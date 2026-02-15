УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9861 відвідувач онлайн
Новини Мирні перемовини Тиск на Росію
3 171 51

Путін не у в’язниці – це найбільший компроміс, на який вже пішов світ, - Зеленський

Зеленський: Те, що Путін досі не у в’язниці — це найбільший компроміс, на який уже пішов світ

Президент Володимир Зеленський заявив, що світ вже пішов на найбільший компроміс щодо Росії, оскільки глава Кремля Володимир Путін та його оточення досі залишаються на волі.

Пр це він сказав у інтерв'ю Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Від США лунають сигнали про компроміси

За словами Зеленського, він отримує сигнали від Вашингтона та очільника США Дональда Трампа про необхідність компромісу з РФ.

"З американської сторони, від президента Трампа, надходять сигнали, що зараз час для компромісів, що можна зробити кілька кроків вперед. Ми пішли на багато компромісів. Путін і його друзі не сидять у в'язниці. Це найбільший компроміс, на який вже пішов світ",- заявив глава держави.

Читайте також: Зеленський: Відсутність Європи на переговорах – помилка

Необхідність тиску на РФ 

Президент також розповів, що Трамп пропонував укласти перемир’я та тимчасово заморозити війну. Україна погоджувалася на припинення вогню, але, за словами Зеленського, Путін від цього відмовився.

Очільник держави вважає, що так триватиме доти, доки на Путіна не чинитимуть реальний тиск.

"Звичайно, він відмовиться… Сьогодні одна причина, завтра інша причина і так далі. Нам потрібно чинити на нього тиск… Путін припинить цю війну, якщо на нього буде чинитися реальний тиск",- додав Зеленський.

Читайте також: Зеленський: Європейці досі не запровадили санкції проти атомної енергетики РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (27829) путін володимир (25403) росія (70121)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Господи, яке воно недолуге... Йому пишуть дебільні тексти, а воно звично їх проголошує зі сцени.
І як ти уявляєш собі процедуру затримання Пуйла і запроторення його у в'язниця, комік в стилі фарсу?
показати весь коментар
15.02.2026 19:53 Відповісти
+15
А я жодного разу не слухала. А як раптово чую, коли передають якусь його трансляцію на Прямому - переключаю на певний час. Реально спрацьовує блювотний рефлекс)))
показати весь коментар
15.02.2026 20:13 Відповісти
+9
Єрмак, Міндіч, Цукерман, Юзік, Баканов, Татаров, Шурама, та інші теж не у вʼязниці і це схоже на роботу Боневтіка на Пуйла, який теж не у вʼязниці.
показати весь коментар
15.02.2026 20:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Господи, яке воно недолуге... Йому пишуть дебільні тексти, а воно звично їх проголошує зі сцени.
І як ти уявляєш собі процедуру затримання Пуйла і запроторення його у в'язниця, комік в стилі фарсу?
показати весь коментар
15.02.2026 19:53 Відповісти
А я вважаю це класний піддих Трампові з хйлом - мабуть Кислиця текст написав , він круто в ООН "бомбячив" рашку та й замом мінітсра МЗС був в часи Порошенко ...
показати весь коментар
15.02.2026 20:08 Відповісти
Інша справа слухати його , раптом нудить аж до блювоти ...
показати весь коментар
15.02.2026 20:09 Відповісти
А я жодного разу не слухала. А як раптово чую, коли передають якусь його трансляцію на Прямому - переключаю на певний час. Реально спрацьовує блювотний рефлекс)))
показати весь коментар
15.02.2026 20:13 Відповісти
А я іноді себе перевіряю на витривалість - півсвідоміть спрацьовує миттєво ))
показати весь коментар
15.02.2026 20:16 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2026 20:33 Відповісти
Зробити можна все. Було б бажання!
показати весь коментар
15.02.2026 20:11 Відповісти
https://ibb.co/CKWdcPpd
показати весь коментар
15.02.2026 19:54 Відповісти
https://ibb.co/N26Q9Qp1
показати весь коментар
15.02.2026 19:55 Відповісти
https://ibb.co/xSK2wkXh
показати весь коментар
15.02.2026 19:56 Відповісти
https://ibb.co/4ZRzt4cc
показати весь коментар
15.02.2026 19:57 Відповісти
Це кажуть наші друзі, знайомі, працівники в магазинах, які знають, що я з України. Пару років тому це було ще не так явно, а зараз вони всі знають що оте недоробло - *******)) Вивчили добре це слово))) І скоро тут будуть величезні маніфестації проти херпіду. Не проти допомоги Україні, а проти крадія янетряпкі)))
показати весь коментар
15.02.2026 20:07 Відповісти
Не отримає, якщо ******* не буде робити реформи і попреться на другий термін. Як тільки воно прохрипить, що точно йде і почнеться реєстрація кандидатів, тоді всім зразу стане зрозуміло, що фальсіфікації неминучі і допомога припинеться аж до оголошення результатів. І якщо дебільні зелохі виберуть його, то з України заберуть навіть все те, що давали)))
показати весь коментар
15.02.2026 20:17 Відповісти
Я не радію. Зебидло казало ж "Хоть паржьом!" Ось вони і ржуть досі таким заразним сміхом, що годі втриматись)) І кожний день все веселіше і веселіше)) Як ото: РФ знищила ракетами виробничу лінію "Фламінго", її вже релокували і відновили, або: Батько генпрокурора Кравченка в 2023 році взяв громадянство РФ, або: Галущенка затримали під час спроби перетнути кордон. Вже не говоримо про тих друзій *******, що втікли (десь біля 40 тварюк) і кому ще воно скасувало громадянство України... ну і так далі... по 10 подібних новин за день.
Ржунімагу)))))
показати весь коментар
15.02.2026 20:30 Відповісти
https://ibb.co/Z6q5vM0s
показати весь коментар
15.02.2026 20:03 Відповісти
Я думав що клоун у нас найвеличніший-а там і свита теж вчиться
показати весь коментар
15.02.2026 21:25 Відповісти
Він мабуть не дуже розуміє значення слова компроміс... Бо впершу чергу, компроміс це відмова від того, що ти можешь зробити, заради поступок від іншої сторони. Чи може "лідер світу" заарештувати путіна чи когось з його оточення? Відповідь думаю очевидна. І ніхто у світі, не буде цього робити! Скоріше "лідера світа" заарештують...
показати весь коментар
15.02.2026 19:57 Відповісти
Ще може скластись ситуація,коли хазяїн і слуга будуть разом-причин більш ніж досить.
показати весь коментар
15.02.2026 19:57 Відповісти
Кто-то или что-то его прижимает. Опять быковать начал, хамло квартальное
показати весь коментар
15.02.2026 20:04 Відповісти
оце так підйоб у бік Чуба. Зараз містер Рудий Чуб закіпить. )
показати весь коментар
15.02.2026 20:05 Відповісти
..якщо одного і другого через стіну закрити за гратами.теж буде не так вже і погано...
показати весь коментар
15.02.2026 20:05 Відповісти
Єрмак, Міндіч, Цукерман, Юзік, Баканов, Татаров, Шурама, та інші теж не у вʼязниці і це схоже на роботу Боневтіка на Пуйла, який теж не у вʼязниці.
показати весь коментар
15.02.2026 20:06 Відповісти
Вот в мене питання -чи вмикає він мозок коли читає те, що йому пишуть? А може дійдемо до тієї стадії, що він як Брежнєв по два рази один і той же текст стане двічі промовляти, якщо йому задвоять паперці?
показати весь коментар
15.02.2026 20:08 Відповісти
Пане , у нього немає мозку , взагалі .
показати весь коментар
15.02.2026 21:05 Відповісти
Зато Зеленский самый лучший тролль. Еще есть генсек НАТО, но он на втором месте.
показати весь коментар
15.02.2026 20:09 Відповісти
Как это ***** не в тюрьме? Оно в тюрьме, которую само и построило... А наша задача удавить его в той тюрьме..
показати весь коментар
15.02.2026 20:10 Відповісти
меншовартісний цап -далекий навіть від цапівсськіх кравєй
показати весь коментар
15.02.2026 20:21 Відповісти
Молодец квнщик. Блеснул остроумием. Выиграл конкурс капитанов. Пять балов.
показати весь коментар
15.02.2026 20:16 Відповісти
А больше никто не участвовал
показати весь коментар
15.02.2026 20:29 Відповісти
Рютте пытался. Но не та весовая категория. Против опыта не поешь
показати весь коментар
15.02.2026 20:34 Відповісти
от тільки не у вʼязниці він поаинен бути , а на шибенеці на майдані де 5-10 млн людей будуть виносити йому вирок , а голова буде забальзамована і виставлена в музеї визвольної війни в Києві щоб весь світ міг приїздити подивитися на найбільшого злодія 21 століття
показати весь коментар
15.02.2026 20:18 Відповісти
Шашличному тому і вигідна війна бо він уже давно там був би
показати весь коментар
15.02.2026 20:27 Відповісти
такі 🤡 лідору племенному торчку ,треба пройти детонсікацію ,в нього вже печінка на морді ліца ,сигналізує катастрофу ...
показати весь коментар
15.02.2026 20:38 Відповісти
а вам не здається шо на цьому заїзді лідорів ЄС ,🤡 це не 🤡 , шось не збігаються фото з мордою обличча , торчок , мабуть двійничксми обзавівся ...
показати весь коментар
15.02.2026 20:55 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2026 21:38 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2026 21:39 Відповісти
Щоб посадити пукіна, спочатку треба перемогти кацапів. По іншому це не працює.
показати весь коментар
15.02.2026 21:15 Відповісти
Цікаво коли прийде твій час сісти у в'язницю? Там на роки кримінальних справ проти тебе.
показати весь коментар
15.02.2026 21:20 Відповісти
А міндіч гуляє а міндіч шикує
показати весь коментар
15.02.2026 22:22 Відповісти
шото Валодя пошол в разнос
показати весь коментар
15.02.2026 22:54 Відповісти
зелений торчок ,добре знає ,шо йому теж місце у в'язниці ,поруч з хц* лом !!! За Чонгар , за Мелітополь ,Азов , за корупцію , за брехню , та за те шо прийшов в президенти , знав шо йому, як козачку фсб ,треба розрушити Україну ,таке мав завдання , але своїми обдовбаними мізками думав ,шо вправиться по бистрячку ...головне шоб ця па* ло🤡 не чухнуло до племені ...
показати весь коментар
15.02.2026 23:37 Відповісти
 
 