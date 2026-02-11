РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7575 посетителей онлайн
Новости Опрос о войне КМИС
3 272 62

Лишь 21% украинцев верят в победу Украины в 2026 году, в Европе до 30% прогнозируют успех РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

В ряде стран Европы преобладает мнение, что Россия сможет одержать победу в войне против Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

опрос о войне

По результатам опроса, в 7 из 12 стран, где проводилось исследование (Германия, Швейцария, Франция, Италия, Испания, Венгрия, Болгария), двузначный процент респондентов верит в военную победу России. Наиболее пессимистичные в отношении Украины показатели зафиксированы в Болгарии - 30% опрошенных считают, что РФ одержит победу.

В то же время вера в победу Украины фактически присуща только самим украинцам: 21% опрошенных в Украине выбрали этот вариант. В других государствах таких показателей нет - ближайшие результаты продемонстрировали Эстония и Португалия, по 8%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В большинстве стран Европы только 10-15% считают США союзником, в Украине - 18%, - опрос. ИНФОГРАФИКА

В статье также обращают внимание на результаты Португалии: 30% респондентов ожидают, что через год война будет продолжаться, а 51% прогнозируют подписание мирного соглашения.

"Даже в Венгрии, где руководство страны ведет открыто антиукраинскую политику, такого нет, там победы Кремля ждут "только" 14%", - говорится в статье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский проигрывает выборы партиям Залужного, Порошенко и Буданова, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Исследование проводилось в ноябре 2025 года в 11 государствах НАТО (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Польша, Дания, Эстония, Португалия, Венгрия, Болгария), а также в двух странах вне Альянса – в Украине и Швейцарии.

Автор: 

опрос (3049) Евросоюз (18164) война в Украине (7702)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Люди шо сліпі??не бачать шо відбувається??
показать весь комментарий
11.02.2026 11:32 Ответить
+14
Україна цю війну вже виграла і доведе її до кінця, і наша влада повинна це наголошувати щоб більший процент людей не тільки вірив але знав це!
показать весь комментарий
11.02.2026 11:35 Ответить
+13
Они просто телемарахфон не смотрят.
показать весь комментарий
11.02.2026 11:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Люди шо сліпі??не бачать шо відбувається??
показать весь комментарий
11.02.2026 11:32 Ответить
***, і хто ж тебе залякав переляканий?
показать весь комментарий
11.02.2026 11:40 Ответить
Ось це:
показать весь комментарий
11.02.2026 11:49 Ответить
Ой, лаптьом тхнуло. Ти чурбан москворотий шолі?
показать весь комментарий
11.02.2026 13:30 Ответить
Чим же тебе так залякали, чи може ти таким народився?
показать весь комментарий
11.02.2026 11:42 Ответить
І яку ж думку??? Капітулянтську???
показать весь комментарий
11.02.2026 11:42 Ответить
Які опитували такі й відповіді!!
Перед розвалом 15 республік срср, це теж було!!
показать весь комментарий
11.02.2026 11:53 Ответить
А писдесь той завжди підкрадається незамітно
показать весь комментарий
11.02.2026 11:54 Ответить
читайте не тільки заголовки
показать весь комментарий
11.02.2026 11:35 Ответить
Виправився)) та сутність не міняється тому що соціологічні опитування це така " шляпа", там можна цифрами і результатами вертіти, як циган сонцем.
показать весь комментарий
11.02.2026 11:36 Ответить
так, згоден
показать весь комментарий
11.02.2026 12:56 Ответить
Вот мне весьма интересно, на хрена писать огромными буквами в заголовке статьи, что "в Европе верят в победу России до 30 %", если эти 30 % существуют только в полу-совковой отсталой и ничтожной провинции под названием Болгария?
показать весь комментарий
11.02.2026 20:36 Ответить
Україна цю війну вже виграла і доведе її до кінця, і наша влада повинна це наголошувати щоб більший процент людей не тільки вірив але знав це!
показать весь комментарий
11.02.2026 11:35 Ответить
Дорогами польских «перемог» )))
показать весь комментарий
11.02.2026 11:40 Ответить
Це не ти там кричав на кордоні https://www.youtube.com/shorts/kOLrTeOy_oI «Я в Польщіііі, я не вірю..
показать весь комментарий
11.02.2026 11:48 Ответить
Ні не я, я в Польщі проживаю вже десятки років!
показать весь комментарий
11.02.2026 11:49 Ответить
Точно ти....відео то старе🤣🤣🤣ти там ..ти
показать весь комментарий
11.02.2026 11:51 Ответить
Я тут.. А то ти точно ..
показать весь комментарий
11.02.2026 11:56 Ответить
Ця війна програна не вчора і не місяць тому, вона програна у другій половині 2023 року - тоді ще можна було зробити висновки і будувати теж саме що побудували загарбники за півроку на окупованій території - ешелоновану оборону яку вкрай важко подолати, а якщо навіть подолати - то сенсу у цьому вже не буде. Натомість нам чухали про каву у Ялті і ніх..я не робили, а пиз..ли бабло. Витягували за рахунок простого піхотинця, доки цього ресурсу вистачало, це була стратегічна фатальна помилка, яка не могла закінчитися інакше як ми зараз спостерігаємо. Тому можна далі надувати щоки, посилати Трампа з його мирними ініціативами та пиляти далі те що дають. На виході - срака, повна срака. Вона вже дуже близько, жодних висновків, а тим більш реальних дій направлених на посилення військового потенціалу не зроблено, а тепер і не робиться - бо немає вже сенсу, мета одна - розпиляти те що дають, і щоб давали ще хоч скільки часу. Така система вижити не може. Фініш.____Хто автор-не зберіг
показать весь комментарий
11.02.2026 12:04 Ответить
Ця війна виграна на початку 2022 року і ніщо це вже не зміниться, вона буде доведена до кінця звільненням усіх українських територій та знищенням кількох мільйонів кацапів, все решта не має значення!
показать весь комментарий
11.02.2026 12:07 Ответить
Не пий багато шнапса
показать весь комментарий
11.02.2026 14:31 Ответить
Так почему ты сам не пойдешь с Польши ее вызволять? 95% сторонников продолжения войны находятся как раз за бугром. Ты вот ярый тому пример, патриот забугорный.
показать весь комментарий
11.02.2026 15:14 Ответить
Абсолютно прав, уважаемый Дмитро : если агрессор не смог достичь важнейшей стратегической цели развязанной им войны и при этом понёс огромные потери в 1 миллион 300 тысяч убитых и раненых, то это поражение агрессора и победа страны, на которую агрессор напал.

Так что, по всем стратегическим критериям Украина одержала военно-политическую победу.
показать весь комментарий
12.02.2026 00:18 Ответить
Они просто телемарахфон не смотрят.
показать весь комментарий
11.02.2026 11:36 Ответить
Готують підгрунтя, щоб не було сюрприз на референдумі про мир...
показать весь комментарий
11.02.2026 11:38 Ответить
Там "за рік" кажуть.
Я от теж не вірю, що за рік завершиться.
І більшість в інших країнах тієї ж думки.
За рік перемогу росії віддають 5-15 відсотків опитаних.
Болгари дивні.
показать весь комментарий
11.02.2026 11:41 Ответить
двушка на мацкву, травневі шашлики та шатли до Криму, розмінування Чонгару, звільнення під час повномасштабної війни бойових Генералів, повна ліквідаця ракетної програми, пройобаний захист енергетики, відвертість Ваганяна не дають підстав щиро вірити у світле майбутнє
показать весь комментарий
11.02.2026 11:40 Ответить
якщо Європа хоче нашої перемоги то хай висилає ссикливих ухилянтів в Україну!
показать весь комментарий
11.02.2026 11:43 Ответить
тцк пожене їх в м'ясні атаки і відразу буде перемога ! я на відміну від довдограїв як ти , вважаю що Європа повинна передавати всю зброю без обмежень в кількості і найменування тоді переможемо .
показать весь комментарий
11.02.2026 11:55 Ответить
бачиш якими штампами ти розмірковуєш! а я про повноцінну пілготовку говорю! оператори бпла та не тільки! це ти запропонував людей в мясні штурми кидати а не я! і хто з нас після цього гандон?
показать весь комментарий
11.02.2026 12:49 Ответить
штамп тобі в голові совок поставив , що можно м'ясом війну виграти . повноцінна підготовка це 1,5 року , а не 1,5 місяці ! якщо б ти цікавився станом речей на фронті то знав що операторів вистачає ! не вистачає дронів ,зарядних станцій , пікапів , обладнаних місць для роботи операторів і безпечних місць для відпочинку . але тобі головне пернути на сайті .
показать весь комментарий
11.02.2026 13:40 Ответить
про мясо сказав ти а не я! це ти запропонув кидати українців як мясо в штурми! я говорив про повноцінну підготовку хай рік навіть на це знадобиться! але такі ссикуняки як ти придумають 100 причин та відмазок щоб виправдати свій нікчений побіг за кордон!
показать весь комментарий
11.02.2026 14:09 Ответить
ніхто тобі не винен , що ти читає і не розумієш прочитаного ! я не пропоную кидати захисників в м'ясні штурми . ти нічого не знаючи про мене гавкаєш як дурний пес . я з лютого 2022 допомагаю ЗСУ знаходячись в 15 км від фронта . на вихідних коли ти пердів в свій диван , я в мороз -15 заготовляв дрова для НГУ . а що зробив ти за останній місяць для ЗСУ ?
показать весь комментарий
11.02.2026 14:29 Ответить
Не допоможе. Потрібно блокування танкерів та припинення прибутків від продажу нафти. М'ясом ти ерефію не закидаєш.
показать весь комментарий
11.02.2026 11:58 Ответить
Сцикливі ухилянти нароблят багато біди на передку,аксіома
показать весь комментарий
11.02.2026 12:15 Ответить
Якийсь під@рас статтю на замовлення написав.
показать весь комментарий
11.02.2026 11:46 Ответить
кто победил в Советско Финской войне? Да Советы отяпали часть территории разменяли на тысячи трупов своих солдат так что до сих пор обсикаються от страха напасть снова. Обратите внимание как мало истерик было при вступлении Финов в НАТО ) Украина сохранила государственность и независимость что еще можно хотеть при таком соотношении сил?
показать весь комментарий
11.02.2026 11:55 Ответить
Ronan Rim кто победил в Советско Финской войне?

Совок.
показать весь комментарий
11.02.2026 12:26 Ответить
главной целью было присоединение Финляндии как советской республики а когда получили по зубам придумали победу в качестве буферной зоны Ленинграда отодвинули на 120 км . Сейчас есть Финляндия и нет совка
показать весь комментарий
11.02.2026 14:31 Ответить
Украина одержала стратегическую, политическую и моральную победу ещё в ноябре 2022 года после освобождения Херсона от оккупации орков.

Точно так же, как Финляндия одержала совершенно оглушительную победу в марте 1940 года: вот простые цифры без всяких пафосный эмоций:

на маленькую аграрную страну с населением всего лишь 3 миллиона 600 тысяч человек напал огромный военный монстр СССР с населением 200 миллионов жителей и с армией, которая была по численности больше, чем всё население Финляндии включая младенцев до стариков.

И вот при таких исходных условиях великий и могучий Советский Союз ценой страшных потерь вместо запланированного захвата всей Финляндии смог захватить лишь территорию размером с 1/3 обычной советской области типа Саратовской или Ульяновской...

Советские потери в 3-х месячной Зимней войне составили убитыми 132 тысячи 257 красноармейцев и командиров, плюс к этому ещё 28 тысяч 647 красноармейцев были учтены как без вести пропавшие, которые пропали навечно. Типа комсомольского лыжного отряда из Архангельска, в количестве 985 бойцов, погибших все до одного в финском Заполярье, после попадания в полное окружение. Этих убитых лыжников финны захоронили в индивидуальных могилах под номерами, потому в Красной армии этим долбанутым энтузиастам, комсомольцам-добровольцам, вообще не выжали никаких документов. Все эти 985 красноармейцев-лыжников попали не в список убитых, а в очень удобный для начальства список "пропавших": пропали и всё: это же просто замечательно для родной Советской власти: ей не надо было ни хрена платить никаких пособий и пенсий семьям, вдовам и детям. Ведь эти комсомольцы не "пали смертью храбрых в боях за Советскую Родину", а просто пошли на лыжную прогулку в шюцкоровско-фашистскую Финляндию и там ПРОПАЛИ...

Какие на хрен претензии к родной Советской власти и к родной Коммунистической партии, главной и единственной целью которых является служение Народу и забота о его благосостоянии ...

"Великого победоносного " СССРа больше нет на карте мира, а "побежденная" Финляндия последние 30 лет является страной с наивысшим в мире уровнем и качеством жизни.

Такая же ситуация будет и с Украиной через 10 лет: инвестиции в Украину за 10 лет составят ТРИЛЛИОНЫ евро, из Германии, Австрии, Голландии, Бельгии, загаженных многомиллионными ордами мигрантов из диких стран третьего мира, миллионы западноевропейцев переселятся в славянско-христианскую Украину, как переселились 2,5 миллиона немцев в 19-ом веке...
показать весь комментарий
12.02.2026 00:14 Ответить
Україна успішно бореться чотири роки з навалою орди. І це вже перемога.
показать весь комментарий
11.02.2026 12:04 Ответить
З такими американо -європейськими політиками *********** в Другій Світовій Війні ,на сьогоднішній день по Уралу би проходила границя німецької народної республіки ,
показать весь комментарий
11.02.2026 12:15 Ответить
Не падайте духом,а падайте брюхом,от і всьо
показать весь комментарий
11.02.2026 12:16 Ответить
Щось дуже мало вірять в перемогу. Ми одержимо перед могу у 2029 році . При іншому президентові.
показать весь комментарий
11.02.2026 12:17 Ответить
Треба наголосити,що на цих "опитуваннях" заробляють ся організаторами шалені гроші. Хтось працює на підприємствах,хтось воює, в ці дармоїди "опитують" не виходячи з приміщень...Але оформлюють мандрівки та відмивають кошти....Хто заплатить - того і результат. Опитайте ще на червоній площі у москві....
показать весь комментарий
11.02.2026 12:18 Ответить
Будь-яка віра і сподівання повинні бути підкріплені вчинками і діями. Ніхто не буде вірити в пусті обіцянки і балачки. Коли наша влада це нарешті зрозуміє, тоді я повірю, шо вона в нас є і працює для народу.
показать весь комментарий
11.02.2026 12:20 Ответить
Блин, такой заголовок, такая сенсация, а по факту подавляющее большинство опрошенных считают, что через год война будет продолжаться.
показать весь комментарий
11.02.2026 12:28 Ответить
Тільки вороги або інертні спостерігачі, які бачать цю війну як біг коней на іподромі і вирішують на якого коня поставити, роблять такі статистичні опитування. Статисти роблять свою роботу за вказівкою з кремля. Цифри зʼявляються для впливу на населення.
показать весь комментарий
11.02.2026 14:02 Ответить
Ця статистика нагадала мені анекдот про водія тролейбуса, коли жінка підбігає до дверей, а він дивиться у дзеркало і думає, чи встигне чи не встигне? Натискає кнопку, двері зачиняються. Не встигла.
показать весь комментарий
14.02.2026 19:24 Ответить
 
 