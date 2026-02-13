Новый раунд переговоров между тремя странами может пройти уже на следующей неделе. Даты и место проведения будут сообщены дополнительно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"Есть договоренность, что он действительно состоится на следующей неделе. О месте и точных датах мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.

Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.

Что предшествовало?

