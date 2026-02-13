РУС
Переговоры России, США и Украины готовят на следующую неделю, - Песков

Новый раунд переговоров РФ, США и Украины может пройти уже на следующей неделе

Новый раунд переговоров между тремя странами может пройти уже на следующей неделе. Даты и место проведения будут сообщены дополнительно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"Есть договоренность, что он действительно состоится на следующей неделе. О месте и точных датах мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам.

Что предшествовало?

На хіба , це огидне іпало?
13.02.2026 12:55 Ответить
Шось у нього правий глаз випадає
13.02.2026 12:58 Ответить
Когось воно мені нагадує оцим дивовижним та таємничим виразом очей...
13.02.2026 14:19 Ответить
На хіба , це огидне іпало?
13.02.2026 12:55 Ответить
Я тіки збираюсь обідати!
13.02.2026 12:57 Ответить
Шось у нього правий глаз випадає
13.02.2026 12:58 Ответить
глибоко пуйлу в сраку вліз
13.02.2026 12:59 Ответить
Когось воно мені нагадує оцим дивовижним та таємничим виразом очей...
13.02.2026 14:19 Ответить
Я давно казав, що треба його фотографувати до очищення валізи ху...ла, в не після
13.02.2026 14:41 Ответить
цей підор каже:

затягування йде успішно. сша навіть в думках не допускають допомогу Україні, а санкції посилювати не будуть, щоб не зірвати фейкові переговори
13.02.2026 13:26 Ответить
Знову клоуна мединського шлють, ну нам тоді треба відправити голову сільради якоїсь, не більше.
13.02.2026 13:36 Ответить
Ну так від нас мабуть знову буде завхоз і особа з якимсь медичним прізвищем... о, згадав! Хламідія!
Цілком на рівні, я вважаю
13.02.2026 14:16 Ответить
Долю миру можуть вирішити тільки два фюрера: тармп і путін. Але оскільки головним між ними є
путін, то чекати найближчим часом закінчення війни є марним.
13.02.2026 13:43 Ответить
Переговори Росії, США та України готують на наступний тиждень, (нікому не потрібне збіговисько роду Юди, із своїм рашистським другом куйло)
13.02.2026 14:19 Ответить
 
 