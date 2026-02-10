ЄС запропонує перелік поступок, на які має піти Росія для миру в Україні, - Каллас
Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз запропонує перелік поступок, яких Європа має вимагати від РФ в рамках врегулювання війни в Україні.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Усі присутні за столом переговорів, зокрема росіяни та американці, повинні зрозуміти, що потрібна згода європейців", - зазначила вона.
"І для цього у нас також є умови. І ми повинні ставити ці умови не українцям, на яких і так чиниться великий тиск, а росіянам", - додала Каллас.
За її словами, найближчими тижнями урядам країн-членів ЄС запропонують такий перелік.
Що може бути в списку?
Каллас зазначила, що у переліку можуть бути питання повернення всіх українських дітей, викрадених під час війни та обмеження збройних сил РФ.
Інших подробиць вона не надала.
Що передувало?
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має відновити діалог з Росією, але без тиску на Україну.
-товарищи придется сократить армию до 100 тис чел
-что почему товарищ путин
-кая калас поставила такое условие
Потужно!
Модератори молодці жодної думки всупереч офіційної пропаганди на сайті.
- не люди які не мають ППО бо розікрали чіпи і під час вторгення вони були арештовані
- не ті хто зробив що ліній оборони нема хоч навіть рузкіе їх настроїли що капець
- не ті що не зробили ні ракет ні балістики
- не ті хто профукав мобілізацію
- не ті хто не запустив ВПК
.......і навіть не рузкіе АГА. А представниця ЕС - єдиного нашого союзника завдяки чому ми ще всі живі а не під завалами будинків як в Маруполі
Чому всі перед ним навколішках????? Його можна знищити за 5 хвилин. Як і всю ********* і зразу на 90% проблем в світі стане менше!!!
Поділіться формулою.
Молоти язиком маячню про обмеження військ - 💪💪💪 завжди готові. Можна ще вимагати у пуйла здати ядерну зброю. Думаю, він погодиться.
ЧХАТИ РФ ХОТІЛА і на зяави і на "переговори" яких нема і на все - їх ціль геноцид етносу українців.
Подивіться під новиною де ЗСУ наваляли кацапам коментарів у рази меньше.
обмеження збройних сил РФ
Пані колумбійські ніштяки підїхали. Хоча щоб затягувати війну до кінця України її наркоманський бред підійде.