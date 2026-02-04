Посли ЄС наблизилися до фінального погодження кредиту Україні на 90 млрд євро, - Politico

Посли країн Європейського Союзу майже досягли остаточної домовленості щодо надання Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро після врегулювання суперечки про участь третіх країн у закупівлях озброєння.

Про це повідомляє Politico, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ключовою перешкодою залишалося питання допуску третіх країн до оборонних контрактів, що фінансуватимуться за рахунок кредитних коштів. Йдеться, зокрема, про закупівлю озброєння за межами Європейського Союзу.

Проєкт угоди передбачає можливість придбання Україною військової техніки у США, Великій Британії та інших партнерів за умови, що в ЄС немає відповідного аналога або існує нагальна й термінова потреба.

До переліку дозволених закупівель входять системи протиповітряної та протиракетної оборони, боєприпаси, оснащення для винищувачів, а також засоби для глибоких ударів, зокрема ракети й далекобійні дрони.

У разі бажання Великої Британії брати участь у контрактах, що виходять за межі цього переліку, Лондон має зробити фінансовий внесок для покриття відсоткових платежів за кредитом Україні. За даними видання, розмір внеску має бути пропорційним потенційним прибуткам британських оборонних компаній.

Блокування рішення Францією

Франція раніше блокувала узгодження кредиту, наполягаючи на тому, щоб країни, які сплачують відсотки за позикою, отримували максимальну вигоду від оборонних контрактів. Для зняття заперечень у проєкт угоди внесли формулювання, згідно з яким будь-яка домовленість з третьою країною має базуватися на балансі прав і обов’язків, а такі країни не можуть мати тих самих переваг, що й держави-члени ЄС.

Через позицію Парижа також посилили контроль за виконанням умов закупівель за межами ЄС. Україна буде зобов’язана надавати обґрунтовано доступну інформацію, яка підтверджує необхідність застосування такого винятку. Остаточне рішення ухвалюватимуть після перевірки Європейською комісією та консультацій з Експертною групою з питань оборонно-промислового потенціалу України.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.

