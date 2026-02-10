РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7436 посетителей онлайн
Новости Урегулирование войні Макрон
3 383 36

ЕС предложит перечень уступок, на которые должна пойти Россия для мира в Украине, - Каллас

В ЕС представят перечень уступок, на которые должна пойти РФ

Высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз предложит перечень уступок, которых Европа должна требовать от РФ в рамках урегулирования войны в Украине.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Все присутствующие за столом переговоров, в частности россияне и американцы, должны понять, что нужно согласие европейцев", - отметила она.

"И для этого у нас также есть условия. И мы должны ставить эти условия не украинцам, на которых и так оказывается большое давление, а россиянам", - добавила Каллас.

По ее словам, в ближайшие недели правительствам стран-членов ЕС предложат такой перечень. 

Читайте также: Россия должна отказаться от максималистских требований в войне против Украины, - спикер правительства ФРГ Корнелиус

Что может быть в списке?

Каллас отметила, что в перечне могут быть вопросы возвращения всех украинских детей, похищенных во время войны, и ограничения вооруженных сил РФ.

Других подробностей она не предоставила.

Читайте также: Кремль не воспринимает переговоры по Украине серьезно, - Каллас

Что предшествовало?

Читайте: Европа должна возобновить диалог с РФ, но без давления на Украину, - Макрон

Автор: 

россия (98978) Евросоюз (18163) Каллас Кая (368)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Само собою вона

- не люди які не мають ППО бо розікрали чіпи і під час вторгення вони були арештовані
- не ті хто зробив що ліній оборони нема хоч навіть рузкіе їх настроїли що капець
- не ті що не зробили ні ракет ні балістики
- не ті хто профукав мобілізацію
- не ті хто не запустив ВПК

.......і навіть не рузкіе АГА. А представниця ЕС - єдиного нашого союзника завдяки чому ми ще всі живі а не під завалами будинків як в Маруполі
показать весь комментарий
10.02.2026 18:10 Ответить
+6
Бляха, скільки можна???? Хоч би хтось один вийшов на трибуну чи ООН, чи Генассамблеї, чи ще де-небудь і запитав: *****, от хто ти є??? Хто ти є такий, щоб мати право нападати на ішні країни? От хто ти такий??? Хворий на всю голову п.дарас!!!! Вали з України!!! Вже!!!
Чому всі перед ним навколішках????? Його можна знищити за 5 хвилин. Як і всю ********* і зразу на 90% проблем в світі стане менше!!!
показать весь комментарий
10.02.2026 17:32 Ответить
+6
А в нас є вибір не воювати? От сьогодні вночі по нам летітиму дрони а ми такі "ми не воюєм ми в домику"

ЧХАТИ РФ ХОТІЛА і на зяави і на "переговори" яких нема і на все - їх ціль геноцид етносу українців.
показать весь комментарий
10.02.2026 18:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*european_pissing_in_eyes.jpeg*
показать весь комментарий
10.02.2026 17:30 Ответить
Так і уявляю собі картину- путін зібрав свою банду і каже
-товарищи придется сократить армию до 100 тис чел
-что почему товарищ путин
-кая калас поставила такое условие

Потужно!
Модератори молодці жодної думки всупереч офіційної пропаганди на сайті.
показать весь комментарий
10.02.2026 22:41 Ответить
Калас дає грошики, тому може трохи й поприколюватися з їх отримувача, чому ні)
показать весь комментарий
10.02.2026 22:54 Ответить
Само собою вона

- не люди які не мають ППО бо розікрали чіпи і під час вторгення вони були арештовані
- не ті хто зробив що ліній оборони нема хоч навіть рузкіе їх настроїли що капець
- не ті що не зробили ні ракет ні балістики
- не ті хто профукав мобілізацію
- не ті хто не запустив ВПК

.......і навіть не рузкіе АГА. А представниця ЕС - єдиного нашого союзника завдяки чому ми ще всі живі а не під завалами будинків як в Маруполі
показать весь комментарий
10.02.2026 18:10 Ответить
Бляха, скільки можна???? Хоч би хтось один вийшов на трибуну чи ООН, чи Генассамблеї, чи ще де-небудь і запитав: *****, от хто ти є??? Хто ти є такий, щоб мати право нападати на ішні країни? От хто ти такий??? Хворий на всю голову п.дарас!!!! Вали з України!!! Вже!!!
Чому всі перед ним навколішках????? Його можна знищити за 5 хвилин. Як і всю ********* і зразу на 90% проблем в світі стане менше!!!
показать весь комментарий
10.02.2026 17:32 Ответить
За моїми розрахунками, їх можна знищити за 8 хв і 42 секунди. Не розумію, як у вас вийшло 5 хвилин.
Поділіться формулою.
показать весь комментарий
10.02.2026 17:40 Ответить
На трибуну виходять в основному похвалити ***** та признатися ,що вони не дуже й переймаються((А деякі виходять щоб прямо звинуватити Україну в непоступливості до інтеграції в руське болото(
показать весь комментарий
10.02.2026 19:56 Ответить
Блокувати російські танкери в балтійському морі - ні-ні, страшно і міжнародне право заважає, можна отримати контрзаходи.

Молоти язиком маячню про обмеження військ - 💪💪💪 завжди готові. Можна ще вимагати у пуйла здати ядерну зброю. Думаю, він погодиться.
показать весь комментарий
10.02.2026 17:40 Ответить
То ідіоту може й мало б бути зрозуміло, але українці - не ідіоти.
показать весь комментарий
10.02.2026 17:56 Ответить
Убогий,ти про швидку капітуляцію України мрієш?Іди до біса
показать весь комментарий
10.02.2026 20:02 Ответить
А в юзера та Руслани завдання таке - налаштовувати українців проти Європи.
показать весь комментарий
11.02.2026 08:36 Ответить
А в нас є вибір не воювати? От сьогодні вночі по нам летітиму дрони а ми такі "ми не воюєм ми в домику"

ЧХАТИ РФ ХОТІЛА і на зяави і на "переговори" яких нема і на все - їх ціль геноцид етносу українців.
показать весь комментарий
10.02.2026 18:06 Ответить
В росію хочеш?
показать весь комментарий
10.02.2026 18:41 Ответить
ідіть на х... усі ці ****** "миротворці", того миру нам ще не бачити довго, бо це поле бою і полігон усіх влаштовує, крім більшості людей в Україні, але їх ніхто не питає
показать весь комментарий
10.02.2026 18:04 Ответить
Що ти мелеш?
показать весь комментарий
10.02.2026 20:03 Ответить
Вона відпрацьовує завдання по налаштуванню громадян України проти європейців, ви ж бачите, термінологія російської пропаганди типу "полігон" та інше.
показать весь комментарий
11.02.2026 08:43 Ответить
Після цієїстатті одразу з'явилися коментатори,що криють ганебними словами представницю дружньої нам Естонії і один в один говорять словами рашистських пропагандистів.
показать весь комментарий
10.02.2026 18:05 Ответить
уже такого куча тут - бо секта ЗАГЛЯНУТЬ В ГЛАЗА нікуди не ділась, а їх було 73% - в них вічнаа мантра що можна ДОМОВИТИСЬ З РФ
показать весь комментарий
10.02.2026 18:07 Ответить
Ті що тут хають європейців це навіть не 73 відсотки, а електорат медведчука і обожнювачі путіна. Доречі я не серед 73 відс., голосувала за Порошенко
показать весь комментарий
10.02.2026 18:24 Ответить
Звісно так - але це не зовсім так . Розгодували монстра Європа і США ( ми також причетні - але вибачайте у нас бабосів порівняно з тими двома як кіт наплакав ) - а платимо ми ічкерійці сирійці сакартвело життям і майном ( так території це власність ). Крім того Європа і США вониж вчили шо тре думати шо робиш а зробив відповідай за це - а виходить шо вчителі не вміють робити того чого вчили .
показать весь комментарий
10.02.2026 21:11 Ответить
Відкрийте очі нарешті!
показать весь комментарий
10.02.2026 18:25 Ответить
Іди до біса,чмо
показать весь комментарий
10.02.2026 20:04 Ответить
Так тут більшість коментунів кацапи-нашваберні або їх шістки ждуни(х4хли, їх кацапи називають й їм подобається).
Подивіться під новиною де ЗСУ наваляли кацапам коментарів у рази меньше.
показать весь комментарий
11.02.2026 02:19 Ответить
Юзер вважає, що пані Калас противник миру, мабуть на його думку найбільші миротворці це орбан, трамп та мабуть і путін.
показать весь комментарий
10.02.2026 18:09 Ответить
Все це вірно та завжди існує якщо... От якщо уйло не погодиться тоді ми... Шо ми? А ми ніуя, стурбуємося, обітремося і з гордо піднятими головами зробили вигляд, що так і планували.
показать весь комментарий
10.02.2026 18:14 Ответить
окрема росіяни та американці, повинні зрозуміти, що потрібна згода європейців
обмеження збройних сил РФ

Пані колумбійські ніштяки підїхали. Хоча щоб затягувати війну до кінця України її наркоманський бред підійде.
показать весь комментарий
10.02.2026 18:41 Ответить
бла бла бла бла бла
показать весь комментарий
10.02.2026 18:57 Ответить
Та невже? Європа? Поступки від кацапів? Неймовірно! Напевно, черговий бздик,як завжди. Хіба щоб жаб з боліт на Україну не пускали.
показать весь комментарий
10.02.2026 19:52 Ответить
Перелік вимог має бути вельми не великим. Росія виганяється з усіх міжнародних організацій (як це було з есересер) і припиняються всі торгівельні відносини, та посилюються всі санкції до повного виводу військ з усіх територій до стану 1991 року, та за умови виплати всіх репарацій, а також кримінальна відповідальність військових злочинців.
показать весь комментарий
10.02.2026 22:17 Ответить
Заборонити раше мати армію ВЗАГАЛІ
показать весь комментарий
11.02.2026 07:21 Ответить
 
 