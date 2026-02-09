Кремль не сприймає переговори щодо України серйозно, - Каллас

Мирні зусилля щодо України тільки зміцнять російську агресію в разі, якщо Росію не змусити піти на реальні поступки,

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це в програмі Europe Today заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Глава євродипломатії висловила стурбованість з приводу переговорів між Росією та Україною за посередництва США, які досі не принесли результатів. За її словами, тупикова ситуація свідчить про те, що Кремль не виявляє серйозності.

"У російських переговірників немає серйозних людей за столом. Я не очікую, що з цього раунду переговорів щось вийде", – підкреслила Каллас.

Дисбаланс у вимогах Києва і Москви залишається значним

"Ми бачимо, що українці готові поступитися, щоб закінчити цю війну. Однак ми не бачили жодних поступок з російського боку", – підкреслила вона.

За словами Каллас, на цей час болючі поступки, в основному стосуються територій, нібито повинні робити тільки українці.

"Українці самі повинні вирішити, на які поступки вони готові піти. Росіяни вимагають абсолютного максимуму – того, що ніколи не належало їм, а потім погрожують, ставлять ультиматуми, застосовують силу", - заявила вона.

На думку глави євродипломатії, Росію потрібно поставити в таке становище, щоб вона "перейшла від удавання до реальних переговорів", що вимагатиме від Заходу єдності сил.

Мирні перемовини в ОАЕ

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
  • Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
  • Зеленський затвердив склад української делегації.
  • За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
  • За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
  • У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
  • 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
  • Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.

***** загнал Зеленского в ту же самую ловушку, в какую когда-то Порох загнал самого ***** - в бесконечные и бесплодные переговоры. Только тогда это играло на нас и давало время создать практически с нуля боеспособную армию.
09.02.2026 18:12 Відповісти
Мені здається скоро Буданов стане Кабанчуком у ВР,м а ригоЗЕПрезик пасажьонним хєнералом досидить свою каденцію нелигітимності.
09.02.2026 18:20 Відповісти
Кремль сприйме тільки ось це - пророцтво від них же самих
09.02.2026 18:17 Відповісти
09.02.2026 18:19 Відповісти
доречі - сцена вільної країни ЄС , вірного друга України
09.02.2026 18:22 Відповісти
А ИХ СЕРЬЁЗ ЭТО НЕАДЕКВАТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ !!! ПУСТЬ ВАС РОЗСУДИТ ИИ !)
09.02.2026 18:59 Відповісти
ВВОДИТЕ ВОЙСКА ЕС В УКРАИНУ ИЛИ ВЫ ХРОМАЯ УТКА !)
09.02.2026 19:02 Відповісти
"На думку глави євродипломатії, Росію потрібно поставити в таке становище, щоб вона "перейшла від удавання до реальних переговорів", що вимагатиме від Заходу єдності сил. "

І яким чином Каллас це збирається зробити?
09.02.2026 20:13 Відповісти
 
 