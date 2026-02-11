РУС
Федоров: 60 из 90 млрд евро кредита ЕС для Украины пойдут на нужды обороны

Федоров рассказал, как Украина потратит кредит от Евросоюза

60 из 90 миллиардов евро кредита, которые Европарламент одобрил для Украины на 2026–2027 годы, пойдут на нужды обороны.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

60 млрд из кредита на оборону

"Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 миллиардов в 2026–2027 годах. Из них €60 миллиардов будут направлены на нужды обороны", - сказал министр.

Федоров отметил, что Украина "ожидает быстрый процесс выделения средств, чтобы эти ресурсы без задержек попали на передовую".

"В этой войне скорость так же важна, как оружие", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Он также поблагодарил европейских партнеров за постоянную поддержку Украины.

Кредит от ЕС

Напомним, что 11 февраля Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро.

