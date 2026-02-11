Зеленський відреагував на ініціативу Каллас щодо вимог ЄС до Росії: "Мені невідомі деталі"

Зеленський про можливі вимоги ЄС до РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі не знайомий із деталями переліку вимог, які Європа має намір вимагати від РФ у межах потенційної угоди про завершення російсько-української війни.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами 11 лютого, передає "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Вимоги ЄС до РФ 

"Щодо вимог Європейського Союзу до Росії, то, напевно щось напрацьовується, якщо чесно, я не знаю цих деталей, мені це невідомо. Ми вдячні Європейському Союзу, що у них є така тверда позиція, що безумовно повинно бути повернення українських дітей",- сказав глава держави.

Він також зазначив, що вперше чує про вимогу скорочення російської армії.

"Це як Росія хотіла від нас скорочення армії. Я вважаю, що це суверенне право кожної держави. Безумовно, ми хотіли б, щоб армія в Росії була менша, але я не думаю, що Європа може на це вплинути",- вважає Зеленський.

Читайте також: Латвія та Естонія закликали призначити спецпосланця ЄС для переговорів із Росією

Діалог ЄС з РФ

Також очільник держави висловився щодо можливих переговорів Європи з Росією. На його думку, Росія використовуватиме це, щоб принизити Європу.

"На мій погляд, і Америка, і Європа повинні працювати разом виключно з Україною, тому що піднімаються виключно наші питання... Разом Америка і Європа точно міцніші", - додав Зеленський. 

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз запропонує перелік поступок, яких Європа має вимагати від РФ в рамках врегулювання війни в Україні.

Читайте також: Росія має відмовитися від максималістських вимог у війні проти України, - речник уряду ФРН Корнеліус

"Я нічого не знаю я нічого не чую, і взагалі.. відчепіться від мене!!! Я нічего вам не должен!!!"
11.02.2026 23:49 Відповісти
ви уявляєте, щоб Порох заявив таке про перемовини по Україні:
"Мені невідомі деталі" ?

ЗЄбіл !

.
12.02.2026 01:30 Відповісти
P.S. просто дайте грошей і робіт що хочете 😸
12.02.2026 09:56 Відповісти
ТА ТОБІ ВЗАГАЛІ НІЧОГО НЕ ВІДОМО

- ні про Ермака
- ні про Арестовича
- ні про крадіжки
- ні про диверсії
- ні про те що всі коло тебе евреї або рузкіе
- ні про російське громадянство всіх коло тебе
11.02.2026 23:50 Відповісти
Тому що, «Нічого про Україну без України», а не «Нічого про Україну без Зеленського».
11.02.2026 23:53 Відповісти
Боневтік, Бонездав, Бонезнав.
12.02.2026 00:20 Відповісти
Яке ще суверенне право у росії, якщо вона сама порушила всі права іншої країни.
12.02.2026 02:11 Відповісти
Во дурня клеїть.....майстер
12.02.2026 05:02 Відповісти
Поки Путін, поки і війна
12.02.2026 06:02 Відповісти
Зеленський відреагував на ініціативу Каллас щодо вимог ЄС до Росії: "Мені невідомі деталі" Після Давоського обсирання європейської руки, котра на утримання України і її народу виділила 90 лярдів невдячною "зегнидою" , тепер від ЄС багато чого він не буде знати.Чим менше знає тим менше зеленим поносом ср,,,є...
12.02.2026 10:26 Відповісти
В ЄС вже зрозуміли, що цьому зеленому балаболу, краще не розповідати про свої наміри.

Вову потрібно ставити вже перед фактом, або раком!
12.02.2026 14:21 Відповісти
 
 