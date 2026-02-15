Зеленський: Відсутність Європи на переговорах – помилка

Президент Володимир Зеленський вважає великою помилкою те, що Європа наразі не присутня за столом переговорів щодо припинення війни Росії проти України.

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Європа відсутня за столом перемовин

Глава держави наголосив, що Україна сподівається, що тристоронні переговори за участі Росії та США будуть серйозними та предметними, однак "іноді відчувається, ніби сторони говорять про цілковито різні речі".

"Американці часто повертаються до питання поступок. І надто часто ці поступки обговорюються в контексті лише України - не Росії. Європа практично не присутня за столом. Це велика помилка, на мою думку",- сказав президент.

Зеленський зазначив, що російська сторона під час переговорів часто робить відсилку до певного "духу Анкориджа" (йдеться про зустріч президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна на Алясці, - ред.), додавши, що ми "можемо лише здогадуватися, що вони реально мають на увазі".

При цьому саме українці, за очільника держави, намагаються залучити Європу у процес перемовин, щоб їхні інтереси і голос враховувалися.

"Україна зробить все, дійсно все, щоби зробити ці переговори успішними. Ми вкладалися у цей процес, і ми на постійному зв'язку зі (спецпосланцями президента США, - ред.) Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером і з усіма, кого призначає президент Трамп",- сказав Зеленський.

