ЕС предложит перечень уступок, на которые должна пойти Россия для мира в Украине, - Каллас

Высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз предложит перечень уступок, которых Европа должна требовать от РФ в рамках урегулирования войны в Украине.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Все присутствующие за столом переговоров, в частности россияне и американцы, должны понять, что нужно согласие европейцев", - отметила она.

"И для этого у нас также есть условия. И мы должны ставить эти условия не украинцам, на которых и так оказывается большое давление, а россиянам", - добавила Каллас.

По ее словам, в ближайшие недели правительствам стран-членов ЕС предложат такой перечень.

Читайте также: Россия должна отказаться от максималистских требований в войне против Украины, - спикер правительства ФРГ Корнелиус

Что может быть в списке?

Каллас отметила, что в перечне могут быть вопросы возвращения всех украинских детей, похищенных во время войны, и ограничения вооруженных сил РФ.

Других подробностей она не предоставила.

Читайте также: Кремль не воспринимает переговоры по Украине серьезно, - Каллас

Что предшествовало?

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна возобновить диалог с Россией, но без давления на Украину.

Читайте: Европа должна возобновить диалог с РФ, но без давления на Украину, - Макрон