Зеленский: Отсутствие Европы на переговорах - ошибка

Президент Владимир Зеленский считает большой ошибкой то, что Европа пока не присутствует за столом переговоров о прекращении войны России против Украины.

Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Европа отсутствует за столом переговоров

Глава государства подчеркнул, что Украина надеется, что трехсторонние переговоры с участием России и США будут серьезными и предметными, однако "иногда чувствуется, будто стороны говорят о совершенно разных вещах".

"Американцы часто возвращаются к вопросу уступок. И слишком часто эти уступки обсуждаются в контексте только Украины - не России. Европа практически не присутствует за столом. Это большая ошибка, по моему мнению", - сказал президент.

Зеленский отметил, что российская сторона во время переговоров часто делает отсылку к определенному "духу Анкориджа" (речь идет о встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на Аляске, - ред.), добавив, что мы "можем только догадываться, что они реально имеют в виду".

При этом именно украинцы, по словам главы государства, пытаются привлечь Европу в процесс переговоров, чтобы их интересы и голос учитывались.

"Украина сделает все, действительно все, чтобы эти переговоры были успешными. Мы вкладывались в этот процесс, и мы на постоянной связи со (спецпосланцами президента США, - ред.) Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и со всеми, кого назначает президент Трамп", - сказал Зеленский.

Новые раунды переговоров

