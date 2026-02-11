Европарламент одобрил предоставление 90 млрд евро кредита Украине

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро.

Об этом сообщила пресс-служба Европарламента, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"За" проголосовали 458 евродепутатов, 140 выступили против и 44 воздержались от голосования.

Кредит состоит из 60 млрд евро на оборону Украины и 30 млрд бюджетной поддержки.

"Украина должна обязаться продолжать демократические реформы и бороться с коррупцией. Заем будет профинансирован за счет совместных заимствований ЕС, Украина вернет его после получения репараций от России", - говорится в сообщении.

Читайте: Кредит на 90 млрд евро для Украины: послы ЕС разрешили участие третьих стран

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.

Читайте также: Только 21% украинцев верят в победу Украины в 2026 году, в Европе до 30% прогнозируют успех РФ, - опрос. ИНФОГРАФИКА