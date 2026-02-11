Каждое евро из 90 млрд кредита от ЕС должно быть направлено на армию и экономику, – Порошенко
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко назвал решение Европарламента о предоставлении 90 млрд евро кредита Украине сверхважным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Что известно
"Каждое "военное" евро из 60 млрд евро должно быть направлено на эффективное укрепление ВСУ, нашей стратегической устойчивости, победы над агрессором, а не в карманы миндеев-коррупционеров и их покровителей.
Каждое "бюджетное" евро из 30 млрд евро должно идти на поддержку украинского бизнеса и восстановление нашей инфраструктуры и экономики, а не на популистские электоральные проекты", - подчеркнул он.
Порошенко заявил, что стоит ускорить работу над реализацией четких условий и реформ, в частности укрепления демократического управления и демократических институтов, верховенства права и борьбы с коррупцией.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.
- 14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.
- 11 февраля Европарламент одобрил предоставление Украине кредита в 90 млрд евро.
...по 60-70
Сьогодні показували в новинах демонстрацію з плакатами: "Стоп гроші зеленському!" Не Україні стоп, а стоп гроші херпіду. І це тільки початок того, як люди проявляють свою незгоду з тим, що в Україні грає роль президента ото недоробло.
максимум частина 10 піде але і та відфільтрується на підконтрольних підстилках
потрібно щоб єс самі направляли/закуповували все на ці гроші
Не для того мама Римма квіточку ростила
Мама Римма квіточку учила примерно так
Все в дом, сыночка, все в дом
Сыночка, ты еще нажрался???????
Мабуть йому на хліб не вистачало.
Європейські депутати підтримали цей кредит на період 2026-2027 років 458 голосами «за», ще 140 проголосували «проти», 44 утрималися. Кредит фінансуватиметься за рахунок запозичень Європейського Союзу на фінансових ринках, а відсотки будуть виплачуватися з європейського бюджету (тобто, Україна не зобов'язана буде повертати відсотки по кредиту - вони фінансуватимуться ЄСовським бюджетом. І, взагалі, проговорюється, що цей кредит повернеться в Євросоюз за рахунок касапських активів - тільки в Бельгії таких понад 200'000'000 євро). Кредит допоможе Україні протистояти російській агресії, зокрема через закупівлю зброї. Якщо війна закінчиться до кінця 2027 року (а вона колись закінчиться), то ці гроші підуть на відновлення економіки України
