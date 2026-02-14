Рютте розпочинає та закінчує будь-яку розмову з лідерами ЄС закликами щодо підтримки програми PURL, - Зеленський

Генсек НАТО Марк Рютте розпочинає та закінчує будь-яку розмову із європейськими лідерами закликами щодо підтримки програми PURL.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

Глава держави подякував Рютте та європейським партнерам, які чують ці заклики.


"Одна з найгірших речей, яку може почути лідер воюючої країни - це коли командувач ППО каже, що запаси ракет протиповітряної оборони пусті. Вони були використанні для відбиття атаки на енергетику. А голова розвідки в цей час каже, що новий масований удар буде вже на днях", - розповів він.

Програма PURL

PURL - це міжнародна програма (ініціатива), що координує придбання США-виробленої оборонної техніки для України за кошти партнерів, особливо країн НАТО. Вона пришвидшує постачання важливого озброєння та підтримує українську оборону під час війни.

Програма запрацювала у серпні 2025 року.

За кілька місяців внески країн-партнерів перевищили кілька мільярдів доларів (станом на кінець 2025 року понад $4 млрд, і до проєкту приєднано понад 20 країн).

Українська влада вважає, що на рік програмі потрібно близько $15 млрд доларів для повного покриття потреб.

До ініціативи приєдналися європейські країни й НАТО-партнери — серед них: Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Іспанія та інші.

Через PURL Україна отримала вже кілька пакетів підтримки, включно з:

  • ракетами для систем Patriot,

  • боєприпасмами для HIMARS,

  • іншим важливим американським озброєнням.

Рютте розпочинає та закінчує будь-яку розмову з лідерами ЄС закликами щодо підтримки програми PURL, оскільки "трампло" дав команду купляти американську зброю.яку європейці хочуть замінити на зброю власного виробництва...
14.02.2026 13:16 Відповісти
А так і було: в середині січня у нашого ППО не було ракет, щоб збивати касапські крилатки та балістику. І саме тому навколокиївські трансформатори та київські ТЕЦ зазнали нищівного удару. І саме тому Київ занурився в темряву та в холод.
Але винуватий був в цьому Кличко, не переплутайте.
14.02.2026 13:24 Відповісти
це прогрес, тільки в зворотньому напрямку:

При Байдені питання ставили так: де літаки, чому так мало абрамсів, дайте ще himars, patriot! Давіть на Європу, щоб дали f-16, leopard ! Бігом !

При трампі: дякуємо , що не побоялись поставити ЄС в чергу за перехоплювачами patriot, щоб вони купили їх для України.
14.02.2026 13:25 Відповісти
 
 