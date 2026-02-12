Зеленский о мирном соглашении с Россией: Украина не проиграет войну и готова бороться
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он предпочел бы вообще не заключать никакого соглашения, чем заставить украинский народ согласиться на "любое плохое" с РФ.
Об этом глава государства сказал в интервью The Atlantic, передает Цензор.НЕТ.
О Трампе
Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу в терминах, понятных американскому лидеру: если Трамп хочет закрепить свое наследие как миротворца и повысить свои шансы на победу в промежуточных выборах, он должен воспользоваться этим моментом, чтобы положить конец войне в Украине.
"Я думаю, что для Трампа нет большей победы, чем прекращение войны между Россией и Украиной. Дляего наследия – это номер один", – считает он.
О мирном соглашении
Как пишет издание, некоторые члены ближайшего окружения Зеленского все больше беспокоятся, что окно для заключения соглашения закрывается и что Украина будет страдать от многолетних боевых действий, если этой весной не удастся договориться о прекращении войны.
Зеленский подчеркивает, что Украина спешит прекратить войну, но не будет делать этого на унизительных условиях. По его словам, он лучше не будет заключать никакого соглашения с РФ, чем заставлять украинцев принять плохое.
"Украина не проиграет", - сказал президент, добавив, что даже после четырех лет интенсивной войны страна готова продолжать борьбу, если это необходимо для обеспечения достойного и длительного мира.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так що не *****.
Ціла Америка не може умовити ******* на мир, навіть пропонуючи йому зняття всіх санкцій і повернення у всі міжнародні структури.
А Україна зараз візьме і домовиться за півтора райцентри на Донбасі. Це ж все чого ******* хотів, ну звісно. Тільки за це й воює.
Так: Ваші методички давно протухли.
Спитай народ чого він хоче!
Не через якесь підставне соц опитування, а реально, наприклад через ДІЮ!
Дія і є найбільше наїбалово лохів.
1. Україна виводить підрозділи ЗСУ з території Донецької області. Росія звітує своєму населенню про досягнення цілей з демілітаризації регіону - перемога!
2. Україна залишає за собою Слав'янсько-Краматорську агломерацію, в ній розміщуються бойові підрозділи Нацгвардії (не ЗСУ) і само собою зберігається українська влада і поліція. Українська влада звітує своєму населенню, що зберегла території - перемога!
Да, важко обіцяними декількома штуками ракет відбити десятки, які пу щоденно шпурляє... але є як є і як альтернава капітуляція, невжеж це вихід? Це прямісенький короткий швидкий шлях у Бучу 2.
Тільки сила може зупинити пу і ніяк не інакше.