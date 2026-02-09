РУС
Кремль не воспринимает переговоры относительно Украины всерьез, - Каллас

Каллас: Кремль не демонстрирует серьезности на переговорах

Мирные усилия в отношении Украины только укрепят российскую агрессию, если Россию не заставить пойти на реальные уступки,

об этом в программе Europe Today заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Глава евродипломатии выразила обеспокоенность по поводу переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США, которые до сих пор не принесли результатов. По ее словам, тупиковая ситуация свидетельствует о том, что Кремль не проявляет серьезности.

"У российских переговорщиков нет серьезных людей за столом. Я не ожидаю, что из этого раунда переговоров что-то выйдет", – подчеркнула Каллас.

Дисбаланс в требованиях Киева и Москвы остается значительным

"Мы видим, что украинцы готовы пойти на уступки, чтобы закончить эту войну. Однако мы не видели никаких уступок с российской стороны", – подчеркнула она.

По словам Каллас, на данный момент болезненные уступки, в основном касающиеся территорий, якобы должны делать только украинцы.

"Украинцы сами должны решить, на какие уступки они готовы пойти. Россияне требуют абсолютного максимума – того, что никогда не принадлежало им, а затем угрожают, ставят ультиматумы, применяют силу", – заявила она.

По мнению главы евродипломатии, Россию нужно поставить в такое положение, чтобы она "перешла от притворства к реальным переговорам", что потребует от Запада единства сил.

Мирные переговоры в ОАЭ

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
  • Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
  • Зеленский утвердил состав украинской делегации.
  • По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
  • По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
  • В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
  • 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
  • Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.

***** загнал Зеленского в ту же самую ловушку, в какую когда-то Порох загнал самого ***** - в бесконечные и бесплодные переговоры. Только тогда это играло на нас и давало время создать практически с нуля боеспособную армию.
показать весь комментарий
09.02.2026 18:12 Ответить
Мені здається скоро Буданов стане Кабанчуком у ВР,м а ригоЗЕПрезик пасажьонним хєнералом досидить свою каденцію нелигітимності.
показать весь комментарий
09.02.2026 18:20 Ответить
Кремль сприйме тільки ось це - пророцтво від них же самих
показать весь комментарий
09.02.2026 18:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-dB2PCegJR8

МАЦКВАПАЧЕМГАРЯТТЬВОІКАЛАЛАКАЛА???
показать весь комментарий
09.02.2026 18:19 Ответить
доречі - сцена вільної країни ЄС , вірного друга України
показать весь комментарий
09.02.2026 18:22 Ответить
А ИХ СЕРЬЁЗ ЭТО НЕАДЕКВАТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ !!! ПУСТЬ ВАС РОЗСУДИТ ИИ !)
показать весь комментарий
09.02.2026 18:59 Ответить
ВВОДИТЕ ВОЙСКА ЕС В УКРАИНУ ИЛИ ВЫ ХРОМАЯ УТКА !)
показать весь комментарий
09.02.2026 19:02 Ответить
"На думку глави євродипломатії, Росію потрібно поставити в таке становище, щоб вона "перейшла від удавання до реальних переговорів", що вимагатиме від Заходу єдності сил. "

І яким чином Каллас це збирається зробити?
показать весь комментарий
09.02.2026 20:13 Ответить
 
 