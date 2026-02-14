Программа PURL отвечает за 90% потребностей Украины в ракетах ПВО. В этом году нужно около $15 млрд, - Сибига

Украина приветствует недавние взносы союзников в рамках программы PURL, которая покрывает 90% потребностей Украины в ракетах ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на министерском заседании стран Группы семи и Украины в кулуарах 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Программа PURL

В частности, Сибига отметил, что при наличии достаточной противовоздушной обороны Украины потребность в энергетической поддержке была бы меньше.

"Мы приветствуем недавние взносы союзников в рамках программы PURL, которая отвечает за 90 процентов потребностей Украины в ракетах ПВО. Крайне важно продолжать это финансирование. В этом году нам нужно около 15 миллиардов долларов", - отметил он.

Читайте также: Зеленский и Рютте обсудили развитие программы PURL

Министр призвал союзников усилить давление на Россию, в частности ввести полный запрет на въезд в Европу, США, Канаду, Японию и другие страны для участников российской агрессии против Украины - военных, ветеранов и членов их семей.

Террор РФ против критической инфраструктуры Украины

Также глава МИД проинформировал партнеров об усиленном терроре России против украинской гражданской критической инфраструктуры на фоне сильных морозов.

По словам министра, вследствие вражеских атак миллионы людей остаются без электроэнергии, отопления и воды.

"Если сравнить два графика - российские удары по энергетике и температурные показатели, - они четко синхронизированы. Падение температуры сопровождается ростом атак. Это преднамеренная стратегия России", - подчеркнул Сибига.

Читайте: Рютте начинает и заканчивает любой разговор с лидерами ЕС призывами поддержать программу PURL, - Зеленский

Он заявил, что каждый такой удар России подрывает дипломатию и мирные усилия. По его словам, Путин безуспешно пытается сломить дух украинского народа этими ударами, поскольку РФ не достигает целей на поле боя.

Программа PURL

PURL - это международная программа (инициатива), которая координирует приобретение произведенной в США оборонной техники для Украины за средства партнеров, особенно стран НАТО. Она ускоряет поставки важного вооружения и поддерживает украинскую оборону во время войны.

Программа заработала в августе 2025 года.

За несколько месяцев взносы стран-партнеров превысили несколько миллиардов долларов (по состоянию на конец 2025 года более $4 млрд, и к проекту присоединились более 20 стран).

Украинские власти считают, что в год программе требуется около $15 млрд долларов для полного покрытия потребностей.

К инициативе присоединились европейские страны и НАТО-партнеры — среди них: Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Эстония, Латвия, Литва, Исландия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Испания и другие.

Через PURL Украина получила уже несколько пакетов поддержки, включая: