Рютте розпочинає та закінчує будь-яку розмову з лідерами ЄС закликами щодо підтримки програми PURL, - Зеленський

Генсек НАТО Марк Рютте розпочинає та закінчує будь-яку розмову із європейськими лідерами закликами щодо підтримки програми PURL.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави подякував Рютте та європейським партнерам, які чують ці заклики.



"Одна з найгірших речей, яку може почути лідер воюючої країни - це коли командувач ППО каже, що запаси ракет протиповітряної оборони пусті. Вони були використанні для відбиття атаки на енергетику. А голова розвідки в цей час каже, що новий масований удар буде вже на днях", - розповів він.

Програма PURL

PURL - це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США-виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.

Програма запрацювала у серпні 2025 року.

За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).

Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.

До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-партнери — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.

Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з:

ракетами для систем Patriot,

боєприпасмами для HIMARS,

іншим важливим американським озброєнням.

