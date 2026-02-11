Лишь 21% украинцев верят в победу Украины в 2026 году, в Европе до 30% прогнозируют успех РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА
В ряде стран Европы преобладает мнение, что Россия сможет одержать победу в войне против Украины.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По результатам опроса, в 7 из 12 стран, где проводилось исследование (Германия, Швейцария, Франция, Италия, Испания, Венгрия, Болгария), двузначный процент респондентов верит в военную победу России. Наиболее пессимистичные в отношении Украины показатели зафиксированы в Болгарии - 30% опрошенных считают, что РФ одержит победу.
В то же время вера в победу Украины фактически присуща только самим украинцам: 21% опрошенных в Украине выбрали этот вариант. В других государствах таких показателей нет - ближайшие результаты продемонстрировали Эстония и Португалия, по 8%.
В статье также обращают внимание на результаты Португалии: 30% респондентов ожидают, что через год война будет продолжаться, а 51% прогнозируют подписание мирного соглашения.
"Даже в Венгрии, где руководство страны ведет открыто антиукраинскую политику, такого нет, там победы Кремля ждут "только" 14%", - говорится в статье.
Исследование проводилось в ноябре 2025 года в 11 государствах НАТО (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Польша, Дания, Эстония, Португалия, Венгрия, Болгария), а также в двух странах вне Альянса – в Украине и Швейцарии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Перед розвалом 15 республік срср, це теж було!!
Так что, по всем стратегическим критериям Украина одержала военно-политическую победу.
Я от теж не вірю, що за рік завершиться.
І більшість в інших країнах тієї ж думки.
За рік перемогу росії віддають 5-15 відсотків опитаних.
Болгари дивні.
Совок.
Точно так же, как Финляндия одержала совершенно оглушительную победу в марте 1940 года: вот простые цифры без всяких пафосный эмоций:
на маленькую аграрную страну с населением всего лишь 3 миллиона 600 тысяч человек напал огромный военный монстр СССР с населением 200 миллионов жителей и с армией, которая была по численности больше, чем всё население Финляндии включая младенцев до стариков.
И вот при таких исходных условиях великий и могучий Советский Союз ценой страшных потерь вместо запланированного захвата всей Финляндии смог захватить лишь территорию размером с 1/3 обычной советской области типа Саратовской или Ульяновской...
Советские потери в 3-х месячной Зимней войне составили убитыми 132 тысячи 257 красноармейцев и командиров, плюс к этому ещё 28 тысяч 647 красноармейцев были учтены как без вести пропавшие, которые пропали навечно. Типа комсомольского лыжного отряда из Архангельска, в количестве 985 бойцов, погибших все до одного в финском Заполярье, после попадания в полное окружение. Этих убитых лыжников финны захоронили в индивидуальных могилах под номерами, потому в Красной армии этим долбанутым энтузиастам, комсомольцам-добровольцам, вообще не выжали никаких документов. Все эти 985 красноармейцев-лыжников попали не в список убитых, а в очень удобный для начальства список "пропавших": пропали и всё: это же просто замечательно для родной Советской власти: ей не надо было ни хрена платить никаких пособий и пенсий семьям, вдовам и детям. Ведь эти комсомольцы не "пали смертью храбрых в боях за Советскую Родину", а просто пошли на лыжную прогулку в шюцкоровско-фашистскую Финляндию и там ПРОПАЛИ...
Какие на хрен претензии к родной Советской власти и к родной Коммунистической партии, главной и единственной целью которых является служение Народу и забота о его благосостоянии ...
"Великого победоносного " СССРа больше нет на карте мира, а "побежденная" Финляндия последние 30 лет является страной с наивысшим в мире уровнем и качеством жизни.
Такая же ситуация будет и с Украиной через 10 лет: инвестиции в Украину за 10 лет составят ТРИЛЛИОНЫ евро, из Германии, Австрии, Голландии, Бельгии, загаженных многомиллионными ордами мигрантов из диких стран третьего мира, миллионы западноевропейцев переселятся в славянско-христианскую Украину, как переселились 2,5 миллиона немцев в 19-ом веке...