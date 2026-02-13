РУС
2 544 47

Украина готовится к переговорам с США и Россией в Женеве 17–18 февраля, - Умеров

Женева, 17–18 февраля: трехсторонние переговоры Украины, США и России

Украинская делегация уже начала подготовку к встрече с США и Россией. Цель переговоров – предметные решения для устойчивого и длительного мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

"Президент Украины определил предварительный состав переговорной группы. Вместе со мной в состав делегации войдут: Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий", – говорится в сообщении.

Умеров подчеркнул, что команда сформирована с учетом военной, политической и безопасности составляющих процесса.

"Будем работать над предметными решениями в пределах определенных главой государства рамок. Цель неизменна – устойчивый и длительный мир.

Готовимся к серьезной и ответственной работе", - добавил секретарь СНБО.

Что предшествовало?

+20
Чому Уморов не в СІЗО?
13.02.2026 14:46 Ответить
+14
це ж сюр що Україну представляє ГНИДА умєров з нерухомістю в США ..

по вуха замараний в корупції і крові українців
13.02.2026 14:47 Ответить
+13
Вірблюда питають, чому у нього горб кривий.

А вірблюд і каже - подивіться на мене, шо у мене вообще рівне.

Подивись на цю "владу". Шо у неї вообще не "умеров" ?
13.02.2026 14:52 Ответить
відірвали чувака від сім'ї в Майямі...
13.02.2026 14:45 Ответить
Російську делегацію на переговорах очолить маланець Медінський, американську делегацію - маланці Кушнер і Віткофф, зате українську делегацію очолять "щирі українці" Умеров і Арахамія. Ото буде веселий междусобойчик. Особливо, якщо врахувати, що сім'я Умерова в США і він має нерухомість у Флоріді. Зберуться справжні "борці за інтереси України".
14.02.2026 00:28 Ответить
Треба було прибиральницю з ВР відправити на переговори. Якраз буде рівня Мединському.
13.02.2026 14:45 Ответить
"Треба було прибиральницю з ВР відправити на переговори. Якраз буде рівня Мединському"

прибиральниця это слишком круто, умеров есть
13.02.2026 15:03 Ответить
🔥🔥🔥
13.02.2026 15:17 Ответить
Якась приблудна сухумська макака ,арахламідіі , яка навіть не мала права стати ,депутатом , в 4*ухилянта , підручного ФСБ зеленського , вирішує долю української нації , а умеров татарський зрадник в Стамбулі відрікся, від Криму
13.02.2026 19:49 Ответить
Готуємося до серйозної і відповідальної роботи", - додав секретар РНБО. Джерело: https://censor.net/ua/n3600425
до серьозної роботи з медінським ?
13.02.2026 14:45 Ответить
Ти дурачьок ?

От сидиш ти в Майямі з сім'єю і раз втричі ходиш на гольф-поле захищати Україну.

А тут тобі вдруг кажуть - бери чімадан і хірячь в Швейцарію.

Ну хіба б ти не був расстроєн ?
13.02.2026 14:48 Ответить
Чому Уморов не в СІЗО?
13.02.2026 14:46 Ответить
тому, що вся " влада" по факту - злочиннє угрупування по ліквідації Держави , належить зе Зраднику мірзенному виродку , плем'я говнобородьок
13.02.2026 19:51 Ответить
Досушує сухарі!
13.02.2026 20:24 Ответить
Там якийсь договірняк із ФБР - давав свідчення померов
14.02.2026 12:17 Ответить
це ж сюр що Україну представляє ГНИДА умєров з нерухомістю в США ..

по вуха замараний в корупції і крові українців
13.02.2026 14:47 Ответить
Вірблюда питають, чому у нього горб кривий.

А вірблюд і каже - подивіться на мене, шо у мене вообще рівне.

Подивись на цю "владу". Шо у неї вообще не "умеров" ?
13.02.2026 14:52 Ответить
100%
13.02.2026 15:03 Ответить
Так це і є портрет українця. Он закордонні патріоти саме більше кричать про кордони 91, хоча мають сім'ї та облаштований побут в інших країнах.
13.02.2026 18:29 Ответить
тому, що вони нормальні , не обирали *********** тряпку -" буратіно" , яка з першого дня прішествія почала, ліквідацію Держави ,виконуючи всі завдання ФСБ , через зрадника деркача, захарченко, сівковича ……! призначаючи тих " хароших хлопців" , які були потрібні рашистським вбивцям :татаров ермак гетьманцев галущенко, Кулініч, Баканов, ермолаев …………
13.02.2026 19:57 Ответить
Про що рустємчик чеше? Які можуть бути переговори з мединським?
13.02.2026 14:48 Ответить
та там міліметри до вирішення зостались
13.02.2026 15:20 Ответить
які "предметні рішення", якщо згоди по головних питання немає і бути не може? трампу то вже взагалі пікуй, він переймається майбутніми виборами та завтра даси команду виходити з перемовин, бо за 24 години його величного президенства ніц не вийшло, тож ібіться самі...
13.02.2026 14:52 Ответить
Намагаються прощупати, наскільки Зеля готовий до капітуляції. Те, що не зможуть дожати зараз, будуть дожимати після викиду компромату на найпотужнішого
13.02.2026 14:55 Ответить
Воно готове ще з 2019 року. Але чомусь не получається))
13.02.2026 15:02 Ответить
- бо мало не щодня проходили акції "Ні капітуляції!"
13.02.2026 15:08 Ответить
Умєров, як йде бізнес на США? Без проблем? Все добре? Хвилююся...
13.02.2026 15:00 Ответить
туда Дида Панаса нужно, что бы мединский не скучал.
13.02.2026 15:02 Ответить
Так казали же що переговори зайшли в глухий кут?
13.02.2026 15:27 Ответить
Від цього курдюка користі ніякої .
13.02.2026 15:37 Ответить
Значить 16 треба чекати чергового масованого удару по Україні, можливо навіть із застосуванням "Орєшніка".
13.02.2026 15:37 Ответить
Знову цирк продовжуєтся з умеровим ,арахамією корупціонерами негідниками з кацапії псевдоісторик медінський . Невже хтось вірить їм ?
13.02.2026 15:40 Ответить
...мед-ин-сь- кий знає свою справу: з г.... лепить історію вялікаї расєї...
і дітки на расєї вчаться по його підручникам... вважати, що знищення українства це добра справа во славу миролюбного руцкага атечества, якому загрожують нацисти бЕндери...
13.02.2026 19:21 Ответить
Тебе, єрмак в сауні зачекався...
13.02.2026 15:41 Ответить
Яби відправив Дзідзьо та Ляшка, без жартів 🤔
13.02.2026 15:41 Ответить
Це треба кому ? Зеленському та Трампу ?
13.02.2026 15:59 Ответить
нАглоСаксонський прихвостень, неСлов'янин , рєшатиме . ПХ-ха
13.02.2026 16:21 Ответить
Поки наш ішак кожен місяць тренується у переговори - нас стирають з лиця землі
13.02.2026 16:26 Ответить
13.02.2026 16:59 Ответить
лашара
13.02.2026 17:28 Ответить
radiosvoboda.org

На початку лютого The Washington Post із посиланням на власне джерело повідомив: чиновники фінансового блоку уряду попередили путіна про загрозу масштабної економічної кризи в РФ уже за три-чотири місяці - тобто до початку літа 2026 року.

Хоча будь-яка статистика в Росії оприлюднюється дуже обмежено, і навіть цим даним експерти не довіряють цілком, проблеми з силами та засобами для війни Росії очевидні. Однак є ресурс, з яким Кремль, схоже, досі не має відчутних проблем. Цей ресурс - пропаганда. Вужче - той самий наратив про непереможність Росії і її здатність воювати вічно.
13.02.2026 18:17 Ответить
На думку аналітиків CSIS, Росія переконана: вона може перемогти Україну, дочекавшись, поки підтримка США та Заходу загалом вичерпається. А це, своєю чергою, послабить волю України до боротьби, що призведе до поразки і на полі бою.

При цьому у CSIS зазначають, що ця неоголошена публічно теорія перемоги Росії - нова. Попередня ж спиралась на «п'яту колону».

«Початковий розрахунок будувався на тому, що кампанія «шоку та трепету», поєднана зі знеголовленням політичного керівництва України, дозволить проросійським елементам захопити владу за підтримки російських окупаційних сил. Для путіна це означало захоплення Києва за три дні», - пояснили аналітики.
13.02.2026 18:18 Ответить
Перебільшення здобутків на полі бою є ключовою складовою нинішньої теорії перемоги Росії. путін та голова Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов постійно заявляють про захоплення міст чи їхніх частин, що не відповідає дійсності і підтверджується даними об'єктивного контролю.
13.02.2026 18:21 Ответить
Росія може вічно воювати, якщо вона виграє - якщо вона програє або хоча б не може просуватися, тобто якщо фронт стане мертвий, вон, не провоює і кількох місяців.
Для того, щоб у них якимось чином працювали державні інститути, їм потрібне постійне усвідомлення того, що вони захоплюють території: хоч кілометрик, хоч пів кілометрика.
13.02.2026 18:24 Ответить
То чого до Канади втік і наплював на присягу з такими переможними реляціями? Чуємо це вже 12 років, що фонд національного чогось-там вичерпається і т.д. Але коли в ООН наш представник почав це розповідати, коли треба було розповідати про обстріли і злочини РФ, це був нонсенс. Хто писав ту промову..
А цих болтунів добре було б побачити в окопі без грілок, які вкрала влада, по 20-градусному морозу і під кабами, і подивитись на їхній настрій. Бо путлер вимагає відкату всього НАТО до кордонів 97-го року, а віддуваємось одні ми, вірніше, хворі люди, яких зараз хапають.
14.02.2026 09:26 Ответить
Дякую 73 ненормальних, тепер оці чорти будуть вирішувати нашу долю
13.02.2026 20:04 Ответить
работай! Братик!
13.02.2026 21:51 Ответить
Якась умєрхамія
14.02.2026 06:56 Ответить
А все клоуны из зеленого цирка там будут,или только кого главный клоун назначил? Они ездят только чтобы с них лишний раз поржал весь цивилизованный мир,того что они сделали с Украиной им мало?
14.02.2026 07:56 Ответить
 
 