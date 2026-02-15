Путін не у в’язниці – це найбільший компроміс, на який вже пішов світ, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що світ вже пішов на найбільший компроміс щодо Росії, оскільки глава Кремля Володимир Путін та його оточення досі залишаються на волі.

Пр це він сказав у інтерв'ю Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Від США лунають сигнали про компроміси

За словами Зеленського, він отримує сигнали від Вашингтона та очільника США Дональда Трампа про необхідність компромісу з РФ.

"З американської сторони, від президента Трампа, надходять сигнали, що зараз час для компромісів, що можна зробити кілька кроків вперед. Ми пішли на багато компромісів. Путін і його друзі не сидять у в'язниці. Це найбільший компроміс, на який вже пішов світ",- заявив глава держави.

Необхідність тиску на РФ

Президент також розповів, що Трамп пропонував укласти перемир’я та тимчасово заморозити війну. Україна погоджувалася на припинення вогню, але, за словами Зеленського, Путін від цього відмовився.

Очільник держави вважає, що так триватиме доти, доки на Путіна не чинитимуть реальний тиск.

"Звичайно, він відмовиться… Сьогодні одна причина, завтра інша причина і так далі. Нам потрібно чинити на нього тиск… Путін припинить цю війну, якщо на нього буде чинитися реальний тиск",- додав Зеленський.

