Кожне євро з 90 млрд кредиту від ЄС має бути спрямовано на армію та економіку, - Порошенко
Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко назвав рішення Європарламенту про надання 90 млрд євро кредиту Україні надважливим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Що відомо?
"Кожне "військове" євро з 60 млрд євро має бути спрямоване на ефективне зміцнення ЗСУ, нашої стратегічної стійкості, перемоги над агресором, а не в кишені міндічів-корупціонерів та їхніх покровителів.
Кожне "бюджетне" євро з 30 млрд євро має йти на підтримку українського бізнесу та відновлення нашої інфраструктури й економіки, а не популістичні електоральні проєкти", - наголосив він.
Порошенко заявив, що варто прискорити роботу над реалізацією чітких умов і реформ, зокрема зміцнення демократичного врядування та демократичних інституцій, верховенства права та боротьби з корупцією.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
- 14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.
- 11 лютого Європарламент схвалив надання Україні кредиту в 90 млрд євро.
Європейські депутати підтримали цей кредит на період 2026-2027 років 458 голосами «за», ще 140 проголосували «проти», 44 утрималися. Кредит фінансуватиметься за рахунок запозичень Європейського Союзу на фінансових ринках, а відсотки будуть виплачуватися з європейського бюджету (тобто, Україна не зобов'язана буде повертати відсотки по кредиту - вони фінансуватимуться ЄСовським бюджетом. І, взагалі, проговорюється, що цей кредит повернеться в Євросоюз за рахунок касапських активів - тільки в Бельгії таких понад 200'000'000 євро). Кредит допоможе Україні протистояти російській агресії, зокрема через закупівлю зброї. Якщо війна закінчиться до кінця 2027 року (а вона колись закінчиться), то ці гроші підуть на відновлення економіки України
