Зеленский о мирном соглашении с Россией: Украина не проиграет войну и готова бороться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он предпочел бы вообще не заключать никакого соглашения, чем заставить украинский народ согласиться на "любое плохое" с РФ.

Об этом глава государства сказал в интервью The Atlantic, передает Цензор.НЕТ.

О Трампе

Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу в терминах, понятных американскому лидеру: если Трамп хочет закрепить свое наследие как миротворца и повысить свои шансы на победу в промежуточных выборах, он должен воспользоваться этим моментом, чтобы положить конец войне в Украине.

"Я думаю, что для Трампа нет большей победы, чем прекращение войны между Россией и Украиной. Дляего наследия – это номер один", – считает он.

О мирном соглашении

Как пишет издание, некоторые члены ближайшего окружения Зеленского все больше беспокоятся, что окно для заключения соглашения закрывается и что Украина будет страдать от многолетних боевых действий, если этой весной не удастся договориться о прекращении войны.

Зеленский подчеркивает, что Украина спешит прекратить войну, но не будет делать этого на унизительных условиях. По его словам, он лучше не будет заключать никакого соглашения с РФ, чем заставлять украинцев принять плохое.

"Украина не проиграет", - сказал президент, добавив, что даже после четырех лет интенсивной войны страна готова продолжать борьбу, если это необходимо для обеспечения достойного и длительного мира.

