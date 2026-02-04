Послы ЕС приблизились к финальному согласованию кредита Украине на 90 млрд евро, - Politico

Послы стран Европейского Союза почти достигли окончательной договоренности о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро после урегулирования спора об участии третьих стран в закупках вооружения.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ключевым препятствием оставался вопрос допуска третьих стран к оборонным контрактам, которые будут финансироваться за счет кредитных средств. Речь идет, в частности, о закупке вооружения за пределами Европейского Союза.

Проект соглашения предусматривает возможность приобретения Украиной военной техники в США, Великобритании и других партнеров при условии, что в ЕС нет соответствующего аналога или существует насущная и срочная потребность.

В перечень разрешенных закупок входят системы противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасы, оснащение для истребителей, а также средства для глубоких ударов, в частности ракеты и дальнобойные дроны.

В случае желания Великобритании участвовать в контрактах, выходящих за пределы этого перечня, Лондон должен сделать финансовый взнос для покрытия процентных платежей по кредиту Украине. По данным издания, размер взноса должен быть пропорционален потенциальной прибыли британских оборонных компаний.

Блокирование решения Францией

Франция ранее блокировала согласование кредита, настаивая на том, чтобы страны, которые платят проценты по займу, получали максимальную выгоду от оборонных контрактов. Для снятия возражений в проект соглашения внесли формулировку, согласно которой любая договоренность с третьей страной должна базироваться на балансе прав и обязанностей, а такие страны не могут иметь тех же преимуществ, что и государства-члены ЕС.

Из-за позиции Парижа также усилили контроль за выполнением условий закупок за пределами ЕС. Украина будет обязана предоставлять обоснованно доступную информацию, подтверждающую необходимость применения такого исключения. Окончательное решение будет принято после проверки Европейской комиссией и консультаций с Экспертной группой по вопросам оборонно-промышленного потенциала Украины.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.

