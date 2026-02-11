Лишь 21% украинцев верят в победу Украины в 2026 году, в Европе до 30% прогнозируют успех РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА

В ряде стран Европы преобладает мнение, что Россия сможет одержать победу в войне против Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR), пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По результатам опроса, в 7 из 12 стран, где проводилось исследование (Германия, Швейцария, Франция, Италия, Испания, Венгрия, Болгария), двузначный процент респондентов верит в военную победу России. Наиболее пессимистичные в отношении Украины показатели зафиксированы в Болгарии - 30% опрошенных считают, что РФ одержит победу.

В то же время вера в победу Украины фактически присуща только самим украинцам: 21% опрошенных в Украине выбрали этот вариант. В других государствах таких показателей нет - ближайшие результаты продемонстрировали Эстония и Португалия, по 8%.

В статье также обращают внимание на результаты Португалии: 30% респондентов ожидают, что через год война будет продолжаться, а 51% прогнозируют подписание мирного соглашения.

"Даже в Венгрии, где руководство страны ведет открыто антиукраинскую политику, такого нет, там победы Кремля ждут "только" 14%", - говорится в статье.

Исследование проводилось в ноябре 2025 года в 11 государствах НАТО (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Польша, Дания, Эстония, Португалия, Венгрия, Болгария), а также в двух странах вне Альянса – в Украине и Швейцарии.