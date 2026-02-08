Сибіга: Лише Трамп може зупинити війну РФ проти України
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що лише президент США Дональд Трамп може зупинити війну РФ проти України.
Про це він сказав в інтерв’ю Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
Україна хоче прискорити зусилля з припинення війни
Міністр зазначив, що Україна хоче прискорити зусилля з припинення війни, що триває вже чотири роки, і скористатися імпульсом у переговорах, які ведуть США, до того, як втрутяться інші фактори, такі як передвиборча кампанія до проміжних виборів до Конгресу США в листопаді.
"Тільки Трамп може зупинити війну", – сказав Сибіга.
За його словами, з 20-пунктного проєкту мирного плану нині залишилося лише "кілька" невирішених пунктів.
"Найбільш чутливі та найскладніші мають бути розглянуті на рівні лідерів", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства.
Гарантії безпеки
Україна зосереджена на отриманні гарантій безпеки Заходу для стримування потенційної майбутньої російської агресії після набрання чинності угоди про припинення вогню.
Сибіга зазначив, що США підтвердили Україні свою готовність ратифікувати гарантії безпеки в Конгресі США.
"Особисто я на цьому етапі не вірю в будь-яку інфраструктуру чи архітектуру безпеки без американців... Ми повинні мати їх поруч – і вони вже в цьому процесі. Це величезне, величезне досягнення",- додав очільник МЗС.
"Іранський парламентарій повідомив, що Трамп через своїх представників запропонував Тегерану обмежений, заздалегідь скоординований сценарій ескалації: США завдадуть ударів по кількох цілях, Іран відповість «символічно», і конфлікт вважатиметься завершеним."
