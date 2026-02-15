Зеленський: Відсутність Європи на переговорах – помилка
Президент Володимир Зеленський вважає великою помилкою те, що Європа наразі не присутня за столом переговорів щодо припинення війни Росії проти України.
Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.
Європа відсутня за столом перемовин
Глава держави наголосив, що Україна сподівається, що тристоронні переговори за участі Росії та США будуть серйозними та предметними, однак "іноді відчувається, ніби сторони говорять про цілковито різні речі".
"Американці часто повертаються до питання поступок. І надто часто ці поступки обговорюються в контексті лише України - не Росії. Європа практично не присутня за столом. Це велика помилка, на мою думку",- сказав президент.
Зеленський зазначив, що російська сторона під час переговорів часто робить відсилку до певного "духу Анкориджа" (йдеться про зустріч президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна на Алясці, - ред.), додавши, що ми "можемо лише здогадуватися, що вони реально мають на увазі".
При цьому саме українці, за очільника держави, намагаються залучити Європу у процес перемовин, щоб їхні інтереси і голос враховувалися.
"Україна зробить все, дійсно все, щоби зробити ці переговори успішними. Ми вкладалися у цей процес, і ми на постійному зв'язку зі (спецпосланцями президента США, - ред.) Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером і з усіма, кого призначає президент Трамп",- сказав Зеленський.
Нові раунди перемовин
- Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17-18 лютого в Женеві відбудеться новий раунд переговорів за участі України, Росії та США.
- У РФ заявили, що російську делегацію на наступному раунді переговорів між Україною, США та Росією 17-18 лютого в швейцарській Женеві очолить помічник президента РФ Володимир Мединський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Європа не при делах і це факт.
P.S.: аналізуючи соцмережі, та дивлячись на реакцію знайомих які раніше казали що Зе то клоун, а в день виборів (або ближче до них), особисто мені казали що краще не голосувати за крадіїв, корупціонерів і т.п. Я тоді не пішов голосувати взагалі, напевно дарма.
Таки Порох у теперішній ситуації був би на своєму місці, а можливо б до такого і не довів би, пропетляв..
На жаль, нас було замало...
Старий ворожий наратив - "ви не хочете здавати Україну, бо самі не на фронті! Інакше давно підписали б капітуляцію, яку ми старанно обзиваємо мирною угодою".
Ботоферма ігорёні кравченка - підключайтесь!
Якщо долю України мають вирішувати лише ті, хто в окопах, то якого дідька ти патякаєш?
То якого дідька ти патякаєш, якщо долю України мають право вирішувати лише українські солдати?
Трамп же поводить себе як рекeтир, який хоче заробити на переговорах і якому потрібно за все платити (не за допомогу, а щоб не напаскудив).
"Я вважаю, що позиція адміністрації Трампа щодо України є ганебною…Спроба змусити Україну погодитися на угоду про капітуляцію з Путіним - це ганьба. Думаю, зусилля, які путін і Трамп докладають, щоб отримати вигоду зі страждань і смертей українського народу, є історичною помилкою і корупцією найвищого ступеня".
Про це пише видання The Wall Street Journal у статті від 12 лютого.
До цього часу інфу було засекречено. Мабуть її взагалі не дуже хотіла розсекретити НАТа.
Як розповіли джерела видання, один з українських підрозділів чисельністю приблизно 10 військових атакував сили НАТО.
Десять!
Ще раз... 10 (десять) українців.
А спартанців було 300 (триста)..
Стен Рейманн, колишній командир Центру військової розвідки Естонії, сказав,
- що результати цих навчань стали «шоком» для військових керівників і особового складу НАТО.
Навчання Hedgehog 2025 об'єднали понад 16 000 військових із 12 країн НАТО, які тренувалися разом з українськими операторами безпілотників, зокрема військовими, тимчасово відрядженими з фронту.
Зеля - один з тих, хто допустив цю "помилку". Бо на початку тих переговорів мав би заявити: без Євросоюзу, якому ***** також висунув ультматум в одному пакеті з Україною, жодні мирні плани обговорювати не буду.
А в гнилій реальності на сцену виходять PDFіл трамп і трансвестит Венс і на "перемовинах" б'ють Україну по носу, зупиняючи постачання зброї і розвідданих.
Все, чого міг досягти бідоносець Zеленський такою відмовою - залишення ЗСУ без зброї і ракет для Patriot.
Пам'ятаю лише, що трамп вже кілька разів нашкодив Україні, вперше - руками свого спікера Джонсона, який відмовлявся ставити на голосування допомогу Україні ще при Байдені.
І як би там не було - через 4 місяці тоді в 2024-му Трамп "пішов взад": Джонсон поставив на розгляд питання про допомогу Ізраїлю та Україні.
О предстоящих переговорах в Женеве. Ждать от них чего-то в любом случае было невозможно. Переговоры эти - это дипломатическая борьба Украины и России за то, чтобы Трамп не делал ничего в пользу другой стороны. То, что российских переговорщиков снова возглавит ничего не решающий пропагандист путинского «курса истории» Мединский, говорит о том, что путин вообще не собирается обсуждать на этих переговорах что бы то ни было, даже технические параметры гипотетического прекращения огня.
Женева - любимое место еще советских переговорщиков, которые годами вели там переговоры с американскими делегациями о сокращении вооружений, о прекращении «с сохранением лица» своей агрессии в Афганистане. Советские участники тех переговоров были, вероятно, счастливы, и мечтали, чтобы переговоры, как и их поездки в Женеву, продолжались бесконечно долго.
Единственное, о чем можно было раньше договориться с Мединским, - это об обмене военнопленных.
А американский реальный коллективный государственный секретарь «Виткофф-Кушнер» будет вести в Женеве одновременно переговоры с Украиной и Россией и с Ираном о его ядерной и ракетной программах.