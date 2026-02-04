Кредит на 90 млрд євро для України: посли ЄС дозволили участь третіх країн
У середу, 4 лютого, посли держав Європейського Союзу на засіданні Комітету постійних представників узгодили механізми надання Україні у 2026-27 роках кредиту на суму 90 млрд євро, зокрема, дозволивши третім країнам залучатися до цього процесу.
Про це у коментарі "ЄП" повідомили у Кіпрському головуванні у Раді ЄС, інформує Цензор.НЕТ.
Узгоджено механізм
Зазначається, що посли ЄС узгодили механізми надання Україні кредиту в 90 млрд євро у 2026-27 роках.
"Мандат Ради ЄС передбачає, що треті країни, крім України або членів Європейської асоціації вільної торгівлі/Європейського економічного простору (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія, - ред.), можуть бути безпосередньо залучені до кредиту на підтримку України (Ukraine Support Loan) щодо конкретних оборонних продуктів", - повідомили у Кіпрському головуванні.
Передбачається, що оборонна продукція має закуповуватися лише у компаній з ЄС, України або ж країн ЄАВТ/ЄЕЗ.
Однак, як розповіли джерела видання, "якщо ж військові потреби України вимагатимуть термінового постачання оборонної продукції, яка недоступна в ЄС, Україні чи країні ЄАВТ-ЄЕЗ, застосовуватиметься низка цільових винятків".
Які країни візьмуть участь
У використанні коштів з українського кредиту, зокрема, зможуть брати участь країни, які уклали двосторонню угоду з Євросоюзом відповідно до Регламенту SAFE, а також країни, які вступили у партнерство у сфері безпеки та оборони з ЄС.
"Зокрема такі країни мають зобов'язатися надати справедливий та пропорційний фінансовий внесок для покриття витрат, що виникають внаслідок запозичень, і які надають значну фінансову та військову підтримку Україні", – розповіли у Кіпрському головуванні.
Тепер ухвалені послами ЄС законопроєкти мають бути передані у Європейський парламент для узгодження та ухвалення.
У Кіпрському головуванні додали, що після завершення всіх кроків Комісія зможе виплатити перший транш на початку другого кварталу цього року.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
- 14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.
