УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8864 відвідувача онлайн
Новини Мирні перемовини
2 045 59

Сибіга: Лише Трамп може зупинити війну РФ проти України

Сибіга: Тільки Трамп здатний поставити крапку у війні РФ проти України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що лише президент США Дональд Трамп може зупинити війну РФ проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна хоче прискорити зусилля з припинення війни

Міністр зазначив, що Україна хоче прискорити зусилля з припинення війни, що триває вже чотири роки, і скористатися імпульсом у переговорах, які ведуть США, до того, як втрутяться інші фактори, такі як передвиборча кампанія до проміжних виборів до Конгресу США в листопаді.

"Тільки Трамп може зупинити війну", – сказав Сибіга.

За його словами, з 20-пунктного проєкту мирного плану нині залишилося лише "кілька" невирішених пунктів.

"Найбільш чутливі та найскладніші мають бути розглянуті на рівні лідерів", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства.

Читайте також: США будуть тиснути, щоб завершити війну в Україні до літа, - Зеленський

Гарантії безпеки 

Україна зосереджена на отриманні гарантій безпеки Заходу для стримування потенційної майбутньої російської агресії після набрання чинності угоди про припинення вогню.

Сибіга зазначив, що США підтвердили Україні свою готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі США.

"Особисто я на цьому етапі не вірю в будь-яку інфраструктуру чи архітектуру безпеки без американців... Ми повинні мати їх поруч – і вони вже в цьому процесі. Це величезне, величезне досягнення",- додав очільник МЗС.

Читайте також: Україна підтримує припинення вогню під час Зимових Олімпійських ігор, - Сибіга

Автор: 

перемовини (3764) Трамп Дональд (8841) Сибіга Андрій (949)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Тільки ЗСУ можуть виграти і припинити цю війну! Українська влада має промовляти правильні меседжі, а вони лижуть дупу Трампу.
показати весь коментар
08.02.2026 18:24 Відповісти
+16
А взагалі який може бути бойовий дух, настрій на перемогу коли всі заклики та промови влади зводяться до того, що ми без допомоги нуль, постійне ниття не активізує партнерів, а більше викликає огидного жалю, а от кацапам навпаки настрій та посил до дій.
показати весь коментар
08.02.2026 18:26 Відповісти
+14
Якось мєрзко плямкаєш, коли лижеш дупу трампу. Можна плямкати не так гучно?
показати весь коментар
08.02.2026 18:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трамп президент України 😎😎🔥🔥🇺🇦🇺🇦🇺🇦❗❗❗
показати весь коментар
08.02.2026 18:23 Відповісти
Какаяразніца!😎
показати весь коментар
08.02.2026 18:34 Відповісти
Ну це ж не я постійно без вазеліну Трампу дупу прочищаю)
показати весь коментар
08.02.2026 18:46 Відповісти
Сибіга, коли мовчить, може зійти за розумного. Висновок: Сибізі треба якомога рідше відкривати рота.
показати весь коментар
08.02.2026 19:18 Відповісти
Або Іноді краще жувати чим говорити
показати весь коментар
08.02.2026 20:24 Відповісти
Тільки ЗСУ можуть виграти і припинити цю війну! Українська влада має промовляти правильні меседжі, а вони лижуть дупу Трампу.
показати весь коментар
08.02.2026 18:24 Відповісти
"Правильні меседжі промовляти" це як? Кордони 1991? Кава в ялті? Ще якісь лозунги?
показати весь коментар
08.02.2026 18:34 Відповісти
Правильні меседжі - Тільки ЗСУ можуть перемогти путіна і завершити цю війну!
показати весь коментар
08.02.2026 18:36 Відповісти
Якось мєрзко плямкаєш, коли лижеш дупу трампу. Можна плямкати не так гучно?
показати весь коментар
08.02.2026 18:25 Відповісти
трампону подобається, коли йому голосно підлизують, і шоб всі бачили, інакше длч ного нецікаво...
показати весь коментар
08.02.2026 21:49 Відповісти
А взагалі який може бути бойовий дух, настрій на перемогу коли всі заклики та промови влади зводяться до того, що ми без допомоги нуль, постійне ниття не активізує партнерів, а більше викликає огидного жалю, а от кацапам навпаки настрій та посил до дій.
показати весь коментар
08.02.2026 18:26 Відповісти
А в 2919 році брехали наріду, що лише Голобородько закінчить війну, бо знає як. То Порошенко не закінчував, бо на ній наживався. А виявилося то ''двушки'' на москву возив Голобородько і воно не знає як закінчити війну і не хоче. Його справа - запустити до бюджету і західної допомоги своє воровите не українське кодло. А самому на марафоні і у відосах грати роль патріота та брехати, обіцяти, лякати.
показати весь коментар
08.02.2026 18:28 Відповісти
Цілодобово проклинали українця Ющенка - вибрали чи то білоруського росіянина, чи то російського білоруса Януковича...благадать...цілодобово проклинали українця Порошенка - вибрали єврея Зеленського...благадать...
показати весь коментар
08.02.2026 18:41 Відповісти
Трамп хіба що може Америку путлеру відкроїти, бо тупоголовий бbк на утриманні *****.
показати весь коментар
08.02.2026 18:28 Відповісти
Пе*офіл пе*офіла бачить здалеку. Сибіга лизни ще пед*офілу Краснову.
показати весь коментар
08.02.2026 18:30 Відповісти
Це Себіга глибоко лиже, натякаючи, що Трамп права рука Бога на Землі і одночас він "найкращий друг" безбожника Ху...ла.
показати весь коментар
08.02.2026 18:31 Відповісти
Як ти без нього народився, дебіл?
показати весь коментар
08.02.2026 18:31 Відповісти
Аж кавою подавилась..на Банковій день д@біла??? Чи колумбійську гуманітарку завезли??
показати весь коментар
08.02.2026 18:32 Відповісти
Сам таке херню вигадав чи хтось підказав?
показати весь коментар
08.02.2026 18:34 Відповісти
Може досить вже?
показати весь коментар
08.02.2026 18:35 Відповісти
В вас хоч якась самоповага є ? горе президент і його компанія лягли під Трампа , саме того який ненадає жодної допомоги ,а рашиського варвара намагаєтся відбілити ,за час правління Трампа рашиський терор в Україні посилився число жертв серед мирного населення від рашиських обстрілів майже подоїлась , що Трамп зробив для закінчення війни ?
показати весь коментар
08.02.2026 18:38 Відповісти
Яка гидота цей Сибіга фанат пед*філа Краснова і кровосос на тілі України. Героїчний Український Народ заслуговує на Українську Владу.
показати весь коментар
08.02.2026 18:40 Відповісти
А шо прєдвадітель команчей? Верховний фельдмаршал та свєточ тисячоліття? Вабще ніхрена мишей не ловить? Трампу (а насправді любому іншому президенту США) ми до жопи, бо унтерменіші необрізані.
показати весь коментар
08.02.2026 18:40 Відповісти
А зеленський, уже в чергове, «нічого не ЗНАЄ» про розслідування щодо злочинів в Україні на держпосадах баканова-наумова, шурми, Дейнеко, єрмака, кабміндічів з Урядовцями шмигаля-Свириденко????
співпадіння ???
показати весь коментар
08.02.2026 18:45 Відповісти
Війну Росії проти України може зупинити Захід в цілому, якщо діятиме системно, скоординовано та дуже жорстко. А щодо Трампа, то це просто черговий комплімент від України, який, на жаль, не дуже діє. Може натомість все ж спробувати спровокувати жорсткий конфлікт Трампа з Путлером?
показати весь коментар
08.02.2026 18:48 Відповісти
Як на мене Сибіга не той міністр закордонних справ який нам потрібен він неначе постійно пасе задніх він неактивний. Мабуть єрмаківській.
показати весь коментар
08.02.2026 18:56 Відповісти
Ну так досвід Кулеби показав, що саме головне - не затьмарювати сонцеясного ЗЄ.

Ідеальний голова МЗС для ЗЄ - ніякий чувак десь збоку, який тільки щось підпьоздує і не заважає послам вивозити валюту, завозити контрабас та бути посередниками між Єрмаком та Міндічем.
показати весь коментар
08.02.2026 19:09 Відповісти
Почему Украину представляют какие то не красивые люди. Неужели нельзя какую то супермодельной внешности дипломатку умную и начитанную. Сыбига, Стефанчук, что за отпугивающий контингент. Министр иностранных дел - должна быть красивая девушка и умная, чтобы могла постоянно договоры заключать - партнерства в разных областях. Она должна как дьявол с ангельским телом соблазнять и добиваться пользы. Это практически вербовщица должна быть.
показати весь коментар
08.02.2026 18:58 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2026 18:58 Відповісти
Все так, тільки не потрібно одягати чотирижди ухилянта і ворога у військовий однострій ЗСУ. Йому пасує російська косоворотка.
показати весь коментар
08.02.2026 19:16 Відповісти
Трамп давай хоч ти зупини війну в Україні, а то на гундосого надії вже нема, він живе своє найкраще життя.
показати весь коментар
08.02.2026 18:58 Відповісти
Він це і робить, Трамп на прохання пуйла спостерігає доки війна сама зупиниться...
показати весь коментар
08.02.2026 18:59 Відповісти
Що ти плетеш,який Трамп.Здається вже всі пишуть-тупо ділять Україну з мордором
показати весь коментар
08.02.2026 19:01 Відповісти
Він не плете, а меле.
показати весь коментар
08.02.2026 19:10 Відповісти
Х*йові булиб наші діла, якби все залежало від цього трампоцептива...
показати весь коментар
08.02.2026 19:04 Відповісти
Тобто, ЗСУ під головуванням ЗЄ та Сирського ні на що більше за повзучий відступ не спроможні.

Тільки чувак з іншого боку Атлантики може вплинути. Збройні сили ніяк.
показати весь коментар
08.02.2026 19:04 Відповісти
У тебе 14 трильйонів є? Немає? Ну тоді від нього ти можеш отримати лише одну проаозицію щодо припинення війни - капітуляцію.
показати весь коментар
08.02.2026 19:04 Відповісти
"Тільки Трамп може зупинити війну".Так працюйте з Трампом,не язиком,а головою.
показати весь коментар
08.02.2026 19:17 Відповісти
Вже рік він війну зупиняє але кожен день йому не дістає 24 години.
показати весь коментар
08.02.2026 19:18 Відповісти
Припинити цю війну може тільки Сі Цзінпінь
показати весь коментар
08.02.2026 19:37 Відповісти
Спершу всі кивали на ***** і казали що тільки він може зупинити війну. ***** довів що він дійсно ***** і для нього війна спосіб утримання влади. Тому він війну зупиняти не має наміру. Тепер відповідальність за припинення війни покладають на Трампа - "тільки Трамп може зупинити війну". Ага! Злочинець, дебіл, педофіл, брехун, нарцис і виживший з розуму дідуган яким ***** крутить як циган сонцем... Війну зупинить лише поразка *****стану. Чи можливо цього досягти без Трампа і США? Важко, займе більше часу, але можливо. То ж нам своє робить. І поки ми знищуємо окупантів світ нам допомагає. Врешті ми їх заженемо "за порєбрік" та ізолюємо.
показати весь коментар
08.02.2026 20:02 Відповісти
Без трампонутого і США так, без ЄС ні.
показати весь коментар
08.02.2026 20:31 Відповісти
Все насправді залежить від нашої волі і силу духу. Зелєнскі і міндічі з єрмаками та умєровими навязують українцям байки про "силу непереборних обставин". Але в українців, на відміну від цієї мразоти, немає іншої Батьківщини. А Трамп то таке. Тимчасове. Сьогодні є, завтра не буде. До початку 90-х європеці були євроцентристами і сповідували ідеологію "Fortres of Europe". Ця ідеологія повертається і ми маємо стати "українським валом".
показати весь коментар
08.02.2026 22:53 Відповісти
Та не зможе, памперсів не вистачить!
показати весь коментар
08.02.2026 20:05 Відповісти
Кожних три дні хтось видає цю фразу про «шиш Трамп…» Це пігулка для рудого дурня.
показати весь коментар
08.02.2026 20:15 Відповісти
Ой!
То віддай бамбас і війна закінчиться!
То, не я! То трамп сказав!
Сибіга, **********, віддаш бамбас?
показати весь коментар
08.02.2026 20:19 Відповісти
Цікаво, що їм трампонутий особисто на обіцяв, ЄС допомагає, а дупу трампонутому вилизують
показати весь коментар
08.02.2026 20:29 Відповісти
Є одна на весь світ Тварюка на ім'я ***** , зібрав навколо себе стратегів різного калібру, які вірили в його обіцянки і досі вірять, вони вже зомбовані .. Невже не зрозуміло, що ця тварюка просто сміється перед усіма, це ібанута четвірка підарів, *****, Кінь-Лавр, Піськов, ну і на кінець ібанітова голова Медведєв... Просто плюють на всіх миротворців, дрищи кулі писати...
показати весь коментар
08.02.2026 20:30 Відповісти
@ NEXTA:
"Іранський парламентарій повідомив, що Трамп через своїх представників запропонував Тегерану обмежений, заздалегідь скоординований сценарій ескалації: США завдадуть ударів по кількох цілях, Іран відповість «символічно», і конфлікт вважатиметься завершеним."
показати весь коментар
08.02.2026 20:50 Відповісти
А уявляєте, аби в 2019 вибрати патріота, який би продовжив зміцнювати оборону України.
Або якби Зеля нахрен втік в 2022. Тоді Залужного і десятки генералів з бойовим досвідом успішного знищення кацапні ніхто б не звільняв, і лаптєногі вже б сиділи в себе на болотах. Ті, які б встигли добігти.
показати весь коментар
08.02.2026 21:09 Відповісти
Так, лише Трамп може зупинити війну, правда, на умовах путіна, але то вже дрібниці. Хоча, а що робити, якщо в Україні президента немає?
показати весь коментар
08.02.2026 21:15 Відповісти
Тай дипломатичний корпус в дупі
показати весь коментар
09.02.2026 09:57 Відповісти
Да не может он ничего сделать тот Трамп. ***** клал на него с прибором. Когда уже это до вас дойдёт?
показати весь коментар
08.02.2026 21:58 Відповісти
Яке марення ! І це дипломат ! Кому це потрібно той може і остановити. А Трамп це повний імпотент який підриває авторитет США на багато років
показати весь коментар
09.02.2026 09:56 Відповісти
 
 