Зеленский: Отсутствие Европы на переговорах - ошибка
Президент Владимир Зеленский считает большой ошибкой то, что Европа пока не присутствует за столом переговоров о прекращении войны России против Украины.
Об этом он сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.
Европа отсутствует за столом переговоров
Глава государства подчеркнул, что Украина надеется, что трехсторонние переговоры с участием России и США будут серьезными и предметными, однако "иногда чувствуется, будто стороны говорят о совершенно разных вещах".
"Американцы часто возвращаются к вопросу уступок. И слишком часто эти уступки обсуждаются в контексте только Украины - не России. Европа практически не присутствует за столом. Это большая ошибка, по моему мнению", - сказал президент.
Зеленский отметил, что российская сторона во время переговоров часто делает отсылку к определенному "духу Анкориджа" (речь идет о встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на Аляске, - ред.), добавив, что мы "можем только догадываться, что они реально имеют в виду".
При этом именно украинцы, по словам главы государства, пытаются привлечь Европу в процесс переговоров, чтобы их интересы и голос учитывались.
"Украина сделает все, действительно все, чтобы эти переговоры были успешными. Мы вкладывались в этот процесс, и мы на постоянной связи со (спецпосланцами президента США, - ред.) Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и со всеми, кого назначает президент Трамп", - сказал Зеленский.
Новые раунды переговоров
- Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17-18 февраля в Женеве состоится новый раунд переговоров с участием Украины, России и США.
- В РФ заявили, что российскую делегацию на следующем раунде переговоров между Украиной, США и Россией 17-18 февраля в швейцарской Женеве возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Європа не при делах і це факт.
P.S.: аналізуючи соцмережі, та дивлячись на реакцію знайомих які раніше казали що Зе то клоун, а в день виборів (або ближче до них), особисто мені казали що краще не голосувати за крадіїв, корупціонерів і т.п. Я тоді не пішов голосувати взагалі, напевно дарма.
Трамп же поводить себе як рекeтир, який хоче заробити на переговорах і якому потрібно за все платити (не за допомогу, а щоб не напаскудив).
"Я вважаю, що позиція адміністрації Трампа щодо України є ганебною…Спроба змусити Україну погодитися на угоду про капітуляцію з Путіним - це ганьба. Думаю, зусилля, які путін і Трамп докладають, щоб отримати вигоду зі страждань і смертей українського народу, є історичною помилкою і корупцією найвищого ступеня".
Про це пише видання The Wall Street Journal у статті від 12 лютого.
До цього часу інфу було засекречено. Мабуть її взагалі не дуже хотіла розсекретити НАТа.
Як розповіли джерела видання, один з українських підрозділів чисельністю приблизно 10 військових атакував сили НАТО.
Десять!
Ще раз... 10 (десять) українців.
А спартанців було 300 (триста)..
Стен Рейманн, колишній командир Центру військової розвідки Естонії, сказав,
- що результати цих навчань стали «шоком» для військових керівників і особового складу НАТО.
Навчання Hedgehog 2025 об'єднали понад 16 000 військових із 12 країн НАТО, які тренувалися разом з українськими операторами безпілотників, зокрема військовими, тимчасово відрядженими з фронту.