Новини Допомога Україні від Європи
Кредит на 90 млрд євро для України: посли ЄС дозволили участь третіх країн

До кредиту ЄС для України долучаться країни-партнери

У середу, 4 лютого, посли держав Європейського Союзу на засіданні Комітету постійних представників узгодили механізми надання Україні у 2026-27 роках кредиту на суму 90 млрд євро, зокрема, дозволивши третім країнам залучатися до цього процесу.

Про це у коментарі "ЄП" повідомили у Кіпрському головуванні у Раді ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

Узгоджено механізм

"Мандат Ради ЄС передбачає, що треті країни, крім України або членів Європейської асоціації вільної торгівлі/Європейського економічного простору (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія, - ред.), можуть бути безпосередньо залучені до кредиту на підтримку України (Ukraine Support Loan) щодо конкретних оборонних продуктів", - повідомили у Кіпрському головуванні.

Передбачається, що оборонна продукція має закуповуватися лише у компаній з ЄС, України або ж країн ЄАВТ/ЄЕЗ.

Однак, як розповіли джерела видання, "якщо ж військові потреби України вимагатимуть термінового постачання оборонної продукції, яка недоступна в ЄС, Україні чи країні ЄАВТ-ЄЕЗ, застосовуватиметься низка цільових винятків".

Які країни візьмуть участь 

У використанні коштів з українського кредиту, зокрема, зможуть брати участь країни, які уклали двосторонню угоду з Євросоюзом відповідно до Регламенту SAFE, а також країни, які вступили у партнерство у сфері безпеки та оборони з ЄС.

"Зокрема такі країни мають зобов'язатися надати справедливий та пропорційний фінансовий внесок для покриття витрат, що виникають внаслідок запозичень, і які надають значну фінансову та військову підтримку Україні", – розповіли у Кіпрському головуванні.

Тепер ухвалені послами ЄС законопроєкти мають бути передані у Європейський парламент для узгодження та ухвалення.

У Кіпрському головуванні додали, що після завершення всіх кроків Комісія зможе виплатити перший транш на початку другого кварталу цього року.

Що передувало?

