Кредит на 90 млрд евро для Украины: послы ЕС разрешили участие третьих стран

В среду, 4 февраля, послы государств Европейского Союза на заседании Комитета постоянных представителей согласовали механизмы предоставления Украине в 2026-27 годах кредита на сумму 90 млрд евро, в частности, разрешив третьим странам привлекаться к этому процессу.

Об этом в комментарии "ЕП" сообщили в кипрском председательстве в Совете ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Согласован механизм

Отмечается, что послы ЕС согласовали механизмы предоставления Украине кредита в 90 млрд евро в 2026-27 годах.

"Мандат Совета ЕС предусматривает, что третьи страны, кроме Украины или членов Европейской ассоциации свободной торговли/Европейского экономического пространства (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария, - ред.), могут быть непосредственно привлечены к кредиту в поддержку Украины (Ukraine Support Loan) в отношении конкретных оборонных продуктов", - сообщили в кипрском председательстве.

Предполагается, что оборонная продукция должна закупаться только у компаний из ЕС, Украины или стран ЕАСТ/ЕЭЗ.

Однако, как рассказали источники издания, "если же военные нужды Украины потребуют срочной поставки оборонной продукции, которая недоступна в ЕС, Украине или стране ЕАСТ-ЕЭЗ, будет применяться ряд целевых исключений".

Какие страны примут участие

В использовании средств из украинского кредита, в частности, смогут участвовать страны, которые заключили двустороннее соглашение с Евросоюзом в соответствии с Регламентом SAFE, а также страны, которые вступили в партнерство в сфере безопасности и обороны с ЕС.

"В частности, такие страны должны обязаться предоставить справедливый и пропорциональный финансовый вклад для покрытия расходов, возникающих в результате заимствований, и которые предоставляют значительную финансовую и военную поддержку Украине", – рассказали в кипрском председательстве.

Теперь принятые послами ЕС законопроекты должны быть переданы в Европейский парламент для согласования и принятия.

В кипрском председательстве добавили, что после завершения всех шагов Комиссия сможет выплатить первый транш в начале второго квартала этого года.

Читайте также: 145 млн евро гуманитарной поддержки предоставит ЕС Украине, - Еврокомиссия

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.

Читайте также: Послы ЕС приблизились к финальному согласованию кредита Украине на 90 млрд евро, - Politico