Украина готовится к переговорам с США и Россией в Женеве 17–18 февраля, - Умеров

Украинская делегация уже начала подготовку к встрече с США и Россией. Цель переговоров – предметные решения для устойчивого и длительного мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

"Президент Украины определил предварительный состав переговорной группы. Вместе со мной в состав делегации войдут: Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий", – говорится в сообщении.

Умеров подчеркнул, что команда сформирована с учетом военной, политической и безопасности составляющих процесса.

"Будем работать над предметными решениями в пределах определенных главой государства рамок. Цель неизменна – устойчивый и длительный мир.



Готовимся к серьезной и ответственной работе", - добавил секретарь СНБО.

Что предшествовало?

Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.



В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.

