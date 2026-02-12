УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5344 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини Мирна угода між РФ та Україною
10 468 220

Зеленський про мирну угоду з Росією: Україна не програє війну та готова боротися

Президент України Володимир Зеленський
Фото: Christopher Occhicone / The Atlantic

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він волів би взагалі не укладати жодної угоди, ніж змусити український народ погодитися на "будь-яку погану" з РФ.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Atlantic, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про Трампа

Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа в термінах, зрозумілих американському лідеру: якщо Трамп хоче закріпити свою спадщину як миротворця і підвищити свої шанси на перемогу в проміжних виборах, він повинен скористатися цим моментом, щоб покласти край війні в Україні.

"Я думаю, що для Трампа немає більшої перемоги, ніж припинення війни між Росією та Україною. Для його спадщини –– це номер один", - вважає він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рютте про гарантії безпеки для України: Не повинно бути повторення Будапешта та Мінська

Про мирну угоду

Як пише видання, деякі члени найближчого оточення Зеленського все більше хвилюються, що вікно для укладення угоди закривається і що Україна буде страждати від багаторічних бойових дій, якщо цієї весни не вдасться домовитися про закінчення війни.

Зеленський наголошує, що Україна поспішає припинити війну, але не робитиме цього на принизливих умовах. За його словами, він краще не укладатиме жодної угоди з РФ, ніж змушуватиме українців прийняти погану.

"Україна не програє", - сказав президент, додавши, що навіть після чотирьох років інтенсивної війни країна готова продовжувати боротьбу, якщо це потрібно для забезпечення гідного та тривалого миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відреагував на ініціативу Каллас щодо вимог ЄС до Росії: "Мені невідомі деталі"

Автор: 

Зеленський Володимир (27801) перемовини (3773) США (26566) Трамп Дональд (8855) війна в Україні (8349)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
Тобто він отак каже "зупинка війни для мене і моєї партії смерть і я буду продовжувати "боротися" і паралельно слати двушки на москву" мабуть своєю смертю він точно не помре..
показати весь коментар
12.02.2026 21:29 Відповісти
+19

Войовничий лідер
показати весь коментар
12.02.2026 21:48 Відповісти
+18
Це тобі личить © гарна картинка, здаля наче біля стінки стояло....
Здійснити потужність💪🇺🇦❤️❤️❤️
показати весь коментар
12.02.2026 21:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
А як же, *****. Закон про мову, і масове книгопечатання і фільми українською саме при Пороху і почались. Зелені депутати навіть в один час це скасувати намагались.
Так що не *****.
показати весь коментар
13.02.2026 10:34 Відповісти
всих на утілізацію - дронів нема мін нема зсу нема.
показати весь коментар
13.02.2026 09:53 Відповісти
Капітулювати зараз на вкрай невигідних умовах НЕ МОЖНА. Але, я звертаюсь до вас - українські хапуги, корупціонери, мафіозі, їх діти та дружини, коханки та коханці. Саме ви винні в тому, що почалась війна. Ви постійно розкрадали, хтось більше, хтось менше. Гроші не йшли на побудову 5 дитячих майданчиків, а лише на 3, тому що решту ви розпихували по кишенях. Гроші не йшли з таможні на пенсії нещасним пенсіонерам, а знову ж таки ви будували собі маєтки, купляли дорогі квартири. Україну грабували, залазили в кишеню до державних грошей, тому ми занепадали та занепадали всі 30 років. Україна, як хворий, ставала слабшою та слабшою, що провокувало рашистів на агресію. Ви такі наглі, що продовжуєте красти навіть зараз, коли кращі сини пішли віддавати своє життя та здоров'я, боронячи свою країну, а по факту - ваше награбовано майно та бізнеси. Кращі хлопці пішли перші, також пішли, прості та чесні, здебільшого селяни, дуже багато з західної частини України, де звикли, що закону треба дотримуватись, вони там більш чесні та довірливі. Парадоксальним є те, що пішли боронити ваше награбоване ті, які за душею нічого не мають, ба більше, вони і живуть далеко від фронту, там де навіть не літають дрони чи ракети. Але такі люди, патріоти, пасіонарії, чесні простаки закінчуються. Залишились, скажемо, м'яко кажучи, хитруни. Які розуміють, в якій країні вони живуть. Вони задають собі правомірне питання, чому я маю йти та віддавати своє здоров'я та життя в країні, яка не буде піклуватись за моїми дітьми, за мною, не дай Боже інвалідом, а буде продовжувати красти та красти ???? На сході та півдні багато таких, хто думає, та хай би без війни рашисти прийшли - різниці не багато для простого люду. Бізнесу нема - не відіжмуть, халупка нікому не треба, говорю я російською, як вони, якось виживемо. Що наші обкрадають, що ті, хоч стріляти не будуть і тцк не буде. Тим більше, люди бачуть несправедливість не тільки в тилу, а й на війні, коли всякі професійні військові, менти заховались за 3 лінією на злачних місцях, а воюють ті, хто зброї ніколи не тримав. Я не кажу про всі випадку, але здебільшого так і є. Тому маємо, що простак після місяця учебки потрапляє на нуль і гине через пару тижнів від дрона чи обстрілу, так і не зробивши постріл, а профі сидять подалі вже роками і нормально себе почувають. Потім будуть ходити та розповідати дітям в школах, як вони горіли в танках. Герої - це прості хлопці, яких кидають на необлаштовані позиції. На приклад, взяти Суми зараз. Чому поки наші були в Суджі, там не накопали окопів, бліндажів, не перерили все від тих мотоциклів, не забетонували бункера від дронів з перископами, не закрили все їжами та колючками, не поставили пастки, та міни, міни, міни ??? Так би хлопці, які відступали, яких кидають зараз, зайшли б на облаштовані позиції. І так треба робити усюди. Кидають людину після учебки - йди на четверту, третю лінію оборони, ось інструмент, ось екскаватор. Звикай до дикого побуту, копай, бетонуй, мінуй, вчись, поки що фронт далеко. Звикай! Поступово, поступово фронт буде наближатись, чи хлопців переведуть на другу лінію оборони, а може і на першу. Але не на нуль одразу, як м'ясо рашистське. Чому є гроші на дурні проекти, дороги, зупинки, укриття, нові будинки, а на укріплення грошей нема ??? Все і всі на війну - тоді можна було б тримати оборону і перемелювати рашистські навали. Відповзати потроху, але відповзати на готові рубежі, щоб кожен метр української землі для кацапів був вбивчим. Як у Цоя люди вимагають "перемен", а по-нашому, СПРАВЕДЛИВОСТІ ! Чи можемо ми ще воювати проти рашки. Можемо! В нас загиблими близько 150 тис плюс множимо на три пораненими і хто вибув. Виходить 500 тис вибуло. Чи є ще в Україні 500 тис на наступні 3 роки війни? Люди є, але НЕмА СПРАВЕДЛИВОСТІ і і люди не хочуть помирати за українських хапуг! Ось що вбиває країну. Ми не фіни, які як один, взялись до зброї і дали відсіч більш могутньому ворогу ніж рашка, цілому СРСР на той час. Вони відстояли свою країну. А ми, гадаю, що ні, бо, на жаль, залишаємось хохлами, які у помираючої країни крадуть ліки та ковдру. Соромно та сумно від цього
показати весь коментар
13.02.2026 10:01 Відповісти
Не капітулювати, а хча б намагатись домовитись. А який вихід при цьому всьому?
показати весь коментар
13.02.2026 10:03 Відповісти
Який же смішний хахол.
Ціла Америка не може умовити ******* на мир, навіть пропонуючи йому зняття всіх санкцій і повернення у всі міжнародні структури.
А Україна зараз візьме і домовиться за півтора райцентри на Донбасі. Це ж все чого ******* хотів, ну звісно. Тільки за це й воює.
показати весь коментар
13.02.2026 10:36 Відповісти
ось-ось. Якби ж причина була в Україні, а не імперських амбіціях плешивого карлика. Тут в нас лише два варіанти: здатись і повторити голомор, концтабори, знищення розумних і патріотів, засилля чеченів, тувінців, або продовжувати боротись. Якось на Західній упа без підтримки воювали з цілим совком, але не їли своїх дітей
показати весь коментар
13.02.2026 20:23 Відповісти
До останнього українця! Щоб не залишилось нікого, хто б міг притягнути до відповідальності зеленського та його банду.
показати весь коментар
13.02.2026 10:03 Відповісти
Новий Ізраїль будуватиме ? Він же ніби це на початку каденції говорив
показати весь коментар
13.02.2026 10:06 Відповісти
Дикобраз Європи.
показати весь коментар
13.02.2026 10:20 Відповісти
Саме так!
показати весь коментар
13.02.2026 10:06 Відповісти
На фронті 200-250 тис., а биків тренованих, що давали присягу, в тилу мільйони і закордоном вже мільйон точно і їх навіть звань ніхто не позбавляє, ще й повна легалізація їм - закон про множинне громадянство для синків, де нічого не сказано про військовозобов'язаних і невійськовозобов'язаних, а хапають і тягнуть і знущаються з хворих. То як це все назвати?
показати весь коментар
13.02.2026 10:08 Відповісти
"То як це все назвати?".
Так: Ваші методички давно протухли.
показати весь коментар
13.02.2026 11:15 Відповісти
Як ти вже за***в.
Спитай народ чого він хоче!
Не через якесь підставне соц опитування, а реально, наприклад через ДІЮ!
показати весь коментар
13.02.2026 10:23 Відповісти
Боже яке тупе.
Дія і є найбільше наїбалово лохів.
показати весь коментар
13.02.2026 10:37 Відповісти
Компромісне рішення для переговорів, на мою думку, може бути наступним:
1. Україна виводить підрозділи ЗСУ з території Донецької області. Росія звітує своєму населенню про досягнення цілей з демілітаризації регіону - перемога!
2. Україна залишає за собою Слав'янсько-Краматорську агломерацію, в ній розміщуються бойові підрозділи Нацгвардії (не ЗСУ) і само собою зберігається українська влада і поліція. Українська влада звітує своєму населенню, що зберегла території - перемога!
показати весь коментар
13.02.2026 10:57 Відповісти
Краматорск і Слав'янск - це умовно донбас і саме на них зазихає пу.
Да, важко обіцяними декількома штуками ракет відбити десятки, які пу щоденно шпурляє... але є як є і як альтернава капітуляція, невжеж це вихід? Це прямісенький короткий швидкий шлях у Бучу 2.
Тільки сила може зупинити пу і ніяк не інакше.
показати весь коментар
13.02.2026 11:47 Відповісти
Ну так якщо розкрадати армію вщент , наживатися навіть на харчах, то тут навіть не кордони 91 року світять а щоб орки не окупували повністю Запоріжжя (при таких чисельних втратах, як вони це роблять, загадка)
показати весь коментар
13.02.2026 13:06 Відповісти
А я не готовий. Дайте грошей.
показати весь коментар
13.02.2026 23:09 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 