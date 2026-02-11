Каждое евро из 90 млрд кредита от ЕС должно быть направлено на армию и экономику, – Порошенко

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко назвал решение Европарламента о предоставлении 90 млрд евро кредита Украине сверхважным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Каждое "военное" евро из 60 млрд евро должно быть направлено на эффективное укрепление ВСУ, нашей стратегической устойчивости, победы над агрессором, а не в карманы миндеев-коррупционеров и их покровителей.

Каждое "бюджетное" евро из 30 млрд евро должно идти на поддержку украинского бизнеса и восстановление нашей инфраструктуры и экономики, а не на популистские электоральные проекты", - подчеркнул он.

Порошенко заявил, что стоит ускорить работу над реализацией четких условий и реформ, в частности укрепления демократического управления и демократических институтов, верховенства права и борьбы с коррупцией.

Читайте также: За год власти не предоставили ни одного доказательства, почему против меня ввели санкции, - Порошенко

Что предшествовало?

Читайте: Восстановление энергетики: Банки выдали энергокредитов на 36,6 миллиарда, - НБУ