовлення /всідались надовго?!/. А воїни хай і досі потерпають замість дронів?! Доки. Тільки Комітет народного, національного спасіння нам!
показати весь коментар
09.02.2026 02:12 Відповісти
з якого будуна придумали якийсь "комітет" чим передбачено існування якгось тупорилого комітету?
показати весь коментар
09.02.2026 11:17 Відповісти
Ех навариться шобла мародерів Вови ********** на крові українців, ех навариться!
показати весь коментар
08.02.2026 19:21 Відповісти
Тих, хто прийшов наваритись, або зваритись, Україна відторгне! Наш Бог нам допоможе!
показати весь коментар
09.02.2026 02:21 Відповісти
Що не день, то суне з бідою. Достатньої кількості і якості своїх для захисту дронів і ракет,мін, достатньо бабла на закупівлі, як не бачили, то й далі не світять при імпорті з країни при війні!
показати весь коментар
09.02.2026 02:31 Відповісти
Все можливо. Поки воно це не озвучує... Після цього, на жаль, вірогідність будь-яких добрих новин стрімко наближається до 0. Тобто до жирного ЗЕРО...
показати весь коментар
08.02.2026 16:42 Відповісти
Что оно чешет, х.з.
показати весь коментар
08.02.2026 16:43 Відповісти
Зегевара примет первый дрон. Если бы...
показати весь коментар
08.02.2026 16:47 Відповісти
Експорт двушок вже відкритий он роками
показати весь коментар
08.02.2026 16:47 Відповісти
Відбувається максимальна монетизація всього що ще залишилось від України.
показати весь коментар
08.02.2026 16:50 Відповісти
❗️Україні передадуть 250 нових бойових літаків: 150 Gripen і 100 Rafale, - Зеленський
показати весь коментар
08.02.2026 16:58 Відповісти
У 2026 році в Європі буде вже десять експортних центрів, які будуть засновані рашистами
показати весь коментар
08.02.2026 17:22 Відповісти
Для фронту дронів вистачає? Чи як оце воно працює у воюючій країні?
показати весь коментар
08.02.2026 17:42 Відповісти
Це ще одна обіцянка в "Велике *****".
показати весь коментар
08.02.2026 17:50 Відповісти
Бабкі самі себе не зароблять. Треба ж якось харчеваться.
показати весь коментар
08.02.2026 18:45 Відповісти
Так надо расширять компании и делать дроны для гражданских целей. Дроны и робототехника во всех сферах могут использоваться. И нужно делать больше разнообразия продукции. больше лабораторий делать исследовательских и при университетах. Было бы круто создать свой MIT. И сотрудничество наладить с оригиналом. Чтобы партнерство было.
показати весь коментар
08.02.2026 18:51 Відповісти
Коли таке в світі було? Який експорт **** зелена? Як під час війни може бути надлишок зброї? Чому ті дрони не летять по кацапах? Мразь оманська
показати весь коментар
08.02.2026 18:52 Відповісти
Ну навіщо ви так? От взяли, і мразь маланську обізвали мраззю оманською! Хоча, одне одному не заважає...
показати весь коментар
08.02.2026 21:29 Відповісти
Справедливості заради, це не зовсім експорт дронів, якщо їх збиратимуть за кордоном. Експорт технологій, якщо дрони збиратимуть за нашими кресленнями, то так, але не експорт самих апаратів. І тут головним є питання: 'А що отримуватимемо навзаєм?'. Варіантів відповіді може бути два: або частину зібраних за кордоном апаратів, або інші види озброєння, які ми потребуємо
показати весь коментар
08.02.2026 18:58 Відповісти
Або третій варіант: ні...уя.
показати весь коментар
08.02.2026 19:15 Відповісти
Якщо ні.уя це нова версія скальпа , то я особисто не проти такого ні.уя .
показати весь коментар
09.02.2026 00:15 Відповісти
думаю що на цьому будуть заробляти тільки зелені гниди.
показати весь коментар
09.02.2026 02:12 Відповісти
Де ,в Україні можна безпечно виробляти,всюди прилітає?Кращєб не пи....в,а тихо виробляли і експортували.Але ні без PR нікуди!
показати весь коментар
08.02.2026 19:12 Відповісти
поэтому нужно делать - везде. и первым делом (с 14 22 года) разрешить народу свободное производство\оборот\продажу\ношение\использование не только дронов, но и всего спектра оружия и бк включая пулеметы, мины и ракеты. кто сделал больше\лучше - тем можно условную госпомощь\энергию\бесплатный доступ к пока еще не спи**енным ресурсам\логистику и т.д. и т.п.
показати весь коментар
08.02.2026 22:54 Відповісти
Читай уважно : виробництво у Європі !
показати весь коментар
09.02.2026 00:16 Відповісти
О це вдув волохатим носом
показати весь коментар
08.02.2026 19:17 Відповісти
Вивозьте мирняк!! Еабміндічі ******
показати весь коментар
08.02.2026 19:20 Відповісти
Де нам раді ? Польща , Німеччина , може Угорщина ? ....... про яке вивезення ти кажеш ?
показати весь коментар
09.02.2026 00:18 Відповісти
Колись подорожував по Європі, в часи президентства того ''бариги'', то бачив в багатьох країнах продукцію ''Рошен''. Продукцію ''95 кварталу'' ніде не бачив і про неї ніхто ніколи там не чув. Можливо продукція Голобородька' була на рашці, білозасрашці і декілька країн колишнього ''совка''. Ось таке порівняння, реальне і правдиве.
показати весь коментар
08.02.2026 19:23 Відповісти
А зараз ? Може йде експорт грілок, як колись ковідних масок ??
показати весь коментар
08.02.2026 19:24 Відповісти
Краще б вже в калюжу перднув - реального змісту було б стільки ж!
показати весь коментар
08.02.2026 19:34 Відповісти
Аве,Цезар
показати весь коментар
08.02.2026 19:49 Відповісти
Чому в телеграм-каналі всенародного улюбленця, високорейтингового, найефективнішого президента України виключені коментарі?💩
показати весь коментар
08.02.2026 20:32 Відповісти
То від фантастичної скромності лідора, не може він читати ті слова подяки, розстроюється дуже,бо вважає, що не заслужив, отаке виховання, а йому ж треба день і ніч думати, що ще ***** як захистити рідну, таку любиму ним Україну.
показати весь коментар
08.02.2026 21:26 Відповісти
Ось власне, хотів подякувати🤣
показати весь коментар
08.02.2026 21:28 Відповісти
Ти всі десять на Міндіча оформив? Про "двушку"не забув?
показати весь коментар
08.02.2026 21:04 Відповісти
Звиздун небесний!

показати весь коментар
08.02.2026 21:17 Відповісти
А чому тільки дрони? Ракети теж можна і потрібно продавати! От нахіба Україні три тисячі (чи скільки там обіцяв той пи@дливий гімнюк потужний невтікувач) ракет? Що з ними робити? А так якась копійчина (чи шекель) бідним хлопцям на прожиття у рідному Ізраїлі. Так що, не зупиняйся, сонечко ти наше! От тільки побережи себе, хоч трішки дозу зменш, якщо можна, бо осиротиш, хто ж нас захистить тоді?
показати весь коментар
08.02.2026 21:21 Відповісти
Воно іпанулося...
показати весь коментар
08.02.2026 21:48 Відповісти
Та ні , іпанулися ті ,хто його вибрав , а воно ,просто патологічно жадібне , брехливе падло.
показати весь коментар
08.02.2026 21:56 Відповісти
Воно не іпанулося - воно з народження таке .
показати весь коментар
08.02.2026 22:23 Відповісти
Маски перед ковідом продали, продадуть і дрони перед наступом кацапні.
показати весь коментар
08.02.2026 21:55 Відповісти
Просто немає слів....Поки ви там, шановні "нелoxи", витрушуєте останню заначку на черговий FPV, бо "держава не встигає", наш Головний Продюсер готує світову прем'єру. У 2026 році ми відкриваємо 10 експортних центрів! Бо Україна тепер - це такий собі бутік для європейців, де можна купити смерть для ворога, поки сама Україна стікає кров'ю без цих самих дронів.... Як вам таке? У лютому "ЛідОp" особисто поїде в Німеччину приймати перший дрон німецької збірки. Ну звісно, там же безпечніше, ніж під Куп'янськом. Треба ж перевірити, чи добре працює камера - чи достатньо чітко вона зніматиме фінал цього спектаклю, де країну розбирають на запчастини..
​Вивезти фахівців - зроблено. Вивезти креслення -зроблено. Запустити заводи в Британії, поки в Україні виробників кошмарять податкова і ТЦК - бінго! Це не просто бізнес, це вишукане знущання: ми даємо світу зброю, яку нам самим "нема за що купити".
Майстер-клас із утилізації народу: Поки ви радієте посту цього блазня про "українські технології в ЄС", згадайте, що ці технології оплачені життями тих, хто цих дронів так і не дочекався. Але навіщо "геноцидному лідОру" перемога всередині країни, якщо можна стати успішним збройовим бароном на міжнародному ринку?
Навіщо ж воювати, якщо можна продати квитки в перший ряд і ще й торгувати реквізитом?
Україна 2026: ми продамо вам дрон, яким ви зможете висловити "глибоку стурбованість", поки нас закопують у чорнозем під патріотичні відосики з Банкової.
Чекаємо на відкриття філій у Монако та Куршевелі. Мабуть, наступним кроком буде експорт снарядів, бо в нас їх "забагато", чи не так?
показати весь коментар
08.02.2026 23:20 Відповісти
Довго , чітко , патріотично , хвалю ! От тільки як відкинути пафос зельоного лідора , то про локалізацію українського виробництва зброї у Європі говорять з 2022 року , так само говорять про те , що виробничі потужності не можуть працювати на повну силу бо коштів на закупку хронічно не вистачає . Тепер питання - що поганого у тому , що виробництво дронів запустять не під кацапськими обстрілами ( як було у НАУ ) , а десь у тихому німецькому селі , де і електрика цілодобово , і опалення є , і замість чотирьох годин на добу можна нормально працювати у три зміни цілодобово , здешевлюючи кінцевий продукт і таким чином даючи можливість закупити за ціною одного дрона три ? (( Цьому є яскравий приклад - кацапи перші почали застосовувати дрони на оптоволокні , а ми не мали такої змоги бо саме волокно було недосяжне для нас за ціною , китайці завдяки кацапам збільшили обсяги його виробництва до таких розмірів що упала ціна , а тепер наші хлопці котушки самі мотають . Головне щоб вироблені у Європі дрони проти нас не полетіли - оце проблема .
показати весь коментар
09.02.2026 00:33 Відповісти
Головна претензія не до виробництва за кордоном, а до дозволу на експорт.Тому і відкриваються ці єкспортні центри щоб продавати цей ,,надлишок" , бо наші вітчизняні виробники дронів виявляється виробляють значно більше продукціі ніж може закупити іх наша держава. (???) Якщо виробничі потужності всередині України недозавантажені через брак грошей у бюджеті, то держава мала б шукати кошти на викуп цих дронів для ЗСУ , а не відправляти дефіцитний товар на зовнішній ринок. І тому питання: Чому у держави знаходяться гроші на підвищення зарплатні суддям,прокурорам, поліціі у тилу, знаходяться гроші на нову бруківку і дороги, на збільшення витрат на Телемарафон, на збільшення витрат на офіс президента , навіть на переобладнання віде-аудіо системи у президентському літаку , а грошей на закупівлю вітчизняних дронів не знаходиться ????? Суть мого посилу була проста: Поки фронт відчуває "снарядний та дроновий голод", продаж вітчизняних дронів і технологій іншим країнам виглядає як бізнес на крові, навіть якщо це навіть як ви кажете "здешевлює продукт".... Єдине в чому ви праві- це про те , що винесення виробництва в ЄС - це добре для безпеки працівників, і єлектрику там не вимикають, і не обстрілюють, але ви ігноруєте головний стратегічний аспект: - це продаж наших дронів чужим арміям. Бо ми таким чином фактично "даруємо" або продаємо технологічну перевагу, яку здобули ціною життів наших пілотів та інженерів, іншим країнам, поки наші власні підрозділи збирають на дрони через волонтерські збори.Ви пишете , що в Європі нібито дрони стануть дешевшими.Але це не так. В Європі значно дорожча робоча сила, оренда та податки. Виробництво в "тихому німецькому селі" апріорі не може бути дешевшим за українське, де інженери працюють на ентузіазмі та нижчих зарплатах. І тут ще одне питання: А чи підуть прибутки від цього експорту назад в український ОПК, чи залишаться на рахунках ,,європейських філій"? Бо знаючи як всі гроші в таких оборотуках просто липнуть до рук зеленського і його ліпших друзів ,і які вони майстри все замутити-закрутити як ті наперсточники з лихих 90-х, то тут я не впевнений що ми щось взагалі побачимо від цих грошей ,і що й слідів потім не знайдеш від них. І до речі , цей ваш приклад про Китай і кацапів : Так кацапи масштабували виробництво для своєї армії, що згодом збило ціну на ринку. Але вони не відкривали "експортні центри", щоб продавати своі дрони в Африку, поки їхні війська голі. Вони спочатку наситили свій фронт і свою армію.Тому і нам потрібно спершу досягти кількісної переваги на полі бою, а вже потім ставати "світовим хабом" з продажу зброї. А не навпаки. І за підсумком: Локалізація в Європі задля безпеки - так ,це логічно, це добре. Але питання в іншому: чому ми відкриваємо експортні центри для продажу дронів світу, коли наші бригади ще й досі тримаються на волонтерських "мавіках"? Якщо є потужності і безпечні умови в ЄС - виробляйте і віддавайте все на ЗСУ. Дозвіл на експорт під час екзистенційної війни - це не про економіку, це про втрату пріоритетів. Ми продаємо те, що завтра може врятувати життя сотень наших солдатів. Це вже пояснювати я вважаю немає потреби...
показати весь коментар
09.02.2026 03:34 Відповісти
А пам'ятаєте як всі виробники зброї цілодобово волали про дозвіл на експорт? Я так розумію, що не лише дронів. Нарешті до зєльоних даунів дійшло, що можна красти і на виробництві, а не лише західну фінансову допомогу.
показати весь коментар
09.02.2026 08:36 Відповісти
"А пам'ятаєте як всі виробники зброї цілодобово волали про дозвіл на експорт?" А пам'ятаєте чому вони саме так волали ? ((
показати весь коментар
09.02.2026 12:28 Відповісти
А ви забули? Нагадую: щоб заробляти гроші, бо МО України не мало коштів завалити їх замовленнями.
показати весь коментар
09.02.2026 13:45 Відповісти
Тобто ви проти того щоб українські підприємства заробляли кошти ?
показати весь коментар
09.02.2026 15:56 Відповісти
Ні не проти, я тільки за.
показати весь коментар
09.02.2026 17:43 Відповісти
" Якщо є потужності і безпечні умови в ЄС - виробляйте і віддавайте все на ЗСУ." 1. Що там з цього приводу каже законодавство ЄС якщо "виробляти і все собі забирати " ? 2. А ви упевнені що вироблене у Британії після закупівлі не передадуть як допомогу ЗСУ точно так як вони це роблять із озброєнням виготовленим у США ? 3. Про масштабування - там мова не прокацапів , а про Китай , саме тому я написав що можлива небезпека передачі кацапам існує ((
показати весь коментар
09.02.2026 12:27 Відповісти
У Європейському Союзі діє жорстке регулювання експорту товарів подвійного призначення та військових технологій.Навіть якщо завод у Німеччині чи Британії виробляє дрони за українськими технологіями, вони підпадають під закони країни-виробника. Будь-який продаж потребує сертифіката кінцевого споживача (End-User Certificate). І законодавство ЄС не дозволяє "просто забирати" продукцію приватної компанії без контрактів. Щоб "все йшло на ЗСУ", ці закупівлі мають бути профінансовані або Україною, або західними фондами допомоги. І тут виникає закономірне питання: Якщо Украіна не спроможна профінансувати закупівлю дронів у себе вдома, то яким чином вона це зможе зробити за кордоном? Тут вже повна залежність від бажання і можливостей західних союзників...Профінансують -піде у ЗСУ, не профінансують- куди піде-велике питання. І головна проблема не в тому, що "не захочуть віддати", а в бюрократії та експортних ліцензіях, які в ЄС можуть оформлюватися місяцями, навіть для своіх союзників. І про можливе потрапляння цієі продукціі ворогу. Бо як показує життя, попри санкції, і суворі закони,ліцензіі і таке інше, західні компоненти і продукція. (чипи, датчики) ше й досі знаходять у російських ракетах і дронах,Тому і ці експортні центри в Європі справді можуть стати легкою мішенню для промислового шпигунства або "сірого" реекспорту через треті країни. Навіть із сертифікатами кінцевого користувача, дрони можуть бути перепродані через ланцюжок з десяток фірм-прокладок. Перенесення виробництва в ЄС - так це безпека від ракетних ударів рф та масштабування, але це також втрата повного контролю України над розподілом продукції та ризик витоку технологій через складні європейські ланцюжки постачань. Не кажучи вже про все інше, про що писалось раніше...
показати весь коментар
09.02.2026 16:27 Відповісти
"Перенесення виробництва в ЄС - так це безпека від ракетних ударів рф та масштабування, але це також втрата повного контролю України " Між перенесенням та розширенням є велика різниця . Для прикладу - МХП розширив своє виробництво за рахунок зведення пташників та переробного підприємства у Європі ... від цього на полицях в Україні пропала курятина ? Метінвест купив чи будує металургійний комбінат у Румунії - це якось впливає на рештки металургії в Україні , чи все ж головний фактор тут кацапські обстріли ? Ми поки що ділимо шкуру невбитого вовка , а може і Вовки ((( , який вже на словах ракети воготовив і уклав "незламні безпекові угоди " . Піде щось далі слів - побачимо . І саме головне - святе місце пустим не буває , цілком можливо, що коли зникне виробник бракованих мін , то замість нього з'явиться виробник якісних.
показати весь коментар
09.02.2026 16:40 Відповісти
Ви апелюєте до логіки горизонтальної експансії (коли бізнес росте назовні), тоді як я говорю про ризики стратегічного сектору (оборонки) під час війни. Це різні площини. Є різниця між "курятиною" та "снарядами". Харчова промисловість (МХП) чи металургія (Метінвест) працюють на вільний ринок. Оборонне виробництво працює на державне замовлення та виживання країни. Якщо МХП не привезе курятину, її замінить інший виробник. Якщо наприклад, завод у Польщі/Румунії, створений за українські гроші чи технології, отримає заборону від місцевого уряду на вивіз снарядів в Україну (через політичні страйки, зміну влади чи "ескалацію"), український солдат на фронті залишиться без боєкомплекту. І тут також питання суверенітету (пріоритет розподілу).Бо коли виробництво знаходиться на території ЄС, воно підпорядковується законодавству ЄС. І у разі загострення загальноєвропейської кризи безпеки (а воно явно до цього йде), уряд країни-господаря може накласти ембарго на експорт зброї, щоб забезпечити власні склади. Виробництво в Україні гарантує, що 100% продукції піде на ЗСУ без черг на кордоні та ліцензій на експорт.І ще раз наголошую про технологічну безпеку. І тут ваше порівняння з Метінвестом некоректне, бо технологія плавки сталі загальновідома. Унікальні українські розробки (дрони) - це інтелектуальна власність. А створення спільного підприємства в ЄС само собою передбачає доступ іноземних інженерів до документації. Це створює ризик, що після війни ми отримаємо конкурентів на світовому ринку, які збудували свій успіх на наших "вистражданих" у бою технологіях. І економічний фактор. Гроші, витрачені на виробництво всередині України - це податки в наш бюджет, зарплати нашим громадянам і підтримка гривні. Будівництво як в вашому прикладі заводу в Румунії - це інвестиція в економіку Румунії. Для приватного бізнесу це ок, але для держави під час війни - це вимивання капіталу, який міг би працювати на відновлення українського ВПК. Так і тут. Тому Розширення цивільного бізнесу - це круто для капіталізації компаній. Але оборонка - це не про капіталізацію, а про гарантовану наявність зброї в окопі тут і зараз. Виробництво в ЄС робить нас заручниками європейської бюрократії та митниці. Нам потрібен паритет: захищене підземне виробництво в Україні для в першу чергу оперативного забезпечення фронту + заводи в ЄС для масштабування та безпеки. Одне не має замінювати інше. А відносно шкури вовків чи вовки- побачимо....
показати весь коментар
09.02.2026 17:26 Відповісти
"Нам потрібен паритет: захищене підземне виробництво в Україні для в першу чергу оперативного забезпечення фронту" ... Де у статті про згортання виробництва в Україні ? Наскільки я знаю , то той самий "Рейнметал" навпаки в Україні запускає два своїх заводи у згаданій вами конфігурації . Тепер про вистраждані технології ... нещодавна новина - Канада і Швеція підписали угоду про придбання Канадою шведських винищувачів , при чому лише перша партія буде шведського виробництва , а решта -канадського на новозведеному у Канаді заводі . Польща купує у Південної Кореї тисячу танків , виготовлення більшості із них буде локалізовано у Польщі . Чим ці контракти кардинально відрізняються від умов для наших виробників окрім гіпотетичного " не попадуть до України " ? ((
Наступна ваша фраза : "Але оборонка - це не про капіталізацію, а про гарантовану наявність зброї в окопі тут і зараз. " Я так розумію що "оборонка " це більше про державні підприємства , а не про приватний бізнес що виконує державний контракт ( якщо не прискіпуватися до деталей ) Тоді чому приватне підприємство не має права скористатися власною розробкою (хай навіть і тією що прийнята на озброєння та на яку є державне замовлення ) і поки на цю розробку є світовий попит не заробити на своїй інтелектуальній власності додаткові кошти , які дадуть змогу в тім числі розширити можливості розробки новітніх зразків озброєння , пришвидшити їхнє впровадження у масове виробництво та вже повторюся - те виробництво здешевити ?
А щодо "конкурентів у галузі інтелектуальної власності" , то китаю плювати на вашу власність , достатньо отримати зразок для копіювання , що може бути підібраний на тому самому полі бою , а далі ваша інтелектуальна власність плавно перетече у китайські юані , але вже не для українських розробників .
показати весь коментар
09.02.2026 18:31 Відповісти
Різниця є. Канада та Польща виступають як покупці. Вони купують готові іноземні рішення (шведські літаки Gripen та корейські танки K2) і висувають умову: ,,Ми платимо мільярди, але ви будуєте завод у нас і вчите наших фахівців''. Німці і Британці ж не покупці. Україна ж як експортер технологій: У контрактах із Німеччиною та Британією Україна виступає лише як донор унікальних технологій. Виробництво розгортається в Європі. І Україна не будує, вона просто масштабує свій бойовий досвід на потужностях партнерів. І цілі різні. Польща та Канада інвестують у ,,завтрашній день'' своєї економіки, купуючи незалежність від одного постачальника , бо Канада і Польща хочуть менше залежати від США. Швеція бачить у Канаді можливість розширити виробництво з збільшенням продажу літаків у майбутньому третьім краінам. Корейці у Польші бачать можливість через неі зайти на консервативний европейський ринок. Для Украіни ж- це можливість створити додатковий тил і можливість продавати ті дрони які сама Украіна закупити не спроможна. Ось в уцьому і був мій основний посил. Бо слухайте , можна скільки завгодно дискутувати про доцільність відкриття цих експортних центрів і виробництва,- Так, там є і своі плюси і мінуси. Я б і слова не сказав проти відкриття цих центрів і виробництва за кордоном, якби фронт потребував більше ніж можуть виробити наші виробники . Але ж наші виробники здатні виробляти і виробляють дронів значно більше ніж держава може іх купити. Причому ж це все відбувається як я казав на фоні підняття зарплат суддям,прокурорам,поліціянтам, космічних зарплат міністрів, збільшення витрат на Телемарафон, нові дороги і постійних корупційних скандалів навколо цього шапіто 95-го кварталу.....І моя основна точка зору- спочатку треба задовольнити потребу фронту в дронах а потім відкривати експортні центри і продавати ,,надлишки", а не навпаки.... Бо сітуація виглядає дуже трагідкомічною- з одного боку зелене шобло відправляє ,,двушку'' на москву, і тут же відкриває центри за кордоном по продажу своіх же дронів бо купити немає за що, а віськові просто волають про волонтерську допомогу в закупівлі ,,мавіків'' ... це просто якесь Дежа-вю...
показати весь коментар
09.02.2026 22:13 Відповісти
Програма Drone Dominance https://defence-ua.com/weapon_and_tech/u_general_chereshnja_rozpovili_jak_i_z_jakim_dronom_potrapili_u_programu_pentagonu_na_11_mlrd_dolariv-21724.html прямо передбачає, що перевага надається виробництву та збірці на території США або в союзних країнах. У разі перемоги ми плануємо: локалізувати частину виробництва та фінальну збірку у США...
показати весь коментар
10.02.2026 01:32 Відповісти
Пентагон уже відібрав 25 компаній для участі в першій фазі цієі програми. Серед них як відомі американські оборонні гіганти, так і інноваційні стартапи. Вперше в історії до таких тендерів долучили українців - це General Cherry («Генерал Черешня») та Ukrainian Defense Drones Tech Corp. І окрім цих двох українських компаній жодних інших іноземних учасників немає. Всі інші 23, за наявною інформацією, є американськими. Після першого етапу конкурсу, що почнеться 18 лютого і завершується наприкінці березня, з 25 конкурсантів залишаться лише 12, що розідлять між собою перші 150 млн доларів. Загалом передбачено чотири етапи й кількість "гравців" буде зменшуватись, а винагорода зростати. ....
показати весь коментар
10.02.2026 03:04 Відповісти
Мародеры на армии
показати весь коментар
09.02.2026 01:07 Відповісти
Экспорт куда ???
Если в целях продажи по разным странам , то как-то очень странно….
Мы здесь скидываемся на дроны , медикаменты , вещи , еду и пересылаем по разным бригадам напрямую ( хлопцы говорят ооочень дронов не хватает ) а Украина их будет распродавать налево и направо ??? … 🤔🤪
показати весь коментар
09.02.2026 07:31 Відповісти
Ринкова економіка.
показати весь коментар
09.02.2026 08:37 Відповісти
 
 