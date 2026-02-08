Україна відкриває експорт дронів: У 2026 році в Європі буде вже десять експортних центрів, - Зеленський

Індустрія дронів

У Європі у 2026 році працюватимуть десять експортних центрів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

Україна відкриває експорт

"Сьогодні ми відкриваємо експорт. У Європі у 2026 році буде вже десять експортних центрів. Це й Балтійські країни, і країни Північної Європи. У 2026-му працюватимуть десять представництв. У середині лютого ми побачимо виробництво наших дронів у Німеччині. Я прийму перший дрон. Це лінія, яка працює. У Британії діють виробничі лінії. Це все наші українські технології", - зазначив президент.

Українські технології

Зеленський наголосив, що сьогодні безпека Європи побудована на технологіях і на дронах.

"Є кілька різних проєктів. Усе це базуватиметься здебільшого на українських технологіях і українських спеціалістах. Ми просто у війні, і ще не всі компанії відчувають такий простір свободи, що можуть заходити на всі інші ринки", - додав він.

