1 390 31

Зеленский: Отсутствие Европы на переговорах - ошибка

Зеленский настаивает на участии ЕС в мирном треке

Президент Владимир Зеленский считает большой ошибкой то, что Европа пока не присутствует за столом переговоров о прекращении войны России против Украины.

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает DW

Европа отсутствует за столом переговоров 

Глава государства подчеркнул, что Украина надеется, что трехсторонние переговоры с участием России и США будут серьезными и предметными, однако "иногда чувствуется, будто стороны говорят о совершенно разных вещах".

"Американцы часто возвращаются к вопросу уступок. И слишком часто эти уступки обсуждаются в контексте только Украины - не России. Европа практически не присутствует за столом. Это большая ошибка, по моему мнению", - сказал президент.

Зеленский отметил, что российская сторона во время переговоров часто делает отсылку к определенному "духу Анкориджа" (речь идет о встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на Аляске, - ред.), добавив, что мы "можем только догадываться, что они реально имеют в виду".

При этом именно украинцы, по словам главы государства, пытаются привлечь Европу в процесс переговоров, чтобы их интересы и голос учитывались.

"Украина сделает все, действительно все, чтобы эти переговоры были успешными. Мы вкладывались в этот процесс, и мы на постоянной связи со (спецпосланцами президента США, - ред.) Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и со всеми, кого назначает президент Трамп", - сказал Зеленский.

Новые раунды переговоров 

Топ комментарии
+8
Хто б казав, помилка папи Саші.
15.02.2026 01:50 Ответить
+6
Помилка це ти як президент. Жаль що я тоді не пішов голосувати.
P.S.: аналізуючи соцмережі, та дивлячись на реакцію знайомих які раніше казали що Зе то клоун, а в день виборів (або ближче до них), особисто мені казали що краще не голосувати за крадіїв, корупціонерів і т.п. Я тоді не пішов голосувати взагалі, напевно дарма.
15.02.2026 02:42 Ответить
+5
Помилка це коли від України на переговорах жодної людини, яка має родичів, дітей на нулі. Умєров, наприклад, своїх діток в Європі заховав. Та всі вони давно мають теплі гнізда поза Україною. А доля України їм щиро нецікава. Тому за гроші "західних партнерів" можна воювати руками, ногами та головами інших до нескінченості.
15.02.2026 03:58 Ответить
Помилка це чи не помилка, але нічого не виправиш.
Європа не при делах і це факт.
15.02.2026 01:49 Ответить
Хто б казав, помилка папи Саші.
15.02.2026 01:50 Ответить
Зебіба, поверни ядерну зброю, я все прощу!
15.02.2026 01:54 Ответить
Та йди в сраку чмо.
15.02.2026 02:27 Ответить
Помилка це ти як президент. Жаль що я тоді не пішов голосувати.
P.S.: аналізуючи соцмережі, та дивлячись на реакцію знайомих які раніше казали що Зе то клоун, а в день виборів (або ближче до них), особисто мені казали що краще не голосувати за крадіїв, корупціонерів і т.п. Я тоді не пішов голосувати взагалі, напевно дарма.
15.02.2026 02:42 Ответить
Помилка це коли від України на переговорах жодної людини, яка має родичів, дітей на нулі. Умєров, наприклад, своїх діток в Європі заховав. Та всі вони давно мають теплі гнізда поза Україною. А доля України їм щиро нецікава. Тому за гроші "західних партнерів" можна воювати руками, ногами та головами інших до нескінченості.
15.02.2026 03:58 Ответить
придурок - згадай як ти, ідіот, хаяв туж Европу в угоду Трампу у Мюніші, на конференції безпеки. От далиж дебіли 73% таку тваринку у презеденти.
15.02.2026 05:16 Ответить
Він вже не пом'ятає !
15.02.2026 08:48 Ответить
Європа, яка зараз майже на 100% фінансує Україну, повинна бути за столом переговорів щодо припинення війни Росії проти України.

Трамп же поводить себе як рекeтир, який хоче заробити на переговорах і якому потрібно за все платити (не за допомогу, а щоб не напаскудив).
15.02.2026 05:28 Ответить
Xіларі Клінтон під час панельної дискусії в рамках Мюнхенської конференції з безпеки:

"Я вважаю, що позиція адміністрації Трампа щодо України є ганебною…Спроба змусити Україну погодитися на угоду про капітуляцію з Путіним - це ганьба. Думаю, зусилля, які путін і Трамп докладають, щоб отримати вигоду зі страждань і смертей українського народу, є історичною помилкою і корупцією найвищого ступеня".
15.02.2026 06:37 Ответить
Коли Голобородько вчив українців, як жити , було "смішно", але коли воно починає вчить весь світ - пора міняти препарати по рецепту.
15.02.2026 05:44 Ответить
15.02.2026 06:09 Ответить
Під час навчань Hedgehog 2025 у травні 2025 року українські оператори дронів розбили зведену бойову групу чисельністю кілька тисяч військових НАТО.

Про це пише видання The Wall Street Journal у статті від 12 лютого.
До цього часу інфу було засекречено. Мабуть її взагалі не дуже хотіла розсекретити НАТа.
Як розповіли джерела видання, один з українських підрозділів чисельністю приблизно 10 військових атакував сили НАТО.
Десять!
Ще раз... 10 (десять) українців.
А спартанців було 300 (триста)..
15.02.2026 06:13 Ответить
Приблизно за пів дня оператори дронів умовно знищили 17 одиниць бронетехніки та завдали 30 ударів по інших цілях.
Стен Рейманн, колишній командир Центру військової розвідки Естонії, сказав,
- що результати цих навчань стали «шоком» для військових керівників і особового складу НАТО.

Навчання Hedgehog 2025 об'єднали понад 16 000 військових із 12 країн НАТО, які тренувалися разом з українськими операторами безпілотників, зокрема військовими, тимчасово відрядженими з фронту.
15.02.2026 06:14 Ответить
Під час навчань Hedgehog 2025 у травні 2025 року "грали в шашки в піддавки", щоб показати, що буде під час атаки дронів до якої ніхто не готовий і якої ніхто не чекав.
15.02.2026 06:23 Ответить
Це вже перемога чи ще ні?
15.02.2026 06:16 Ответить
Європа не блокує російський танкерний флот, не вводить санкції проти росатому. Не надає ракети для ударів по ерефії. Не пропонує свого мирного плану - вона не має права на місце за столом переговорів.
15.02.2026 07:21 Ответить
Цікаво, в звідки до нас поступає зброя, та **********,
15.02.2026 07:42 Ответить
Не звертайте уваги; він тут за гроші.
15.02.2026 08:22 Ответить
15.02.2026 07:27 Ответить
Дійшло нарешті.
15.02.2026 07:39 Ответить
Сама велика помилка--що ти ще не на каштані вісиш догори дриґом, оманський вояджере!
15.02.2026 08:20 Ответить
Помилка,володька,то ти.
15.02.2026 08:29 Ответить
В чому ти погодився на перемовини з США, сподівався на штучні гарантії ?
15.02.2026 08:45 Ответить
Цікаво цікаво, а чи не найвеличніший її витіснив з перемовин?
15.02.2026 08:57 Ответить
На переговорах не має ні Європи, ні України!
15.02.2026 08:58 Ответить
 
 