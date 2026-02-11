РУС
Новости Помощь Украине от Европы
3 340 33

Европарламент одобрил предоставление 90 млрд евро кредита Украине

европарламент

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро.

Об этом сообщила пресс-служба Европарламента

Что известно

"За" проголосовали 458 евродепутатов, 140 выступили против и 44 воздержались от голосования.

Кредит состоит из 60 млрд евро на оборону Украины и 30 млрд бюджетной поддержки.

"Украина должна обязаться продолжать демократические реформы и бороться с коррупцией. Заем будет профинансирован за счет совместных заимствований ЕС, Украина вернет его после получения репараций от России", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Европарламент (1855) кредит (2408) Евросоюз (18164)
+12
міньдічам приготуватись
11.02.2026 14:07 Ответить
+7
Тепер особи в Урядовому кварталі та єрмак з бакановим, чекають на прибуття міндіча з шоблою!!?? Зеленський з єрмаком, нарешті зможуть добудувати собі майнові помістя, «династію» в Козині?!?
11.02.2026 14:12 Ответить
+7
У Тель-Авіві сьогодні велике свято 🥳
11.02.2026 14:37 Ответить
Випередили мене з коментарем
11.02.2026 15:14 Ответить
"СТОП ГРОШІ ЗЕЛЕНСЬКОМУ!!!"
11.02.2026 16:03 Ответить
Куди підуть кошти?
11.02.2026 14:08 Ответить
Куди підуть зрозуміло -Питання інше..як будемо всі ті кредити віддавати??
11.02.2026 14:11 Ответить
Україна поверне її після отримання репарацій від Росії
11.02.2026 14:14 Ответить
Ну відберуть те шо йтиме на відбудову зруйнованого в Україні..тобто залишимся сам на сам в тих злиднях в які нас загнали...
Так легше??
11.02.2026 14:27 Ответить
А як легше... без грошей... чи відразу капітулювати?
11.02.2026 15:20 Ответить
На Гігаватт Потужності та на шостий рівень захисту
11.02.2026 14:34 Ответить
Bank Hapoalim, Bank Leumi, Mizrahi-Tefahot, Israel Discount Bank и First International Bank (FIBI)
11.02.2026 16:35 Ответить
Україна повинна зобов'язатися продовжувати демократичні реформи та боротися з корупцією.
Вова а ну... Що ці європейці собі дозволяють? Хіба батько народу недостатньо сяє для своїх овець 😸
показать весь комментарий
11.02.2026 14:09 Ответить
11.02.2026 14:27 Ответить
Десь в Ізраіловці заплакав Міндіч.
11.02.2026 14:12 Ответить
Думаю його схеми крутяться як і раніше)
11.02.2026 14:57 Ответить
Так і є, в Деркача все було на мазі напрацьовано! І двушку на мацвкву свою не просто так від міндічей отримував.
11.02.2026 19:00 Ответить
для покриття фінансових і військових потреб --розшифровую-- зброю тепер будем закупати самі
11.02.2026 14:16 Ответить
Але в Борг ))
Який вже майже 190 млрд долярів
11.02.2026 14:33 Ответить
Не кіпішуйте; розраховуватись буде кацапня опісля Гааги.
11.02.2026 19:19 Ответить
Ясно. На носі вибори та референдум ... 🤢
11.02.2026 14:17 Ответить
Вже ладоні пітніють в господарів кубуців...
Цифри цифри в очах...
11.02.2026 14:32 Ответить
Краще б у них чоло пітніло при погляді на каштан зі звисаючої з нього мотузкою та стулом поруч...
11.02.2026 19:18 Ответить
Ще років зо два можна триматися.
11.02.2026 15:02 Ответить
кредит під який процент? і на який термін?
11.02.2026 15:23 Ответить
Без відсотків. Європа це Україна!
11.02.2026 15:59 Ответить
Петросян, це ти?
11.02.2026 17:11 Ответить
Это хорошо. Поздравляю. Теперь каждое Евро должно пойти на помощь ЗСУ под Строгим контролем. Желаю Победы Украине! Все будет Украина!
11.02.2026 17:44 Ответить
Велика подяка свідомим євродепутатам; пенсія й надалі буде (а значить й донати на "передок").
11.02.2026 19:14 Ответить
 
 