Кредит на 90 млрд євро для України: посли ЄС дозволили участь третіх країн

У середу, 4 лютого, посли держав Європейського Союзу на засіданні Комітету постійних представників узгодили механізми надання Україні у 2026-27 роках кредиту на суму 90 млрд євро, зокрема, дозволивши третім країнам залучатися до цього процесу.

Про це у коментарі "ЄП" повідомили у Кіпрському головуванні у Раді ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

Узгоджено механізм

"Мандат Ради ЄС передбачає, що треті країни, крім України або членів Європейської асоціації вільної торгівлі/Європейського економічного простору (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія, - ред.), можуть бути безпосередньо залучені до кредиту на підтримку України (Ukraine Support Loan) щодо конкретних оборонних продуктів", - повідомили у Кіпрському головуванні.

Передбачається, що оборонна продукція має закуповуватися лише у компаній з ЄС, України або ж країн ЄАВТ/ЄЕЗ.

Однак, як розповіли джерела видання, "якщо ж військові потреби України вимагатимуть термінового постачання оборонної продукції, яка недоступна в ЄС, Україні чи країні ЄАВТ-ЄЕЗ, застосовуватиметься низка цільових винятків".

Які країни візьмуть участь

У використанні коштів з українського кредиту, зокрема, зможуть брати участь країни, які уклали двосторонню угоду з Євросоюзом відповідно до Регламенту SAFE, а також країни, які вступили у партнерство у сфері безпеки та оборони з ЄС.

"Зокрема такі країни мають зобов'язатися надати справедливий та пропорційний фінансовий внесок для покриття витрат, що виникають внаслідок запозичень, і які надають значну фінансову та військову підтримку Україні", – розповіли у Кіпрському головуванні.

Тепер ухвалені послами ЄС законопроєкти мають бути передані у Європейський парламент для узгодження та ухвалення.

У Кіпрському головуванні додали, що після завершення всіх кроків Комісія зможе виплатити перший транш на початку другого кварталу цього року.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.

