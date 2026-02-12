Україні потрібно більше підтримки від НАТО, очікуються нові оголошення допомоги, - Рютте

Україна потребує більшої військової підтримки від держав-членів НАТО, а після засідання Ради Україна-НАТО та Контактної групи з питань оборони України очікуються нові оголошення про допомогу.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передаэ Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, збільшення підтримки є необхідним для досягнення справедливого й тривалого припинення війни.

"Сьогодні вдень ми почули важливі обіцянки продовження підтримки на Раді Україна-НАТО. Незабаром ми зустрінемося в Контактній групі з питань оборони України, де я очікую подальших оголошень про допомогу", - заявив Рютте.

Генсек також повідомив, що минулого тижня під час візиту до Києва сказав президенту Володимиру Зеленському: "НАТО підтримує Україну".

"Це життєво важливо. Україні потрібно більше", - підкреслив він.

Рютте додав, що безпека союзників взаємопов’язана, і всі прагнуть справедливого та тривалого припинення війни.

"Союзники єдині. Єдині у підтримці України та єдині у нашій відданості захисту кожного дюйму території Альянсу", - наголосив генсек НАТО.

