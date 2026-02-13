Украина готовится к переговорам с США и Россией в Женеве 17–18 февраля, - Умеров
Украинская делегация уже начала подготовку к встрече с США и Россией. Цель переговоров – предметные решения для устойчивого и длительного мира.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.
"Президент Украины определил предварительный состав переговорной группы. Вместе со мной в состав делегации войдут: Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий", – говорится в сообщении.
Умеров подчеркнул, что команда сформирована с учетом военной, политической и безопасности составляющих процесса.
"Будем работать над предметными решениями в пределах определенных главой государства рамок. Цель неизменна – устойчивый и длительный мир.
Готовимся к серьезной и ответственной работе", - добавил секретарь СНБО.
Что предшествовало?
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
-
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
прибиральниця это слишком круто, умеров есть
до серьозної роботи з медінським ?
От сидиш ти в Майямі з сім'єю і раз втричі ходиш на гольф-поле захищати Україну.
А тут тобі вдруг кажуть - бери чімадан і хірячь в Швейцарію.
Ну хіба б ти не був расстроєн ?
по вуха замараний в корупції і крові українців
А вірблюд і каже - подивіться на мене, шо у мене вообще рівне.
Подивись на цю "владу". Шо у неї вообще не "умеров" ?
і дітки на расєї вчаться по його підручникам... вважати, що знищення українства це добра справа во славу миролюбного руцкага атечества, якому загрожують нацисти бЕндери...
На початку лютого The Washington Post із посиланням на власне джерело повідомив: чиновники фінансового блоку уряду попередили путіна про загрозу масштабної економічної кризи в РФ уже за три-чотири місяці - тобто до початку літа 2026 року.
Хоча будь-яка статистика в Росії оприлюднюється дуже обмежено, і навіть цим даним експерти не довіряють цілком, проблеми з силами та засобами для війни Росії очевидні. Однак є ресурс, з яким Кремль, схоже, досі не має відчутних проблем. Цей ресурс - пропаганда. Вужче - той самий наратив про непереможність Росії і її здатність воювати вічно.
При цьому у CSIS зазначають, що ця неоголошена публічно теорія перемоги Росії - нова. Попередня ж спиралась на «п'яту колону».
«Початковий розрахунок будувався на тому, що кампанія «шоку та трепету», поєднана зі знеголовленням політичного керівництва України, дозволить проросійським елементам захопити владу за підтримки російських окупаційних сил. Для путіна це означало захоплення Києва за три дні», - пояснили аналітики.
Для того, щоб у них якимось чином працювали державні інститути, їм потрібне постійне усвідомлення того, що вони захоплюють території: хоч кілометрик, хоч пів кілометрика.
А цих болтунів добре було б побачити в окопі без грілок, які вкрала влада, по 20-градусному морозу і під кабами, і подивитись на їхній настрій. Бо путлер вимагає відкату всього НАТО до кордонів 97-го року, а віддуваємось одні ми, вірніше, хворі люди, яких зараз хапають.