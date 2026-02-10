ЄС запропонує перелік поступок, на які має піти Росія для миру в Україні, - Каллас

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз запропонує перелік поступок, яких Європа має вимагати від РФ в рамках врегулювання війни в Україні.

Про це пише Reuters.

Подробиці

"Усі присутні за столом переговорів, зокрема росіяни та американці, повинні зрозуміти, що потрібна згода європейців", - зазначила вона.

"І для цього у нас також є умови. І ми повинні ставити ці умови не українцям, на яких і так чиниться великий тиск, а росіянам", - додала Каллас.

За її словами, найближчими тижнями урядам країн-членів ЄС запропонують такий перелік.

Що може бути в списку?

Каллас зазначила, що у переліку можуть бути питання повернення всіх українських дітей, викрадених під час війни та обмеження збройних сил РФ.

Інших подробиць вона не надала.

Що передувало?

Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має відновити діалог з Росією, але без тиску на Україну.

