1 252 11
Переговоры России, США и Украины готовят на следующую неделю, - Песков
Новый раунд переговоров между тремя странами может пройти уже на следующей неделе. Даты и место проведения будут сообщены дополнительно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
"Есть договоренность, что он действительно состоится на следующей неделе. О месте и точных датах мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.
-
Президент Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести на следующей неделе еще один раунд переговоров о завершении войны с Россией.
Что предшествовало?
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
Топ комментарии
+1 Вадим #601947
показать весь комментарий13.02.2026 12:55 Ответить Ссылка
+1 Moshe_Dayan
показать весь комментарий13.02.2026 12:58 Ответить Ссылка
+1 Ярослав Кийко
показать весь комментарий13.02.2026 14:19 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
затягування йде успішно. сша навіть в думках не допускають допомогу Україні, а санкції посилювати не будуть, щоб не зірвати фейкові переговори
Цілком на рівні, я вважаю
путін, то чекати найближчим часом закінчення війни є марним.