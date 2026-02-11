Зеленський відреагував на ініціативу Каллас щодо вимог ЄС до Росії: "Мені невідомі деталі"

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не знайомий із деталями переліку вимог, які Європа має намір вимагати від РФ у межах потенційної угоди про завершення російсько-української війни.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами 11 лютого, передає "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Вимоги ЄС до РФ

"Щодо вимог Європейського Союзу до Росії, то, напевно щось напрацьовується, якщо чесно, я не знаю цих деталей, мені це невідомо. Ми вдячні Європейському Союзу, що у них є така тверда позиція, що безумовно повинно бути повернення українських дітей",- сказав глава держави.

Він також зазначив, що вперше чує про вимогу скорочення російської армії.

"Це як Росія хотіла від нас скорочення армії. Я вважаю, що це суверенне право кожної держави. Безумовно, ми хотіли б, щоб армія в Росії була менша, але я не думаю, що Європа може на це вплинути",- вважає Зеленський.

Діалог ЄС з РФ

Також очільник держави висловився щодо можливих переговорів Європи з Росією. На його думку, Росія використовуватиме це, щоб принизити Європу.

"На мій погляд, і Америка, і Європа повинні працювати разом виключно з Україною, тому що піднімаються виключно наші питання... Разом Америка і Європа точно міцніші", - додав Зеленський.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз запропонує перелік поступок, яких Європа має вимагати від РФ в рамках врегулювання війни в Україні.

