Зеленський про мирну угоду з Росією: Україна не програє війну та готова боротися

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він волів би взагалі не укладати жодної угоди, ніж змусити український народ погодитися на "будь-яку погану" з РФ.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю The Atlantic, передає Цензор.НЕТ.

Про Трампа

Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа в термінах, зрозумілих американському лідеру: якщо Трамп хоче закріпити свою спадщину як миротворця і підвищити свої шанси на перемогу в проміжних виборах, він повинен скористатися цим моментом, щоб покласти край війні в Україні.

"Я думаю, що для Трампа немає більшої перемоги, ніж припинення війни між Росією та Україною. Для його спадщини –– це номер один", - вважає він.

Про мирну угоду

Як пише видання, деякі члени найближчого оточення Зеленського все більше хвилюються, що вікно для укладення угоди закривається і що Україна буде страждати від багаторічних бойових дій, якщо цієї весни не вдасться домовитися про закінчення війни.

Зеленський наголошує, що Україна поспішає припинити війну, але не робитиме цього на принизливих умовах. За його словами, він краще не укладатиме жодної угоди з РФ, ніж змушуватиме українців прийняти погану.

"Україна не програє", - сказав президент, додавши, що навіть після чотирьох років інтенсивної війни країна готова продовжувати боротьбу, якщо це потрібно для забезпечення гідного та тривалого миру.

