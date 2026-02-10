ЕС предложит перечень уступок, на которые должна пойти Россия для мира в Украине, - Каллас
Высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз предложит перечень уступок, которых Европа должна требовать от РФ в рамках урегулирования войны в Украине.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Все присутствующие за столом переговоров, в частности россияне и американцы, должны понять, что нужно согласие европейцев", - отметила она.
"И для этого у нас также есть условия. И мы должны ставить эти условия не украинцам, на которых и так оказывается большое давление, а россиянам", - добавила Каллас.
По ее словам, в ближайшие недели правительствам стран-членов ЕС предложат такой перечень.
Что может быть в списке?
Каллас отметила, что в перечне могут быть вопросы возвращения всех украинских детей, похищенных во время войны, и ограничения вооруженных сил РФ.
Других подробностей она не предоставила.
Что предшествовало?
- Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа должна возобновить диалог с Россией, но без давления на Украину.
-товарищи придется сократить армию до 100 тис чел
-что почему товарищ путин
-кая калас поставила такое условие
Потужно!
Модератори молодці жодної думки всупереч офіційної пропаганди на сайті.
- не люди які не мають ППО бо розікрали чіпи і під час вторгення вони були арештовані
- не ті хто зробив що ліній оборони нема хоч навіть рузкіе їх настроїли що капець
- не ті що не зробили ні ракет ні балістики
- не ті хто профукав мобілізацію
- не ті хто не запустив ВПК
.......і навіть не рузкіе АГА. А представниця ЕС - єдиного нашого союзника завдяки чому ми ще всі живі а не під завалами будинків як в Маруполі
Чому всі перед ним навколішках????? Його можна знищити за 5 хвилин. Як і всю ********* і зразу на 90% проблем в світі стане менше!!!
Поділіться формулою.
Молоти язиком маячню про обмеження військ - 💪💪💪 завжди готові. Можна ще вимагати у пуйла здати ядерну зброю. Думаю, він погодиться.
ЧХАТИ РФ ХОТІЛА і на зяави і на "переговори" яких нема і на все - їх ціль геноцид етносу українців.
Подивіться під новиною де ЗСУ наваляли кацапам коментарів у рази меньше.
обмеження збройних сил РФ
Пані колумбійські ніштяки підїхали. Хоча щоб затягувати війну до кінця України її наркоманський бред підійде.