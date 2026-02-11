Европарламент одобрил предоставление 90 млрд евро кредита Украине
Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро.
Об этом сообщила пресс-служба Европарламента, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"За" проголосовали 458 евродепутатов, 140 выступили против и 44 воздержались от голосования.
Кредит состоит из 60 млрд евро на оборону Украины и 30 млрд бюджетной поддержки.
"Украина должна обязаться продолжать демократические реформы и бороться с коррупцией. Заем будет профинансирован за счет совместных заимствований ЕС, Украина вернет его после получения репараций от России", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.
- 14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.
Топ комментарии
+12 Baraban
11.02.2026 14:07
+7 Oleksandr Valovyi
11.02.2026 14:12
+7 Aleksander Lukashenko
11.02.2026 14:37
Так легше??
Вова а ну... Що ці європейці собі дозволяють? Хіба батько народу недостатньо сяє для своїх овець 😸
Який вже майже 190 млрд долярів
Цифри цифри в очах...