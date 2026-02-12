РУС
Новости Мирные переговоры Мирное соглашение между РФ и Украиной
10 114 220

Зеленский о мирном соглашении с Россией: Украина не проиграет войну и готова бороться

Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Christopher Occhicone / The Atlantic

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он предпочел бы вообще не заключать никакого соглашения, чем заставить украинский народ согласиться на "любое плохое" с РФ.

Об этом глава государства сказал в интервью The Atlantic, передает Цензор.НЕТ.

О Трампе

Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу в терминах, понятных американскому лидеру: если Трамп хочет закрепить свое наследие как миротворца и повысить свои шансы на победу в промежуточных выборах, он должен воспользоваться этим моментом, чтобы положить конец войне в Украине.

"Я думаю, что для Трампа нет большей победы, чем прекращение войны между Россией и Украиной. Дляего наследия – это номер один", – считает он.

О мирном соглашении

Как пишет издание, некоторые члены ближайшего окружения Зеленского все больше беспокоятся, что окно для заключения соглашения закрывается и что Украина будет страдать от многолетних боевых действий, если этой весной не удастся договориться о прекращении войны.

Зеленский подчеркивает, что Украина спешит прекратить войну, но не будет делать этого на унизительных условиях. По его словам, он лучше не будет заключать никакого соглашения с РФ, чем заставлять украинцев принять плохое.

"Украина не проиграет", - сказал президент, добавив, что даже после четырех лет интенсивной войны страна готова продолжать борьбу, если это необходимо для обеспечения достойного и длительного мира.

Автор: 

Топ комментарии
+31
Тобто він отак каже "зупинка війни для мене і моєї партії смерть і я буду продовжувати "боротися" і паралельно слати двушки на москву" мабуть своєю смертю він точно не помре..
12.02.2026 21:29 Ответить
+19

Войовничий лідер
12.02.2026 21:48 Ответить
+18
Це тобі личить © гарна картинка, здаля наче біля стінки стояло....
Здійснити потужність💪🇺🇦❤️❤️❤️
12.02.2026 21:25 Ответить
А як же, *****. Закон про мову, і масове книгопечатання і фільми українською саме при Пороху і почались. Зелені депутати навіть в один час це скасувати намагались.
Так що не *****.
13.02.2026 10:34 Ответить
всих на утілізацію - дронів нема мін нема зсу нема.
13.02.2026 09:53 Ответить
Капітулювати зараз на вкрай невигідних умовах НЕ МОЖНА. Але, я звертаюсь до вас - українські хапуги, корупціонери, мафіозі, їх діти та дружини, коханки та коханці. Саме ви винні в тому, що почалась війна. Ви постійно розкрадали, хтось більше, хтось менше. Гроші не йшли на побудову 5 дитячих майданчиків, а лише на 3, тому що решту ви розпихували по кишенях. Гроші не йшли з таможні на пенсії нещасним пенсіонерам, а знову ж таки ви будували собі маєтки, купляли дорогі квартири. Україну грабували, залазили в кишеню до державних грошей, тому ми занепадали та занепадали всі 30 років. Україна, як хворий, ставала слабшою та слабшою, що провокувало рашистів на агресію. Ви такі наглі, що продовжуєте красти навіть зараз, коли кращі сини пішли віддавати своє життя та здоров'я, боронячи свою країну, а по факту - ваше награбовано майно та бізнеси. Кращі хлопці пішли перші, також пішли, прості та чесні, здебільшого селяни, дуже багато з західної частини України, де звикли, що закону треба дотримуватись, вони там більш чесні та довірливі. Парадоксальним є те, що пішли боронити ваше награбоване ті, які за душею нічого не мають, ба більше, вони і живуть далеко від фронту, там де навіть не літають дрони чи ракети. Але такі люди, патріоти, пасіонарії, чесні простаки закінчуються. Залишились, скажемо, м'яко кажучи, хитруни. Які розуміють, в якій країні вони живуть. Вони задають собі правомірне питання, чому я маю йти та віддавати своє здоров'я та життя в країні, яка не буде піклуватись за моїми дітьми, за мною, не дай Боже інвалідом, а буде продовжувати красти та красти ???? На сході та півдні багато таких, хто думає, та хай би без війни рашисти прийшли - різниці не багато для простого люду. Бізнесу нема - не відіжмуть, халупка нікому не треба, говорю я російською, як вони, якось виживемо. Що наші обкрадають, що ті, хоч стріляти не будуть і тцк не буде. Тим більше, люди бачуть несправедливість не тільки в тилу, а й на війні, коли всякі професійні військові, менти заховались за 3 лінією на злачних місцях, а воюють ті, хто зброї ніколи не тримав. Я не кажу про всі випадку, але здебільшого так і є. Тому маємо, що простак після місяця учебки потрапляє на нуль і гине через пару тижнів від дрона чи обстрілу, так і не зробивши постріл, а профі сидять подалі вже роками і нормально себе почувають. Потім будуть ходити та розповідати дітям в школах, як вони горіли в танках. Герої - це прості хлопці, яких кидають на необлаштовані позиції. На приклад, взяти Суми зараз. Чому поки наші були в Суджі, там не накопали окопів, бліндажів, не перерили все від тих мотоциклів, не забетонували бункера від дронів з перископами, не закрили все їжами та колючками, не поставили пастки, та міни, міни, міни ??? Так би хлопці, які відступали, яких кидають зараз, зайшли б на облаштовані позиції. І так треба робити усюди. Кидають людину після учебки - йди на четверту, третю лінію оборони, ось інструмент, ось екскаватор. Звикай до дикого побуту, копай, бетонуй, мінуй, вчись, поки що фронт далеко. Звикай! Поступово, поступово фронт буде наближатись, чи хлопців переведуть на другу лінію оборони, а може і на першу. Але не на нуль одразу, як м'ясо рашистське. Чому є гроші на дурні проекти, дороги, зупинки, укриття, нові будинки, а на укріплення грошей нема ??? Все і всі на війну - тоді можна було б тримати оборону і перемелювати рашистські навали. Відповзати потроху, але відповзати на готові рубежі, щоб кожен метр української землі для кацапів був вбивчим. Як у Цоя люди вимагають "перемен", а по-нашому, СПРАВЕДЛИВОСТІ ! Чи можемо ми ще воювати проти рашки. Можемо! В нас загиблими близько 150 тис плюс множимо на три пораненими і хто вибув. Виходить 500 тис вибуло. Чи є ще в Україні 500 тис на наступні 3 роки війни? Люди є, але НЕмА СПРАВЕДЛИВОСТІ і і люди не хочуть помирати за українських хапуг! Ось що вбиває країну. Ми не фіни, які як один, взялись до зброї і дали відсіч більш могутньому ворогу ніж рашка, цілому СРСР на той час. Вони відстояли свою країну. А ми, гадаю, що ні, бо, на жаль, залишаємось хохлами, які у помираючої країни крадуть ліки та ковдру. Соромно та сумно від цього
13.02.2026 10:01 Ответить
Не капітулювати, а хча б намагатись домовитись. А який вихід при цьому всьому?
13.02.2026 10:03 Ответить
Який же смішний хахол.
Ціла Америка не може умовити ******* на мир, навіть пропонуючи йому зняття всіх санкцій і повернення у всі міжнародні структури.
А Україна зараз візьме і домовиться за півтора райцентри на Донбасі. Це ж все чого ******* хотів, ну звісно. Тільки за це й воює.
13.02.2026 10:36 Ответить
ось-ось. Якби ж причина була в Україні, а не імперських амбіціях плешивого карлика. Тут в нас лише два варіанти: здатись і повторити голомор, концтабори, знищення розумних і патріотів, засилля чеченів, тувінців, або продовжувати боротись. Якось на Західній упа без підтримки воювали з цілим совком, але не їли своїх дітей
13.02.2026 20:23 Ответить
До останнього українця! Щоб не залишилось нікого, хто б міг притягнути до відповідальності зеленського та його банду.
13.02.2026 10:03 Ответить
Новий Ізраїль будуватиме ? Він же ніби це на початку каденції говорив
13.02.2026 10:06 Ответить
Дикобраз Європи.
13.02.2026 10:20 Ответить
Саме так!
13.02.2026 10:06 Ответить
На фронті 200-250 тис., а биків тренованих, що давали присягу, в тилу мільйони і закордоном вже мільйон точно і їх навіть звань ніхто не позбавляє, ще й повна легалізація їм - закон про множинне громадянство для синків, де нічого не сказано про військовозобов'язаних і невійськовозобов'язаних, а хапають і тягнуть і знущаються з хворих. То як це все назвати?
13.02.2026 10:08 Ответить
"То як це все назвати?".
Так: Ваші методички давно протухли.
13.02.2026 11:15 Ответить
Як ти вже за***в.
Спитай народ чого він хоче!
Не через якесь підставне соц опитування, а реально, наприклад через ДІЮ!
13.02.2026 10:23 Ответить
Боже яке тупе.
Дія і є найбільше наїбалово лохів.
13.02.2026 10:37 Ответить
Компромісне рішення для переговорів, на мою думку, може бути наступним:
1. Україна виводить підрозділи ЗСУ з території Донецької області. Росія звітує своєму населенню про досягнення цілей з демілітаризації регіону - перемога!
2. Україна залишає за собою Слав'янсько-Краматорську агломерацію, в ній розміщуються бойові підрозділи Нацгвардії (не ЗСУ) і само собою зберігається українська влада і поліція. Українська влада звітує своєму населенню, що зберегла території - перемога!
13.02.2026 10:57 Ответить
Краматорск і Слав'янск - це умовно донбас і саме на них зазихає пу.
Да, важко обіцяними декількома штуками ракет відбити десятки, які пу щоденно шпурляє... але є як є і як альтернава капітуляція, невжеж це вихід? Це прямісенький короткий швидкий шлях у Бучу 2.
Тільки сила може зупинити пу і ніяк не інакше.
13.02.2026 11:47 Ответить
Ну так якщо розкрадати армію вщент , наживатися навіть на харчах, то тут навіть не кордони 91 року світять а щоб орки не окупували повністю Запоріжжя (при таких чисельних втратах, як вони це роблять, загадка)
13.02.2026 13:06 Ответить
А я не готовий. Дайте грошей.
13.02.2026 23:09 Ответить
