Зеленський: Відсутність Європи на переговорах – помилка

Зеленський наполягає на участі ЄС у мирному треку

Президент Володимир Зеленський вважає великою помилкою те, що Європа наразі не присутня за столом переговорів щодо припинення війни Росії проти України.

Про це він сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Європа відсутня за столом перемовин 

Глава держави наголосив, що Україна сподівається, що тристоронні переговори за участі Росії та США будуть серйозними та предметними, однак "іноді відчувається, ніби сторони говорять про цілковито різні речі".

"Американці часто повертаються до питання поступок. І надто часто ці поступки обговорюються в контексті лише України - не Росії. Європа практично не присутня за столом. Це велика помилка, на мою думку",- сказав президент.

Зеленський зазначив, що російська сторона під час переговорів часто робить відсилку до певного "духу Анкориджа" (йдеться про зустріч президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна на Алясці, - ред.), додавши, що ми "можемо лише здогадуватися, що вони реально мають на увазі".

При цьому саме українці, за очільника держави, намагаються залучити Європу у процес перемовин, щоб їхні інтереси і голос враховувалися.

"Україна зробить все, дійсно все, щоби зробити ці переговори успішними. Ми вкладалися у цей процес, і ми на постійному зв'язку зі (спецпосланцями президента США, - ред.) Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером і з усіма, кого призначає президент Трамп",- сказав Зеленський.

Нові раунди перемовин 

Європа (2464) Зеленський Володимир (27822) перемовини (3777) росія (70111) США (26584)
Топ коментарі
Хто б казав, помилка папи Саші.
15.02.2026 01:50 Відповісти
Помилка це ти як президент. Жаль що я тоді не пішов голосувати.
P.S.: аналізуючи соцмережі, та дивлячись на реакцію знайомих які раніше казали що Зе то клоун, а в день виборів (або ближче до них), особисто мені казали що краще не голосувати за крадіїв, корупціонерів і т.п. Я тоді не пішов голосувати взагалі, напевно дарма.
15.02.2026 02:42 Відповісти
Європа, яка зараз майже на 100% фінансує Україну, повинна бути за столом переговорів щодо припинення війни Росії проти України.

Трамп же поводить себе як рекeтир, який хоче заробити на переговорах і якому потрібно за все платити (не за допомогу, а щоб не напаскудив).
15.02.2026 05:28 Відповісти
Помилка це чи не помилка, але нічого не виправиш.
Європа не при делах і це факт.
15.02.2026 01:49 Відповісти
І що він не вірно сказав?
15.02.2026 13:12 Відповісти
Зебіба, поверни ядерну зброю, я все прощу!
15.02.2026 01:54 Відповісти
Теж шкодую, що тоді у квітні 2019-го, у другому турі, намалював на бюлетні велику дулю...
Таки Порох у теперішній ситуації був би на своєму місці, а можливо б до такого і не довів би, пропетляв..
15.02.2026 10:17 Відповісти
А ми голосували за Пороха (і в діаспорі він таки переміг!), бо розуміємо різницю між другом та ворогом, захисником та зрадником, персонажем та актором, а ще - між правдою та наклепом і брехнею.
На жаль, нас було замало...
15.02.2026 11:18 Відповісти
Овочі натиснули "мені подобається". А тепер вчимося думати головою, а не дупою.

Старий ворожий наратив - "ви не хочете здавати Україну, бо самі не на фронті! Інакше давно підписали б капітуляцію, яку ми старанно обзиваємо мирною угодою".

Ботоферма ігорёні кравченка - підключайтесь!
15.02.2026 09:30 Відповісти
Ну ти ж не ботоферма, з окопу пишеш ?
15.02.2026 10:09 Відповісти
Ще трошки і заробиш на бояру
Якщо долю України мають вирішувати лише ті, хто в окопах, то якого дідька ти патякаєш?
15.02.2026 10:30 Відповісти
ТИ не відповів, в окопі чи ні .
15.02.2026 10:47 Відповісти
Кацапській ботофермі не відповідаю.

То якого дідька ти патякаєш, якщо долю України мають право вирішувати лише українські солдати?
15.02.2026 11:13 Відповісти
придурок - згадай як ти, ідіот, хаяв туж Европу в угоду Трампу у Мюніші, на конференції безпеки. От далиж дебіли 73% таку тваринку у презеденти.
15.02.2026 05:16 Відповісти
Він вже не пом'ятає !
15.02.2026 08:48 Відповісти
Xіларі Клінтон під час панельної дискусії в рамках Мюнхенської конференції з безпеки:

"Я вважаю, що позиція адміністрації Трампа щодо України є ганебною…Спроба змусити Україну погодитися на угоду про капітуляцію з Путіним - це ганьба. Думаю, зусилля, які путін і Трамп докладають, щоб отримати вигоду зі страждань і смертей українського народу, є історичною помилкою і корупцією найвищого ступеня".
15.02.2026 06:37 Відповісти
Коли Голобородько вчив українців, як жити , було "смішно", але коли воно починає вчить весь світ - пора міняти препарати по рецепту.
15.02.2026 05:44 Відповісти
15.02.2026 06:09 Відповісти
Під час навчань Hedgehog 2025 у травні 2025 року українські оператори дронів розбили зведену бойову групу чисельністю кілька тисяч військових НАТО.

Про це пише видання The Wall Street Journal у статті від 12 лютого.
До цього часу інфу було засекречено. Мабуть її взагалі не дуже хотіла розсекретити НАТа.
Як розповіли джерела видання, один з українських підрозділів чисельністю приблизно 10 військових атакував сили НАТО.
Десять!
Ще раз... 10 (десять) українців.
А спартанців було 300 (триста)..
15.02.2026 06:13 Відповісти
Приблизно за пів дня оператори дронів умовно знищили 17 одиниць бронетехніки та завдали 30 ударів по інших цілях.
Стен Рейманн, колишній командир Центру військової розвідки Естонії, сказав,
- що результати цих навчань стали «шоком» для військових керівників і особового складу НАТО.

Навчання Hedgehog 2025 об'єднали понад 16 000 військових із 12 країн НАТО, які тренувалися разом з українськими операторами безпілотників, зокрема військовими, тимчасово відрядженими з фронту.
15.02.2026 06:14 Відповісти
Під час навчань Hedgehog 2025 у травні 2025 року "грали в шашки в піддавки", щоб показати, що буде під час атаки дронів до якої ніхто не готовий і якої ніхто не чекав.
15.02.2026 06:23 Відповісти
Це вже перемога чи ще ні?
15.02.2026 06:16 Відповісти
Європа не блокує російський танкерний флот, не вводить санкції проти росатому. Не надає ракети для ударів по ерефії. Не пропонує свого мирного плану - вона не має права на місце за столом переговорів.
15.02.2026 07:21 Відповісти
Цікаво, в звідки до нас поступає зброя, та **********,
15.02.2026 07:42 Відповісти
Не звертайте уваги; він тут за гроші.
15.02.2026 08:22 Відповісти
15.02.2026 07:27 Відповісти
Дійшло нарешті.
15.02.2026 07:39 Відповісти
Сама велика помилка--що ти ще не на каштані вісиш догори дриґом, оманський вояджере!
15.02.2026 08:20 Відповісти
Помилка,володька,то ти.
15.02.2026 08:29 Відповісти
В чому ти погодився на перемовини з США, сподівався на штучні гарантії ?
15.02.2026 08:45 Відповісти
Цікаво цікаво, а чи не найвеличніший її витіснив з перемовин?
15.02.2026 08:57 Відповісти
На переговорах не має ні Європи, ні України!
15.02.2026 08:58 Відповісти
Справді, це - не злочин. Це ще більше за злочин; це - помилка.
Зеля - один з тих, хто допустив цю "помилку". Бо на початку тих переговорів мав би заявити: без Євросоюзу, якому ***** також висунув ультматум в одному пакеті з Україною, жодні мирні плани обговорювати не буду.
15.02.2026 09:29 Відповісти
Це в ідеальному світі, де люди самі завжди дотримуються тих правил, які вони оголосили для інших.
А в гнилій реальності на сцену виходять PDFіл трамп і трансвестит Венс і на "перемовинах" б'ють Україну по носу, зупиняючи постачання зброї і розвідданих.
Все, чого міг досягти бідоносець Zеленський такою відмовою - залишення ЗСУ без зброї і ракет для Patriot.
15.02.2026 09:50 Відповісти
Ракети для Петріотів нині йдуть через PURL. Якби Трамп їх заблокував - як ти дуиаєш, що би сказали йому штатівські виробники зброї?
15.02.2026 10:14 Відповісти
Гадки не маю, наскільки впливове там "збройне лоббі".
Пам'ятаю лише, що трамп вже кілька разів нашкодив Україні, вперше - руками свого спікера Джонсона, який відмовлявся ставити на голосування допомогу Україні ще при Байдені.
15.02.2026 10:32 Відповісти
Лоббі там надзвичайно сильне.
І як би там не було - через 4 місяці тоді в 2024-му Трамп "пішов взад": Джонсон поставив на розгляд питання про допомогу Ізраїлю та Україні.
15.02.2026 14:33 Відповісти
Помилка зійшла на пост президента в 2019, оце найбільша помилка в історії України, воно повинно виступати максимум в кривому розі в якомусь кабаку
15.02.2026 11:49 Відповісти
А нах ти погодився на це?
15.02.2026 13:21 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-glavnoe-k-koncu-nedeli-subbota-14-fevralya-2026---igor-aizenberg/184425#gsc.tab=0 професор Манхеттенського універу Ігор Айзенберг про Трампа і переговори:
О предстоящих переговорах в Женеве. Ждать от них чего-то в любом случае было невозможно. Переговоры эти - это дипломатическая борьба Украины и России за то, чтобы Трамп не делал ничего в пользу другой стороны. То, что российских переговорщиков снова возглавит ничего не решающий пропагандист путинского «курса истории» Мединский, говорит о том, что путин вообще не собирается обсуждать на этих переговорах что бы то ни было, даже технические параметры гипотетического прекращения огня.
Женева - любимое место еще советских переговорщиков, которые годами вели там переговоры с американскими делегациями о сокращении вооружений, о прекращении «с сохранением лица» своей агрессии в Афганистане. Советские участники тех переговоров были, вероятно, счастливы, и мечтали, чтобы переговоры, как и их поездки в Женеву, продолжались бесконечно долго.
Единственное, о чем можно было раньше договориться с Мединским, - это об обмене военнопленных.
А американский реальный коллективный государственный секретарь «Виткофф-Кушнер» будет вести в Женеве одновременно переговоры с Украиной и Россией и с Ираном о его ядерной и ракетной программах.
15.02.2026 14:13 Відповісти
 
 