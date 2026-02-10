ЄС запропонує перелік поступок, на які має піти Росія для миру в Україні, - Каллас

У ЄС представлять перелік поступок, на які має піти РФ

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз запропонує перелік поступок, яких Європа має вимагати від РФ в рамках врегулювання війни в Україні.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Усі присутні за столом переговорів, зокрема росіяни та американці, повинні зрозуміти, що потрібна згода європейців", - зазначила вона.

"І для цього у нас також є умови. І ми повинні ставити ці умови не українцям, на яких і так чиниться великий тиск, а росіянам", - додала Каллас.

За її словами, найближчими тижнями урядам країн-членів ЄС запропонують такий перелік. 

Також читайте: Росія має відмовитися від максималістських вимог у війні проти України, - речник уряду ФРН Корнеліус

Що може бути в списку?

Каллас зазначила, що у переліку можуть бути питання повернення всіх українських дітей, викрадених під час війни та обмеження збройних сил РФ.

Інших подробиць вона не надала.

Також читайте: Кремль не сприймає переговори щодо України серйозно, - Каллас

Що передувало?

Читайте: Європа має відновити діалог з РФ, але без тиску на Україну, - Макрон

Топ коментарі
+7
Само собою вона

- не люди які не мають ППО бо розікрали чіпи і під час вторгення вони були арештовані
- не ті хто зробив що ліній оборони нема хоч навіть рузкіе їх настроїли що капець
- не ті що не зробили ні ракет ні балістики
- не ті хто профукав мобілізацію
- не ті хто не запустив ВПК

.......і навіть не рузкіе АГА. А представниця ЕС - єдиного нашого союзника завдяки чому ми ще всі живі а не під завалами будинків як в Маруполі
10.02.2026 18:10 Відповісти
+6
Бляха, скільки можна???? Хоч би хтось один вийшов на трибуну чи ООН, чи Генассамблеї, чи ще де-небудь і запитав: *****, от хто ти є??? Хто ти є такий, щоб мати право нападати на ішні країни? От хто ти такий??? Хворий на всю голову п.дарас!!!! Вали з України!!! Вже!!!
Чому всі перед ним навколішках????? Його можна знищити за 5 хвилин. Як і всю ********* і зразу на 90% проблем в світі стане менше!!!
10.02.2026 17:32 Відповісти
+6
А в нас є вибір не воювати? От сьогодні вночі по нам летітиму дрони а ми такі "ми не воюєм ми в домику"

ЧХАТИ РФ ХОТІЛА і на зяави і на "переговори" яких нема і на все - їх ціль геноцид етносу українців.
10.02.2026 18:06 Відповісти
*european_pissing_in_eyes.jpeg*
10.02.2026 17:30 Відповісти
Так і уявляю собі картину- путін зібрав свою банду і каже
-товарищи придется сократить армию до 100 тис чел
-что почему товарищ путин
-кая калас поставила такое условие

Потужно!
Модератори молодці жодної думки всупереч офіційної пропаганди на сайті.
10.02.2026 22:41 Відповісти
Калас дає грошики, тому може трохи й поприколюватися з їх отримувача, чому ні)
10.02.2026 22:54 Відповісти
За моїми розрахунками, їх можна знищити за 8 хв і 42 секунди. Не розумію, як у вас вийшло 5 хвилин.
Поділіться формулою.
10.02.2026 17:40 Відповісти
На трибуну виходять в основному похвалити ***** та признатися ,що вони не дуже й переймаються((А деякі виходять щоб прямо звинуватити Україну в непоступливості до інтеграції в руське болото(
10.02.2026 19:56 Відповісти
Блокувати російські танкери в балтійському морі - ні-ні, страшно і міжнародне право заважає, можна отримати контрзаходи.

Молоти язиком маячню про обмеження військ - 💪💪💪 завжди готові. Можна ще вимагати у пуйла здати ядерну зброю. Думаю, він погодиться.
10.02.2026 17:40 Відповісти
То ідіоту може й мало б бути зрозуміло, але українці - не ідіоти.
10.02.2026 17:56 Відповісти
Убогий,ти про швидку капітуляцію України мрієш?Іди до біса
10.02.2026 20:02 Відповісти
А в юзера та Руслани завдання таке - налаштовувати українців проти Європи.
11.02.2026 08:36 Відповісти
В росію хочеш?
10.02.2026 18:41 Відповісти
ідіть на х... усі ці ****** "миротворці", того миру нам ще не бачити довго, бо це поле бою і полігон усіх влаштовує, крім більшості людей в Україні, але їх ніхто не питає
10.02.2026 18:04 Відповісти
Що ти мелеш?
10.02.2026 20:03 Відповісти
Вона відпрацьовує завдання по налаштуванню громадян України проти європейців, ви ж бачите, термінологія російської пропаганди типу "полігон" та інше.
11.02.2026 08:43 Відповісти
Після цієїстатті одразу з'явилися коментатори,що криють ганебними словами представницю дружньої нам Естонії і один в один говорять словами рашистських пропагандистів.
10.02.2026 18:05 Відповісти
уже такого куча тут - бо секта ЗАГЛЯНУТЬ В ГЛАЗА нікуди не ділась, а їх було 73% - в них вічнаа мантра що можна ДОМОВИТИСЬ З РФ
10.02.2026 18:07 Відповісти
Ті що тут хають європейців це навіть не 73 відсотки, а електорат медведчука і обожнювачі путіна. Доречі я не серед 73 відс., голосувала за Порошенко
10.02.2026 18:24 Відповісти
Звісно так - але це не зовсім так . Розгодували монстра Європа і США ( ми також причетні - але вибачайте у нас бабосів порівняно з тими двома як кіт наплакав ) - а платимо ми ічкерійці сирійці сакартвело життям і майном ( так території це власність ). Крім того Європа і США вониж вчили шо тре думати шо робиш а зробив відповідай за це - а виходить шо вчителі не вміють робити того чого вчили .
10.02.2026 21:11 Відповісти
Відкрийте очі нарешті!
10.02.2026 18:25 Відповісти
Іди до біса,чмо
10.02.2026 20:04 Відповісти
Так тут більшість коментунів кацапи-нашваберні або їх шістки ждуни(х4хли, їх кацапи називають й їм подобається).
Подивіться під новиною де ЗСУ наваляли кацапам коментарів у рази меньше.
11.02.2026 02:19 Відповісти
Юзер вважає, що пані Калас противник миру, мабуть на його думку найбільші миротворці це орбан, трамп та мабуть і путін.
10.02.2026 18:09 Відповісти
Все це вірно та завжди існує якщо... От якщо уйло не погодиться тоді ми... Шо ми? А ми ніуя, стурбуємося, обітремося і з гордо піднятими головами зробили вигляд, що так і планували.
10.02.2026 18:14 Відповісти
окрема росіяни та американці, повинні зрозуміти, що потрібна згода європейців
обмеження збройних сил РФ

Пані колумбійські ніштяки підїхали. Хоча щоб затягувати війну до кінця України її наркоманський бред підійде.
10.02.2026 18:41 Відповісти
бла бла бла бла бла
10.02.2026 18:57 Відповісти
Та невже? Європа? Поступки від кацапів? Неймовірно! Напевно, черговий бздик,як завжди. Хіба щоб жаб з боліт на Україну не пускали.
10.02.2026 19:52 Відповісти
Перелік вимог має бути вельми не великим. Росія виганяється з усіх міжнародних організацій (як це було з есересер) і припиняються всі торгівельні відносини, та посилюються всі санкції до повного виводу військ з усіх територій до стану 1991 року, та за умови виплати всіх репарацій, а також кримінальна відповідальність військових злочинців.
10.02.2026 22:17 Відповісти
Заборонити раше мати армію ВЗАГАЛІ
11.02.2026 07:21 Відповісти
 
 