РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7677 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Европы
1 154 29

Каждое евро из 90 млрд кредита от ЕС должно быть направлено на армию и экономику, – Порошенко

Кредит на 90 млрд евро: Порошенко прокомментировал решение Европарламента

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко назвал решение Европарламента о предоставлении 90 млрд евро кредита Украине сверхважным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Каждое "военное" евро из 60 млрд евро должно быть направлено на эффективное укрепление ВСУ, нашей стратегической устойчивости, победы над агрессором, а не в карманы миндеев-коррупционеров и их покровителей.

Каждое "бюджетное" евро из 30 млрд евро должно идти на поддержку украинского бизнеса и восстановление нашей инфраструктуры и экономики, а не на популистские электоральные проекты", - подчеркнул он.

Порошенко заявил, что стоит ускорить работу над реализацией четких условий и реформ, в частности укрепления демократического управления и демократических институтов, верховенства права и борьбы с коррупцией.

Читайте также: За год власти не предоставили ни одного доказательства, почему против меня ввели санкции, - Порошенко

Что предшествовало?

Читайте: Восстановление энергетики: Банки выдали энергокредитов на 36,6 миллиарда, - НБУ

Автор: 

Европарламент (1855) кредит (2408) Порошенко Петр (19716)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
А друзям квартальним з чого харчуватися 😁
показать весь комментарий
11.02.2026 14:45 Ответить
+12
Петре Олексійовичу, і Ви і ми всі знаємо, що 90% цієї суми зешобла розкраде.
Сьогодні показували в новинах демонстрацію з плакатами: "Стоп гроші зеленському!" Не Україні стоп, а стоп гроші херпіду. І це тільки початок того, як люди проявляють свою незгоду з тим, що в Україні грає роль президента ото недоробло.
показать весь комментарий
11.02.2026 14:51 Ответить
+11
от чому ця пад* ина зеленський, так впевненно про вибори проскавчав ...бо вже замахнувся на ці 90млрд. ...
показать весь комментарий
11.02.2026 14:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А друзям квартальним з чого харчуватися 😁
показать весь комментарий
11.02.2026 14:45 Ответить
А вони з "кожного євро" візьмуть собі трохи центів...
...по 60-70
показать весь комментарий
11.02.2026 15:06 Ответить
щоб П*ДАР СВІТУ тай не вкрав, вже кармани наставило покидьок
показать весь комментарий
11.02.2026 16:02 Ответить
Так воно і буде, якщо після підрахунку залишається гроші
показать весь комментарий
11.02.2026 14:50 Ответить
це ж треба буде якось на всі підпорядковані ОПі 🤡 ,НАБУ ,СБУ , ДБР вплинути ,та ще і контролювати їх та їх родичів ...
показать весь комментарий
11.02.2026 14:50 Ответить
Єрмаку можна вже повертатися на посаду.Перечекав
показать весь комментарий
11.02.2026 14:51 Ответить
Петре Олексійовичу, і Ви і ми всі знаємо, що 90% цієї суми зешобла розкраде.
Сьогодні показували в новинах демонстрацію з плакатами: "Стоп гроші зеленському!" Не Україні стоп, а стоп гроші херпіду. І це тільки початок того, як люди проявляють свою незгоду з тим, що в Україні грає роль президента ото недоробло.
показать весь комментарий
11.02.2026 14:51 Ответить
от чому ця пад* ина зеленський, так впевненно про вибори проскавчав ...бо вже замахнувся на ці 90млрд. ...
показать весь комментарий
11.02.2026 14:54 Ответить
А піде зеленим вилупкам по карманам.
максимум частина 10 піде але і та відфільтрується на підконтрольних підстилках
потрібно щоб єс самі направляли/закуповували все на ці гроші
показать весь комментарий
11.02.2026 14:55 Ответить
Да бросьте!!!!
Не для того мама Римма квіточку ростила
Мама Римма квіточку учила примерно так
Все в дом, сыночка, все в дом
Сыночка, ты еще нажрался???????
показать весь комментарий
11.02.2026 14:56 Ответить
Синочок папі вже віддячив, довічну стипендію вибив.
Мабуть йому на хліб не вистачало.
показать весь комментарий
11.02.2026 15:10 Ответить
отже гроші заберут на охорону влади і на підняття іх добробуту?
показать весь комментарий
11.02.2026 15:00 Ответить
та єври самі й ********** ці гроші.на тлі таких корупційних оборудок давати гроші зеленому - це бути в тємі.не інакше.
показать весь комментарий
11.02.2026 15:10 Ответить
Євреї в Україні не живуть, та і в колишньому совку теж. Тут залишились тільки жиди
показать весь комментарий
11.02.2026 16:46 Ответить
єври...то я за європейців.хоча співзвучно.
показать весь комментарий
11.02.2026 21:26 Ответить
Нагадаю деякі технічні деталі цього кредиту в розмірі 90 млрд євро, який сьогодні, 11 лютого, Європарламент схвалив для надання Україні.
Європейські депутати підтримали цей кредит на період 2026-2027 років 458 голосами «за», ще 140 проголосували «проти», 44 утрималися. Кредит фінансуватиметься за рахунок запозичень Європейського Союзу на фінансових ринках, а відсотки будуть виплачуватися з європейського бюджету (тобто, Україна не зобов'язана буде повертати відсотки по кредиту - вони фінансуватимуться ЄСовським бюджетом. І, взагалі, проговорюється, що цей кредит повернеться в Євросоюз за рахунок касапських активів - тільки в Бельгії таких понад 200'000'000 євро). Кредит допоможе Україні протистояти російській агресії, зокрема через закупівлю зброї. Якщо війна закінчиться до кінця 2027 року (а вона колись закінчиться), то ці гроші підуть на відновлення економіки України
показать весь комментарий
11.02.2026 15:58 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2026 16:00 Ответить
Для цього потрібно бути державним діячем, а не жалюгідним паяцем, який вміє лише кривлятися!
показать весь комментарий
11.02.2026 16:12 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
11.02.2026 16:17 Ответить
правильно, а не свинярчукам и миндичам
показать весь комментарий
11.02.2026 16:40 Ответить
ви хоч уявляєте ,скількі горя , мають сьогодні українці , дякуючи таким працюючим ботам зеленського чорта , як ви ? Невже ваша мама вас таких народила без сердця ?!!! ...
показать весь комментарий
11.02.2026 17:19 Ответить
https://t.me/dmytro_chekalkyn/8169 Дмитро Чекалкін:
Друзі, у Верховному суді - фінал справи, яка може стати прецедентом для всієї країни.
Рік розгляду. Дев'ять томів матеріалів. І жодного прямого доказу законності санкцій.
Зате - "превентивні" рішення, технічні правки в указі, дивні пояснення і спроби затягнути процес.
Питання вже не лише в Порошенку. Питання в тому, чи може президент накладати санкції на громадянина України без вироку суду.
Бо якщо сьогодні це дозволено щодо одного - завтра це може стати нормою для будь-кого.
Розбираємо по фактах, без емоцій і без рожевих окулярів.

Дивіться нове відео. Це важливо. https://youtu.be/_tQcWuD9jrk
показать весь комментарий
11.02.2026 17:07 Ответить
ну якщо пеця сказав, то все "твердо и четко". Війна стій раз два. Гроші не крадіть раз два. І поїхав далі на свому мопеді в закат.....
показать весь комментарий
11.02.2026 17:08 Ответить
я так бачу ,шо добре платить раша ,ботярам китайськоруснявим ...
показать весь комментарий
11.02.2026 17:21 Ответить
Ви хоч трохи мозок свій увімкніть будь ласка. От до чого ця абсолютно популіська заява? Що би що? На що вона впливає? Просто пукнути у простір?
показать весь комментарий
11.02.2026 18:08 Ответить
у мене тільки ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
показать весь комментарий
11.02.2026 18:00 Ответить
 
 